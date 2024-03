“Damsel: Thiếu Nữ và Ác Long”: Millie Bobby Brown đi lấy chồng, ai ngờ đụng độ rồng

HHT - Đám cưới có thể là khởi đầu của một cơn ác mộng, điều này đúng với Elodie (Millie Bobby Brown) trong bộ phim “Damsel” (Thiếu Nữ và Ác Long) vừa lên sóng Netflix. Chuyện kể rằng cô nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai giàu có, quyết định đi lấy chồng, ai ngờ đụng độ một con rồng!

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Ngôi sao của Stranger Things, Enola Holmes - Millie Bobby Brown vừa trở lại với một bộ phim sử thi giả tưởng trên Netflix với tựa đề Damsel (Thiếu Nữ và Ác Long). Trong phim, cô thủ vai Elodie - một cô gái sống ở một vùng đất nghèo đói, cô cùng gia đình và các thần dân của mình đang lo lắng không thể trụ nổi qua mùa Đông khắc nghiệt. Đúng lúc này, một lời cầu hôn từ một vương quốc xa xôi tìm đến, từ một gia đình vương giả giàu có và một chàng hoàng tử đẹp trai. Một phép màu giải quyết mọi khó khăn và biến Elodie thành công chúa.

Đám cưới có thể là khởi đầu của một cơn ác mộng, điều này đặc biệt đúng với Elodie. Sau một đám cưới lộng lẫy hoành tráng, Elodie được hoàng tử bế bổng theo kiểu công chúa, và… ném thẳng xuống vực sâu. Trong bộ váy bồng bềnh cầu kỳ, Elodie rơi thẳng xuống như Alice té vào hang thỏ, rơi mãi rơi mãi, nhưng cô không rơi xuống Xứ Thần Tiên mà là một cái hang rồng.

Chẳng bao lâu sau đó, Elodie kinh hoàng phát hiện ra mình không phải là cô dâu, mà là vật hiến tế cho con rồng quái vật dựa theo một giao kèo giữa nó và gia đình hoàng gia của vương quốc này. Trước cô, có rất nhiều những thiếu nữ khác cũng đã bị ném xuống đây, và không một ai sống sót. Sau tuyệt vọng là sự phẫn nộ, Elodie quyết không cam chịu số phận, cô quyết tìm đường thoát ra khỏi hang rồng, báo thù cho cô và cho cả những cô gái đã oan mạng khác.

Có thể thấy, Thiếu Nữ và Ác Long đã “viết lại” nhiều thông điệp từ các câu chuyện cổ, rằng mẹ kế không phải lúc nào cũng xấu xa, hoàng tử đẹp trai chưa hẳn là người tốt, trở thành công chúa chưa chắc là mộng đẹp. Bộ phim cũng mang một thông điệp hiện đại và có tính thời sự, rằng hãy tự cứu lấy chính mình và đừng để bị lừa bởi những lời ngọt ngào nhưng dối trá của kẻ khác - đặc biệt là mấy chàng đẹp trai dẻo miệng. Tuy nhiên, các tình tiết phim lại chưa đủ sâu sắc để khiến các thông điệp này trở nên quan trọng và đáng nhớ hơn.

Nhân vật chính Elodie là nhân vật được đắp nặn nhiều nhất phim, nhưng ngay cả chính cô cũng chưa đủ sức hút. Phần mở đầu của Damsel chưa mô tả Elodie đủ kỹ, đủ sâu, chưa làm khán giả thấy yêu mến cô đủ thì đã quăng cô xuống hang rồng. Như thế, sự gắn bó của người xem với Elodie chưa đủ mạnh, họ sẽ không thấy quá hào hứng và tha thiết cùng cô tìm đường sống trước một con rồng thịnh nộ.

Damsel có thể là một bộ phim nhạt nhòa, nhưng may mắn là Millie Bobby Brown vẫn đủ gây ấn tượng. Người xem không đánh giá cao độ sâu của câu chuyện trong Damsel, nhưng những nỗ lực cho vai Elodie của Millie Bobby Brown thì rất đáng công nhận. Một mình xoay sở gần cả bộ phim - bởi Elodie chủ yếu ở trong hang rồng và vật lộn với con rồng - nhưng Millie Bobby Brown không gây nhàm chán. Cô xứng đáng được khen ngợi là một trong những diễn viên trẻ nổi bật trong thế hệ mình.

Tuy nhiên, phần đông đều đồng ý rằng trong tương lai cô đừng chọn những kịch bản như Damsel nữa, thà tiếp tục với Stranger Things hay quay phần 3 Enola Holmes còn hơn.

Ngoài Millie Bobby Brown, Thiếu Nữ và Ác Long sở hữu nhiều diễn viên nổi tiếng: Nick Robinson (Love, Simon) trong vai Hoàng tử Henry, Robin Wright (House of Cards) thủ vai Nữ hoàng Isabelle, nữ diễn viên được đề cử Oscar Angela Bassett trong vai mẹ kế… Nhưng tất cả đều nhạt nhòa trong một kịch bản mà nhân vật của họ quá mỏng.

Một trong những vai phụ ấn tượng của phim thuộc về giọng nói của nữ diễn viên Shohreh Aghdashloo. Giọng nói ám khói của cô quá hoàn hảo cho một con rồng đáng sợ, uy quyền, nhưng cũng đầy rung cảm ở những trường đoạn khi quá khứ được hé mở và sự thật được lật tẩy.

Thưởng thức Damsel - Thiếu Nữ và Ác Long, người xem có thể liên tưởng đến một số bộ phim bởi một số chi tiết gợi nhắc. Ready Or Not (2019) - một cô dâu mới cưới bị gia đình chồng lừa gạt, The Princess (2022) - một cô gái một mình chống lại cả gia đình hoàng gia, The Black Phone (2021) - một người tìm cách thoát khỏi nơi bị giam cầm nhờ những nạn nhân trước để lại manh mối. Nhưng thật đáng tiếc, Damsel lại không đủ ấn tượng bằng những tác phẩm đó.

Có thể nói không quá tệ nhưng Damsel cũng không hề xuất sắc. Hành động chưa đã mắt, yếu tố kinh dị chưa đủ đáng sợ, yếu tố giải trí chưa đủ thỏa mãn. Damsel không hấp dẫn với người lớn, nhưng lại “quá sức” với đối tượng người xem nhỏ tuổi hơn.

Damsel - Thiếu Nữ và Ác Long đã có mặt trên Netflix.