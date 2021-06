Đại minh tinh Song Hye Kyo tái xuất màn ảnh, gây sốc vì không ai nghĩ hơn đàn em 11 tuổi

HHT - Chỉ một cái chạm mắt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong bộ phim "Now, We Are Breaking Up" cũng khiến khán giả cảm thấy ngọt lịm tim. Đáng chú ý, Song Hye Kyo vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung bất chấp khoảng cách tuổi tác, "ngọc nữ" hơn bạn diễn 11 tuổi.

Mới đây, đài SBS đã giới thiệu đến khán giả những bộ phim sẽ lên sóng vào nửa cuối năm 2021. Một số phân đoạn trong phim Now, We Are Breaking Up (tạm dịch: Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay) do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong cũng được hé lộ.

Sau khi “thả thính” khán giả bằng những phân đoạn cực đẹp, Now, We Are Breaking Up nhận về nhiều lời khen trước phản ứng hóa học của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Đặt biệt, khoảnh khắc cả hai đối mặt nhau khiến khán giả vô cùng phấn khích bởi cảm xúc ngọt ngào, cho thấy chemistry cực đỉnh. Dường như Song Hye Kyo đã bị thời gian bỏ quên, bởi nhan sắc của cô vẫn rất xinh đẹp ngọt ngào, quả xứng danh nhan sắc quốc bảo của xứ sở Kim chi.

Mặc dù hơn đàn em Jang Ki Yong đến 11 tuổi nhưng mỗi khi cả hai đứng chung khung hình lại không mang đến cảm giác quá chênh lệch. Cảm xúc ngọt ngào mà cặp đôi đem đến cho khán giả cảm giác rất tự nhiên, không nhận thấy sự sượng trân hay gượng ép như một số bộ phim đề tài tình chị em khác.

Được biết, Now, We Are Breaking Up là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo sau ba năm kể từ sau Encounter (Gặp Gỡ). Do đó khán giả càng mong chờ màn thể hiện của nàng ngọc nữ nhan sắc này.

Now, We Are Breaking Up kể về chuyện tình của Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong). Nàng là quản lý đội thiết kế của một thương hiệu thời trang có tiếng, theo chủ nghĩa hiện thực, xinh đẹp và thông minh. Còn chàng là một một nhiếp ảnh gia tự do đẹp trai, sở hữu gia tài đồ sộ.

Now, We Are Breaking Up sẽ chính thức gia mắt khán giả trong nửa cuối năm 2021.