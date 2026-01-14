Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026

HHTO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó tiếp tục duy trì đa dạng phương thức xét tuyển, mở rộng các ngành đào tạo ngoài sư phạm và bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch cho thí sinh.

Theo thông báo của Nhà trường, đối tượng dự tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp THPT nước ngoài được công nhận tương đương, nâng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 lên 6.065 sinh viên cho 58 ngành/chương trình đào tạo. Thí sinh phải có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) tất cả các học kỳ THPT đạt từ Khá trở lên. Đối với người nước ngoài, thí sinh cần đáp ứng chuẩn năng lực tiếng Việt và các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thực hiện xét tuyển thẳng đối với các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT. Sau khi xét tuyển thẳng, chỉ tiêu còn lại của từng ngành, chương trình đào tạo sẽ được tuyển sinh theo 3 phương thức. Cụ thể gồm: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực - SPT do Trường tổ chức năm 2026.

Điểm chung của các phương thức là toàn bộ điểm xét tuyển đều được quy đổi về cùng thang điểm 30, tương đương với thang điểm của tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT. Đối với mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo, hệ thống xét tuyển sẽ tự động lựa chọn điểm xét cao nhất, có lợi nhất cho thí sinh trong số các phương thức mà thí sinh đăng ký, sau đó xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Riêng các ngành năng khiếu như Giáo dục Mầm non, Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật… ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bắt buộc phải tham dự kỳ thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức để lấy điểm xét tuyển.

Đối với phương thức xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội, Nhà trường phân loại thành ba diện xét tuyển phù hợp với từng nhóm ngành. Thí sinh có thể được ưu tiên nếu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các cuộc thi nghệ thuật hoặc thể thao ở cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thành tích sẽ được quy đổi thành điểm xét tuyển theo thang điểm chung, đồng thời cộng thêm điểm khuyến khích và điểm ưu tiên theo quy định, nhưng không vượt quá mức tối đa của thang điểm xét.

Phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực - SPT năm 2026 được áp dụng cho 52/58 ngành và chương trình đào tạo, trừ một số ngành năng khiếu. Điểm thi SPT sẽ được quy đổi tương đương về thang điểm thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm không làm thay đổi thứ tự xếp hạng thí sinh và có sự đối sánh với kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển theo các phương thức khác.

Theo kế hoạch, năm 2026 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức tuyển sinh 58 ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy thuộc 9 lĩnh vực. Đáng chú ý, Nhà trường mở thêm 8 ngành, chương trình đào tạo mới thuộc nhóm ngoài sư phạm, gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học và Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Đối với các ngành đào tạo giáo viên, sinh viên trúng tuyển và đủ điều kiện có thể được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt nếu đăng ký và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp. Trường hợp không đăng ký hưởng hỗ trợ, sinh viên sẽ đóng học phí theo quy định hiện hành của Nhà trường.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết chỉ tiêu chính thức đối với các ngành đào tạo giáo viên sẽ được cập nhật sau khi có văn bản phân bổ của Bộ GD&ĐT. Nhà trường khuyến nghị thí sinh theo dõi sát các thông báo tiếp theo để nắm rõ mốc thời gian, điều kiện cụ thể và hướng dẫn đăng ký xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2026.