Phim của Dương Tử Quỳnh bị hủy, khán giả bức xúc trước tiêu chuẩn mới của Netflix

HHT - Bộ phim “Anh Em Nhà Họ Tôn” (The Brothers Sun) của Dương Tử Quỳnh sẽ không có mùa 2. Nhiều khán giả bức xúc trước tin này và phàn nàn trước tiêu chuẩn mới của Netflix khi có quá nhiều phim chỉ được làm một đến hai mùa rồi xếp kho.

Làn sóng hủy phim trên Netflix có vẻ tiếp tục chưa dừng lại khi năm 2024 bắt đầu bằng bộ phim Anh Em Nhà Họ Tôn (The Brothers Sun) của Dương Tử Quỳnh không được gia hạn mùa mới. Bộ phim sẽ không trở lại với phần 2 bất chấp được đánh giá tốt bởi các nhà phê bình lẫn khán giả. Phim được chấm 84% điểm phê bình và 93% điểm khán giả trên trang Rotten Tomatoes.

Trước thông báo hủy mùa 2, Netflix không đi sâu vào lý do nhưng nhiều khán giả đoán vấn đề tiếp tục nằm ở việc Anh Em Nhà Họ Tôn không đạt được “con số kỳ vọng” như nhiều loạt phim đã bị hủy trước đó trên Netflix như Lockwood & Co., Shadow and Bone, Warrior Nun, Fate: The Winx Saga… Bộ phim cần đáp ứng các số liệu nội bộ của Netflix và sau khi cân nhắc chi phí khi sản xuất mùa sau thì mới được duyệt làm tiếp.

Mặc dù được đánh giá cao nhưng có vẻ Anh Em Nhà Họ Tôn đã không đạt được yêu cầu của Netflix. Lên sóng vào 4/1, phim có khởi đầu khá tốt khi có mặt trong Top 10 Netflix toàn cầu trong 5 tuần. Khi đó, phim đạt được 126 triệu giờ xem, tương đương với 17 triệu lượt xem. Số người xem tăng 67% trong tuần thứ hai phát sóng, nhưng sang tuần thứ ba giảm 61%. Một tháng rưỡi sau khi phát hành, Anh Em Nhà Họ Tôn đã hoàn toàn rời khỏi Top 10 Netflix.

Trước thông tin này, các fan của Anh Em Nhà Họ Tôn cũng như nhiều người đang sử dụng Netflix rất bức xúc và thất vọng. Bởi điều này tiếp tục cho thấy tốc độ hủy phim của Netflix rất nhanh, khiến các fan phim trở nên dè dặt trước các bộ phim tự sản xuất của Netflix, bởi rất có thể họ cũng phải chịu cảnh chứng kiến bộ phim yêu thích của mình bị hủy bỏ.

Một số bình luận của netizen:

“Lượng người xem trung bình cần có để gia hạn phim trên Netflix là bao nhiêu? Tôi thấy nó khá cao so với các nền tảng trực tuyến khác.”

“Phim lên sóng trong tháng 1, với rất ít hoặc không có hoạt động quảng bá. Nó không có cơ hội để xây dựng lượng người xem vững chắc. Thật bất công!”

“Tôi nghĩ Netflix đang mất quá nhiều bộ phim hay và dần dần sẽ dẫn đến hệ quả là không ai còn muốn gắn bó với nền tảng này nữa.”

“Tôi đã xem phim này 3 lần, với 3 người khác nhau trong suốt một tháng và tất cả chúng tôi đều hào hứng với mùa thứ 2! Quá thất vọng về Netflix!”

“Thật là một tin buồn! Bộ phim có mạch truyện tuyệt vời, quay phim đẹp, có cả hài hước và hành động, Dương Tử Quỳnh rất tuyệt vời. Ngày nay có nhiều nền tảng trực tuyến tệ hại, nhưng Netflix là tệ nhất.”

“Tôi bận rộn nên có thể xem trễ các phim mình muốn 3 hoặc 4 tháng. Netflix thậm chí còn không cho những người như tôi cơ hội xem nó.”

“Ôi trời, họ tiếp tục hủy những bộ phim hay và làm tiếp những phim chả ra sao chỉ vì chi phí rẻ hơn.”

“Netflix có chắc mình đang sử dụng đúng số liệu thống kê không? Tôi nghĩ họ nên thuê các chuyên gia dữ liệu tốt hơn.”

“Không có lý do gì để xem bất kỳ bộ phim nào do Netflix độc quyền nữa khi họ liên tục hủy chúng chỉ sau một đến hai mùa phim. Trước đây, Netflix-cũ thực sự mang đến nhiều cơ hội cho các loạt phim hơn. Điều này làm tôi bực mình!”

Anh Em Nhà Họ Tôn kể về chàng sinh viên Bruce bất ngờ gặp lại người anh trai đã lâu không gặp. Nhưng Charles không từ Đài Loan đến Mỹ để đoàn tụ gia đình, mà mang theo những ân oán giang hồ. Bruce tự dưng nhận ra mình là một thành viên của một gia đình xã hội đen khét tiếng ở Đài Loan, và kẻ thù đang trên đường đến nước Mỹ tìm anh và mẹ.

Mùa 1 của phim có 8 tập, phát sóng trên Netflix.