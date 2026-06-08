Làng Lò ở biển Đắk Lắk thu hút giới trẻ, thích hợp cho "du lịch chữa lành"

HHTO - Nằm cách phường Tuy Hòa khoảng 16km, làng Lò (thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) hiện trở thành địa điểm được nhiều bạn trẻ ghé thăm. Nơi đây có gì để thu hút và giữ chân khách du lịch?

"Tên khai sinh" của làng Lò là gì?

Khoảng hơn 1.500 ngôi nhà nằm san sát nhau chạy tít ra giáp biển là đặc điểm độc đáo tạo nên sức hút của làng Lò 1, Lò 2, Lò 3, có tên hành chính là khu phố Phú Thọ 1 - 2 - 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là phường Hoà Hiệp Trung, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên). Nếu như những "tín đồ du lịch" đã quen thuộc với tên gọi làng chài - dành cho những ngôi làng ven biển, nơi bà con sinh sống bằng nghề đánh cá - thì làng Lò lại gây tò mò cho không ít người lần đầu nghe.

Làng Lò nhìn từ trên cao đẹp như tranh, tràn đầy sức sống với dãy nhà ngói đỏ nối dài, cây cối, biển cả. - Ảnh: vntravellive

Thực chất, bà con ở làng Lò cũng làm nghề đánh bắt cá là chủ yếu. Thế nhưng, cách gọi làng Lò dần đi vào tiềm thức của bao thế hệ người dân vì ngày trước bà con có truyền thống đắp lò. Không phải lò nung gạch/ngói, mà là lò của làng chài phục vụ cho việc sơ chế hải sản tươi. Cứ vài ba hộ dân sẽ đắp chung một chiếc lò (đắp bằng gạch, trét bùn rơm bên ngoài) dùng để sấy, hấp hải sản nhằm bảo quản được lâu ngày, thuận tiện trong việc trao đổi mua bán. Hiện nay, khâu sấy cá bằng lò đã thay thế bằng bảo quản đá lạnh nhưng cái tên làng Lò vẫn được lưu giữ.

Phông nền nhà ngói đỏ

Nhìn bao quát từ trên cao, khung cảnh của làng Lò đẹp tựa một bức tranh với ba gam màu chủ đạo: Đỏ của mái ngói, nối liền dải màu vàng của bờ cát và mở rộng tầm mắt với màu xanh của biển cả.

Dựa trên đường đi thực, từ trục đường chính - đường Hùng Vương nối dài từ trung tâm phường Tuy Hòa - khi rẽ vào bất kỳ con hẻm nào của phía làng Lò (qua mỗi cổng chào của các khu phố), du khách cũng sẽ được dẫn thẳng ra biển. Mà trước đó, mọi người sẽ lạc vào một ngôi làng bình yên, xanh - sạch - đẹp.

Chỉ cần tấp vào một góc đường, bạn đã có thể "bắn ảnh" với bối cảnh cực chill. - Ảnh: Như Quỳnh

Những khúc cua của ngôi làng gây xao xuyến bởi nét đẹp nên thơ, có sự kết hợp giữa những bức tường xi-măng thấp ngang hông nhuộm màu thời gian, những hàng cây xanh thẳng tắp hay những hàng rào được dựng đơn sơ bằng gỗ. Đây cũng trở thành những phông nền được nhiều bạn trẻ lựa chọn để lấp đầy bộ ảnh khi ghé thăm làng Lò.

Thêm vào đó, làng Lò hiện vẫn giữ trọn vẹn "hương vị của thế kỷ XX" với những ngôi nhà hai gian thiết kế hình chữ L, tường tô vôi, màu sơn xen kẽ vàng - trắng được xây dựng vào khoảng từ những năm 1960 - 1980. Tuổi thơ của nhiều người con miền quê còn được "sống dậy" khi bắt gặp cái giếng nằm ở góc sân của mỗi ngôi nhà trong làng.

Ngôi nhà được xây từ năm 1978, từng được ê-kíp 2 Ngày 1 Đêm﻿ chọn làm điểm ghi hình.

Dẫu vậy, càng đi ra gần biển, khi tiếng sóng và gió của biển bao trùm, làng Lò lại có phần trầm hơn khi vắng bóng người, bởi một số ngôi nhà xuống cấp theo thời gian bị bỏ hoang. Nhiều bạn trẻ cho rằng làng Lò "hợp gu" những ai muốn "chạy trốn khỏi khói bụi thành phố" tìm sự bình yên. Ngược lại, một số bạn cảm thấy nhanh chán nếu thích không khí nhộn nhịp.

Bờ biển xanh bạt ngàn

Biển Lò 1, Lò 2, Lò 3 có sóng nhẹ dập dìu, mực nước ở một số bờ đạt mức an toàn để tắm. Bên cạnh đó, hoạt động ăn uống vào buổi chiều cũng được người dân địa phương (khu vực phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp) đánh giá 5 sao vì nhộn nhịp, đa dạng hơn những nơi khác, có thể kết hợp tắm biển, ăn uống cùng nhóm bạn, gia đình.

Biển làng Lò nhộn nhịp vào buổi sáng sớm khi thuyền đánh cá trở về và buổi chiều tối khi người dân cùng đi tắm biển.

Một điểm khác biệt của biển làng Lò so với các biển lân cận là sở hữu loại cát núi lửa hạt to, màu vàng ươm ngả về đỏ, không phải trắng mịn.

Một số địa điểm du lịch nghỉ dưỡng theo phong cách Á - Âu bắt đầu hút khách du lịch.

Cùng với đó, con đường bê tông nối dài từ khu dân cư đến cảng cá hiện trở thành biểu tượng mới của làng Lò 3 sau khi phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực lên sóng. Khung cảnh bến đỗ thuyền nằm phía trong rặng dương xỉ khiến nhiều bạn trẻ xiêu lòng khi ghé check-in.

Khu vực tàu neo đậu tạo điểm nhấn cho làng Lò 3.

Con đường từng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Song song với cảnh sắc do thiên nhiên ban tặng, người dân nơi đây cũng bắt đầu chú trọng đầu tư cho phát triển du lịch. Những hẻm bậc thang đi xuống bến tàu, những bức tường đủ sắc màu dần xuất hiện, được nhiều bạn trẻ háo hức lên lịch ghé thăm.

Bạn Đặng Kim Thư (23 tuổi, quê Đắk Lắk) từng vượt 17km để đến làng Lò vào dịp Tết năm nay, bị nơi này "hút hồn" bởi vẻ đẹp nguyên sơ, mát mẻ. Ảnh: NVCC

Làng Lò được định hướng vừa phát triển làng nghề đánh bắt cá truyền thống, vừa phát triển du lịch cộng đồng.

Nơi "chữa lành" đúng nghĩa

Với những đặc điểm trên, làng Lò trở thành địa điểm "chữa lành" được nhiều bạn trẻ chọn dừng chân giữa nhiều tọa độ nổi tiếng dành cho du lịch nổi tiếng.

Chia sẻ cùng Hoa Học Trò Online, Vũ Thị Thùy Trang (27 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết sau thời gian làm việc ở Hà Nội và TP.HCM, bạn đã "bỏ phố về quê" và chọn làng Lò làm nơi nghỉ dưỡng. Đến nay, Thùy Trang đã gắn bó với làng Lò một năm, từ duy trì việc làm online, hiện tại Thùy Trang đã khởi nghiệp kinh doanh homestay ngay tại làng Lò 3: "Mình chỉ chọn một vùng quê yên bình để "chữa lành" thôi, thời điểm mình vào Phú Yên mình đang nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần. Mà ở lâu nên mình yêu thương nơi này luôn. Cảm thấy nó phù hợp với tần số năng lượng và hòa hợp với con người mình".

Thùy Trang check-in tại một góc nhỏ đầy chất thơ. - Ảnh: NVCC

Ngoài ra, với những trải nghiệm từng sống ở Lò 1 và Lò 3, Thùy Trang thường xuyên dành thời gian chia sẻ về con người, cảnh vật, nhịp sống nơi đây lên mạng xã hội Threads, giúp nhiều người có cái "chạm" gần hơn với làng Lò trước khi "đặt lịch" ghé thăm ngôi làng ven biển.

Thùy Trang "rì-viu" tỉ mỉ về làng Lò. - Ảnh: NVCC

Tạm gác lại công việc sau thời gian áp lực kéo dài, Trương Bảo Quỳnh Như (23 tuổi, quê TP.HCM) đã ghé làng Lò vào đầu mùa Hè năm nay để giải khuây. Quỳnh Như chia sẻ: "Mình như trút bỏ hết mọi gánh nặng khi được hít thở bầu không khí trong lành của làng Lò. Mình đặc biệt yêu thích màu nước biển xanh ngắt, mát lạnh của biển Lò 2 và các món nước uống đậm vị nhưng giá "hạt dẻ" tại Lò 3". Dù đặt homestay cách xa làng nhưng Quỳnh Như vẫn tranh thủ ghé đến làng Lò hai lần trước kết thúc chuyến đi.

Không chỉ mê phong cảnh đẹp, Quỳnh Như trở lại làng Lò lần 2 để lưu lại hương vị cà phê mà không thể tìm thấy ở thành phố. - Ảnh: NVCC

Quỳnh Như ghi lại khung cảnh người dân tất bật sơ chế cá vừa đánh bắt tại làng Lò 3. Clip: NVCC

Trong khi đó, Võ Thị Ngọc Minh (21 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết mỗi kỳ nghỉ Hè, bạn thường cùng bạn đến biển Lò 1 để tận hưởng "mùi gió biển" thân thuộc. Là "dân thổ địa", gần nhà có một số bãi biển nhưng Ngọc Minh chọn đi xa hơn, ra biển Lò 1 để thưởng thức nhiều món ăn vặt ngon miệng - giá rẻ.