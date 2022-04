Đám cưới Hyun Bin - Son Ye Jin: Cô dâu gọi một tiếng "chồng yêu" khiến dân tình "hú hét"

HHT - Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin đã diễn ra và kết thúc vào ngày 31/3, nhưng những khoảnh khắc "cực tình" của cặp đôi tại hôn lễ đến nay (1/4) vẫn đang được khách mời dần hé lộ. Mới đây, thời khắc Hyun Bin, Son Ye Jin bước vào lễ đường trải hoa được tung ra khiến người xem cũng rưng rưng.

Giây phút Hyun Bin, Son Ye Jin bước vào lễ đường vừa tung ra đã được cư dân mạng nhanh chóng chia sẻ khắp mạng xã hội. Hyun Bin bước vào trong tiếng vỗ tay, reo hò của quan khách. Nam diễn viên vẫn giữ nét bảnh trai như thường lệ, gương mặt hạnh phúc, tươi cười chào khách mời.

Cô dâu Son Ye Jin sải bước chậm rãi, e thẹn hơn, nắm tay cha đi đến bên chú rể. Nhạc nền là ca khúc Can't Help Falling In Love khiến bầu không khí tăng thêm phần lãng mạn hơn.

Nửa sau video này ghi lại khoảnh khắc Hyun Bin chờ đợi cô dâu của anh bước đến. Mắt của nam diễn viên không rời khỏi bước đi của Son Ye Jin. Anh lễ phép cúi người cảm ơn bố vợ, ân cần cúi xuống như nghe cô dâu nói điều gì đó trước khi cả hai cùng tiến lên làm lễ.

Khoảnh khắc bố của Son Ye Jin trao con gái cho Hyun Bin, nhiều cư dân mạng Việt bày tỏ con tim cũng bồi hồi, xao xuyến: "Thòng tim luông, trời ơi anh chị tỏa ra hào quang lấp la lấp lánh đẹp hơn ánh bình minh vậy", "Chị đẹp như tiên nữ giáng trần, còn ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, nuông chiều. Mong anh mãi yêu Ye Jin của chúng em như vậy, chúng em 'gả' Ye Jin đi chỉ mong người con gái ấy thật hạnh phúc".

Son Ye Jin gọi Hyun Bin là "jagiya" (cách gọi thân mật trong tiếng Hàn, nghĩa là anh yêu, chồng yêu, bé cưng...): "Chồng/ anh yêu à, chào anh, cuối cùng ngày kết hôn đôi ta đã đến, em vẫn chưa tin được điều đó".

Hyun Bin cũng đáp lời đầy ngọt ngào: "Mỗi khoảnh khắc chúng ta quen biết đến tìm hiểu nhau đều cực kỳ hạnh phúc. Chúng ta đều đã cười rất nhiều, anh thấy trân quý và biết ơn khi nghĩ về tất cả những gì tạo nên mọi khoảnh khắc tươi đẹp đó".

Dù đơn giản nhưng tiếng "chồng/ anh yêu" của Son Ye Jin gọi Hyun Bin cũng đủ khiến fan loạn nhịp, nhưng cũng không kém phần xúc động:

"Như đang xem phim. Lâu lắm mới lại được nghe giọng của cả đôi. Luôn hạnh phúc nhé!"

"Không ngôn tình hoa mỹ, không viển vông xa xôi nhưng từng lời nói dành cho nhau rất chân thành, ngọt ngào. Tin rằng với tình cảm dành cho nhau sâu sắc thế này anh chị chắc chắn sẽ luôn nắm lấy tay nhau, cùng nhau vượt qua những sóng gió cuộc đời và mãi bên nhau hạnh phúc".