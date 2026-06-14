Đi tìm địa điểm thơ mộng như phim "Vùng Đất Linh Hồn" giữa ngày mưa Đà Lạt

HHT - Đà Lạt tháng 6 đỏng đảnh với những cơn mưa bất chợt lại vô tình mở ra một đường hầm phủ rêu xanh như bước ra từ "Vùng Đất Linh Hồn". Một Chợ Mới đầy quán xinh và đồ ăn healthy; hay thung lũng xanh mướt ở Làng Cù Lần khiến du khách có cảm giác đang lạc vào phim Ghibli ngoài đời thật. Nếu Đà Lạt mùa khô là để check-in, thì Đà Lạt mùa mưa lại dành cho hội thích lang thang, thích nghe mùi đất ẩm sau cơn mưa và gom về những khoảnh khắc khó lòng bỏ lỡ.

"Cheap moment" cùng thần tượng tại Hầm Hỏa Xa

Nằm khá xa trung tâm thành phố, Hầm Hỏa Xa là cung đường "over" hợp với hội lowkey bởi không gian rợp cây cối xanh mướt mọc quanh đường hầm hệt như trong phim Yêu Tinh (Goblin) hay Vùng Đất Linh Hồn (Spirited Away).

Mưa không làm hỏng buổi đi chơi mà khiến Hầm Hỏa Xa trở nên trầm mặc, mát mẻ và nên thơ hơn nữa.

Hầm Hỏa Xa là một phần của tuyến đường sắt răng cưa huyền thoại Đà Lạt - Tháp Chàm được xây dựng từ những năm 1900. Đường hầm này từng là nơi những đoàn tàu hỏa chạy bằng hơi nước đi qua, vận chuyển hàng hóa và hành khách từ vùng cao nguyên xuống đồng bằng ven biển.

Nếu bạn đã từng xem MV Hóa Ra, chắc chắn sẽ nhận ra bối cảnh đường hầm này.

Thú thật, nguyên nhân khiến tui quyết tâm đi đến đây là để được "cheap moment" với Grey D. Điều bất ngờ nhất trong chuyến đi của tui là khi đang mải mê săn ảnh, một cơn mưa bất chợt kéo đến. Không gian bỗng chốc chuyển mình: Mùi đất ẩm bốc lên, không khí lạnh sâu hơn và những mảng rêu xanh mướt dưới mưa trở nên rực rỡ một cách lạ kỳ.

Trạm dừng chân mới toanh tại Chợ Mới Đà Lạt

Những ngày đầu đặt chân tới Đà Lạt, tui chọn khu Chợ Mới làm điểm dừng chân trong chuyến đi của mình. Chợ nằm ở bên trái khi nhìn từ hướng Chợ Cũ nhìn qua. Đây là người em sinh sau đẻ muộn vào năm 2014. Sáng sớm đến chợ với chiếc bụng đói meo, tui chọn tạt vào quầy bánh An Yên.

Tiệm bánh An Yên hệt như một "ốc đảo" với phong cách trang trí tối giản, ẩn trong sự náo nhiệt của thành phố hoa Đà Lạt.

Điểm cộng to đùng khiến bạn "đổ" ngay lập tức chính là thực đơn bánh handmade được làm mới mỗi ngày. Là một "quạt cứng" của phong cách sống healthy nhưng vẫn thuộc hội “hảo ngọt", siêu phẩm Donut chuối yến mạch với tiêu chí 4 không - không đường, không dầu, không bột, không bơ là dành riêng cho bạn.

Vị ngọt thanh từ chuối xiêm Đắk Lắk trộn cùng yến mạch và hạt bí bùi bùi, chỉ 85 kcal/bánh thôi nên hội sợ béo cứ gọi là “vô tư đi!”. Chỉ với 30 "cành" cho một hộp 3 chiếc là đủ năng lượng để quẩy tiếp cả buổi chiều.

Check-in với gương - một nghi thức không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt.

Nếu bạn thích vỏ bánh giòn giòn nhưng nhân bên trong mềm ẩm, tui siêu recommend Bánh Quy Giòn Brownie Caramel với chocolate 65% và bột cacao nguyên chất. Để tận hưởng vị ngon tuyệt đối, mấy bồ có thể nhờ tiệm quay nóng lại bánh trước khi ăn nha! Điểm trừ duy nhất của tiệm là không có chỗ ngồi lại, nên sau đó tụi tui quyết định ghé tiệm nước Mát Mát, nằm ở cuối đường, cùng dãy với tiệm bánh.

Mát Mát đa sắc màu với tông chủ đạo đỏ - trắng chuẩn Thái Lan.

Giữa tiết trời lúc nắng lúc mưa, siêu đỏng đảnh của Đà Lạt thì được ngồi trong không gian ấm áp, nhâm nhi đồ ngon và tán gẫu cùng hội bạn là bao nhiêu mệt mỏi cũng “bay màu” hết cả.

Đến thung lũng xanh tại ngôi làng cổ tích

Một tọa độ không thể bỏ lỡ khác ở Đà Lạt chính là Đồi Măng Lin cách trung tâm thành phố 30 phút di chuyển. Đây là địa điểm săn mây trong truyền thuyết nhưng lại là nỗi khiếp sợ của những tay lái yếu. Đường lên đỉnh đồi có những rễ cây thông cổ thụ trồi lên mặt đất, siêu trơn trượt vào những ngày mưa.

Đồi Măng Lin.

Nếu bồ không tin vào tay lái của mình, hãy đi bộ lên đồi để đảm bảo an toàn nhé! Tuy hôm đó tui “hụt” biển mây vì trời mưa phùn, nhưng bù lại tui được trú mưa với chị chủ quán cà phê siêu ngầu. Hằng ngày, chị chủ lái xe ô tô nhỏ lên đỉnh đồi bán quán.

Một bí kíp để các bạn săn mây đó là nếu vào buổi chiều tối hôm trước có mưa thì sáng hôm sau chắc chắn sẽ có mây. Hè này, Đà Lạt đang vào mùa mưa nên sẽ khó săn mây hơn.

Làng Cù Lần.

Sau khi ghé Măng Lin, bạn có thể tiến thẳng về phía Làng Cù Lần. Một lưu ý nhỏ nhưng có võ đó là mang theo nước và đồ ăn nhẹ vì cung đường này khá vắng vẻ, đa số chỉ có quán gà nướng cơm lam và rất ít người dân dọc đường.

Đi bộ trên những cung đường dốc.

Làng có dịch vụ xe Jeep xuống thung lũng với giá 350 "cành" cả lên và xuống, nhưng nếu mấy bồ không ngại đi bộ dốc thì nên chọn phương án đi bộ với giá vé 200 "cành".

Đoạn đường khoảng 500-600m xuống làng với những con dốc uốn lượn và chiếc cầu treo cheo leo giữa rừng.

Cái tên Cù Lần được đặt theo loại cây thuốc cầm máu và loài động vật quý hiếm có đôi mắt to tròn sống tại đây. Kiến trúc làng mô phỏng theo nếp sống của người K’Ho bản địa. Bạn sẽ được trải nghiệm 15 trò chơi, cưỡi ngựa.

Một trong những điểm nhấn đắt giá nhất của làng là ngay giữa trung tâm thung lũng chính là hồ Cù Lần xanh ngắt.

Bạn sẽ cực kỳ thích cảm giác đứng trên phía trên cầu nhìn xuống.

Không gian xanh mướt như một bộ phim Ghibli đời thực này sẽ khiến bạn quên ngay mệt nhọc của quãng đường dốc đó!