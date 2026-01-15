Trường THPT Hàng Hải tuyên dương 10 học sinh đi học sớm, hút hơn triệu lượt xem

HHTO - Clip tuyên dương 10 học sinh đi học sớm nhất trường THPT Hàng Hải (Hải Phòng) bất ngờ thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Không chỉ gây tò mò, cách làm này còn lan tỏa thông điệp giáo dục tích cực về ý thức, kỷ luật và thói quen tốt của học sinh.

Mới đây cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm cho bài đăng trên fanpage Trường THPT Hàng Hải (Hải Phòng) với nội dung vinh danh Top 10 học sinh đi học sớm nhất trường. Hình ảnh bảng xếp hạng kèm ảnh chân dung học sinh, thời gian vào trường cụ thể đã nhanh chóng “lên xu hướng”, nhận hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận tích cực.

Theo thông tin đăng tải, danh sách được trích xuất từ hệ thống quản lý gửi xe tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của nhà trường. Hệ thống này ghi nhận chính xác thời điểm học sinh vào cổng, đồng thời hiển thị đầy đủ họ tên, lớp học, loại phương tiện. Trong ngày được thống kê, các học sinh có mặt tại trường sớm nhất từ 6h15' đến 6h27', sớm hơn khoảng 30-45 phút so với giờ học chính thức.

Bài đăng trên fanpage của nhà trường gây chú ý không chỉ bởi nội dung mà còn bởi cách thể hiện dí dỏm, gần gũi: “Khi cổng trường còn ngái ngủ, chim còn đang bàn chuyện đi ăn sáng… thì các bạn đã có mặt. Không phải đi học sớm cho sang, mà là ý thức - kỷ luật - tinh thần học tập đáng nể”.

Những học sinh đi học sớm được gọi vui là “chiến binh bình minh”, tạo cảm giác thân thiện, truyền cảm hứng thay vì khô cứng, áp đặt.

Hệ thống camera AI của trường THPT Hàng Hải được triển khai từ đầu năm học 2025-2026 nhằm phục vụ quản lý khu vực nhà xe và theo dõi nền nếp học sinh.

Được biết, hệ thống camera AI của trường THPT Hàng Hải được triển khai từ đầu năm học 2025-2026 nhằm phục vụ quản lý khu vực nhà xe và theo dõi nền nếp học sinh. Phần mềm do giáo viên Tin học của trường trực tiếp xây dựng, chi phí vận hành khoảng 26-28 triệu đồng/tháng, nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao ý thức chấp hành giờ giấc.

Trước đây, nhiều nơi thường nhắc tên học sinh đi muộn. Nhà trường lựa chọn cách làm ngược lại, đó là khen học sinh đi sớm, nhằm tạo động lực tích cực, giúp các bạn học sinh tự giác hơn thay vì cảm thấy bị nhắc nhở hay áp lực. Sau một thời gian áp dụng, tình trạng học sinh đi học muộn tại trường đã giảm đáng kể.

Nhà trường cũng nhấn mạnh việc vinh danh không nhằm khuyến khích học sinh đến trường quá sớm, mà hướng tới xây dựng thói quen đúng giờ, chủ động trong học tập và sinh hoạt. Đây được xem là những kỹ năng quan trọng, cần hình thành từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ sự ủng hộ với cách làm này. Không ít ý kiến cho rằng đây là một hình thức giáo dục nhẹ nhàng, tích cực, ghi nhận nỗ lực từ những điều nhỏ nhất.

Từ một bảng xếp hạng tưởng chừng đơn giản, Trường THPT Hàng Hải đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng: Những thói quen tốt, dù nhỏ, cũng xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh. Đây cũng là cách để giáo dục học sinh bằng sự khích lệ, thay vì chỉ tập trung vào nhắc nhở hay phê bình.