Đám cưới Hyun Bin - Son Ye Jin: Cô dâu bật khóc, lễ đường "hường phấn" ngập hoa tươi

HHT - Kể từ hôm nay (31/3), cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin đã chính thức về chung một nhà. Lễ cưới cổ tích của cặp đôi "Hạ Cánh Nơi Anh" quy tụ dàn khách mời là những sao hạng A và được diễn ra với an ninh nghiêm ngặt.

Khoảnh khắc Hyun Bin trao nhẫn cưới cho Son Ye Jin dưới bầu trời xanh đã khiến cho hàng triệu con tim người hâm mộ tan chảy. Vậy là cuối cùng, "chị đẹp" Son Ye Jin đã chính thức "hạ cánh" nơi Hyun Bin dưới sự chứng kiến của các khách mời tham gia buổi lễ. Truyền thông Hàn cũng hé lộ Son Ye Jin đã bật khóc vì xúc động trong khoảnh khắc làm lễ thiêng liêng.

Trong bức ảnh trao nhẫn của Hyun Bin và Son Ye Jin được khách mời tiết lộ, một phần lễ đường được trang trí bằng vòm hoa khổng lồ lấy sắc hồng làm chủ đạo cũng khiến cư dân mạng "trầm trồ" về độ hoành tráng, diễm lệ.

Thương hiệu thời trang cao cấp Valentino cũng đăng tải hình ảnh Son Ye Jin trong bộ váy cưới, được lấy từ bộ sưu tập của Pierpaolo Piccioli, Valentino Pre-Fall 2022 kèm lời chúc mừng gửi đến tân nương.

Diễn viên hài Park Kyung Rim là MC của lễ cưới ngày hôm nay. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với Hyun Bin và Son Ye Jin nhờ từng là MC cho họp báo bộ phim The Negotiation (Cuộc Đàm Phán Sinh Tử), tác phẩm cặp đôi BinJin tham gia đóng chính.

Phần hát mừng có sự góp giọng của Gummy với ca khúc I Will Give You My Heart, nhạc phim Hạ Cánh Nơi Anh. Kim Bum Soo cũng tham gia hát mừng với bài hát Only You, nhạc phim Hyde, Jekyll and I - bộ phim có sự góp mặt của Hyun Bin. Và Paul Kim cùng bài hát Every Day, Every Moment.

Đám cưới Hyun Bin và Son Ye Jin có thể nói là sự kiện "nóng hổi" nhất trong ngày hôm nay. Bên ngoài lễ đường, ô tô của khách mời đến tham dự xếp hàng dài và phải để vệ sĩ kiểm tra thiệp mời trước khi vào trong.

Trước đó, hình ảnh thiệp cưới của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh cũng đã được tiết lộ. Tấm thiệp được trang trí chữ in nổi H&Y (viết tắt tên Hyun Bin - Ye Jin), được đóng dấu với dòng chữ "BinJin 2022".