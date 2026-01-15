TP.HCM: Teen THPT Phú Nhuận biến "đường chạy thanh xuân" thành tựa game độc đáo

HHTO - Chạy Nhé! là tựa game vừa được ra mắt bởi các teen trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM). Bằng chính sự sáng tạo độc đáo của mình, các bạn đã biến những câu chuyện học đường thường ngày được nhìn với lăng kính mới mẻ và thú vị.

Lấy bối cảnh tại chính ngôi trường mình đang học, các teen của CLB Truyền thông PNM và CLB Tin học THPT Phú Nhuận - PNIT đã cùng “bắt tay” thực hiện dự án game truyền thông mang tên Chạy Nhé!. Trong game, người chơi sẽ được hóa thân thành các bạn học sinh, thực hiện thử thách vượt chướng ngại vật với các mức độ từ dễ đến khó để giải quyết những tình huống xoay quanh các sự kiện của trường.

Tựa game Chạy Nhé! chính thức được các teen Phú Nhuận cho ra mắt. Ảnh: Câu lạc bộ Truyền Thông PNM - THPT Phú Nhuận.

Trong dự án, CLB Truyền thông PNM chịu trách nhiệm phần nội dung của game từ xây dựng nhân vật, cốt truyện, thiết kế đến đăng bài truyền thông, còn CLB Tin học THPT Phú Nhuận - PNIT phụ trách toàn bộ phần kỹ thuật. Dự án được các teen bắt đầu thực hiện từ vào khoảng tháng 5 và đến tháng 11/2025 thì chính thức ra mắt.

Tuy nhiên, hành trình để phát triển dự án của các bạn trải qua cũng vô cùng “chông gai”. Vào khoảng tháng 4/2025, cũng chính là lần đầu nhóm các bạn trẻ của CLB Truyền thông PNM nảy ra ý tưởng làm một trò chơi về trường học.

﻿ ﻿ ﻿ Khi vào game, người chơi sẽ được hóa thân thành các bạn học sinh của trường, vượt qua các thử thách từ dễ đến khó trong mỗi vòng chơi.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Bùi Tâm Nhi (Cố vấn mảng thiết kế - CLB Truyền thông PNM) bộc bạch: “Ban đầu, tụi mình dự định sẽ tìm kỹ thuật viên ở bên ngoài để phát triển game, nhưng vì thời gian khá gấp rút đối với kế hoạch ra mắt nên mình đã kết nối với Như Hải, lúc đó bạn đang là Trưởng Ban Kỹ thuật của CLB Tin học PNIT.”

Khi thực hiện dự án, nhiều lần Như Hải đã định bỏ cuộc vì quá nhiều trục trặc xảy ra, game gặp tình trạng giật lag, lỗi phát sinh liên tục trong các đợt test nội bộ và việc quản lý thời gian cho các đầu công việc cũng là một thử thách khá lớn. Nhưng cô bạn Tâm Nhi lại vô cùng kiên quyết, mang tâm thế muốn hoàn thành cho bằng được dự án truyền thông lần này.

“Một phần vì trách nhiệm khi là thành viên của một câu lạc bộ lớn, một phần vì tụi mình cũng muốn có một nơi để lưu giữ kỷ niệm của các bạn học sinh Phú Nhuận” - Tâm Nhi nói thêm

Khi game được ra mắt, teen đều mang chung một tâm lý khá hồi hộp và mong chờ ý kiến phản hồi từ mọi người. Mặc dù game còn nhiều lỗi nhưng vẫn được mọi người trong và ngoài trường ủng hộ, đó cũng chính là nguồn động lực to lớn cho các bạn để tiếp tục cải tiến.

“Sự đón nhận của mọi người làm tụi mình cảm thấy vô cùng “ấm lòng”, cảm giác tụi mình đã thành công làm được điều gì đó cho ký ức thời học sinh của mọi người !”, Như Hải nghẹn ngào.

Chạy Nhé! là nơi lưu giữ những kỷ niệm thanh xuân của các teen Phú Nhuận.

Nếu như có bất cứ ai muốn hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất của một học sinh của trường THPT Phú Nhuận thì chắc có lẽ tất cả những khoảnh khắc ngô nghê đó sẽ được gói gọn hết ở trong Chạy Nhé!. Cô bạn Tâm Nhi cũng chia sẻ thêm về hy vọng tương lai của dự án:“Mình muốn trò chơi này sẽ trở thành một “đường chạy” đáng nhớ trong quãng đường thanh xuân của các bạn!”.