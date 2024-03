Thế Thần của "Ngự Khí Sư Cuối Cùng": Bậc thầy trượt ván, xem bản hoạt hình 26 lần

HHT - Có thể nói được đóng vai chính trong “Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng” - bản live-action của Netflix từ bộ phim hoạt hình đình đám là ước mơ của nhiều diễn viên trẻ; nhưng lần đầu đi thử vai, Gordon Cormier đã từ chối vai Thế Thần.

Bộ phim Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng (Avatar: The Last Airbender) trên Netflix được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng và được yêu thích cùng tên. Chuyện phim kể về một thế giới giả tưởng, nơi có Hỏa Quốc, Thổ Quốc, Thủy Tộc và Phong Tộc. Mỗi vùng đất đều có các Ngự thuật sư, người có khả năng điều khiển các nguyên tố lửa, đất, nước và khí tùy theo mỗi nơi. Trong đó, Thế Thần là người duy nhất có thể điều khiển cả bốn nguyên tố, và là người giữ thế cân bằng, bảo vệ hòa bình cho tất cả.

Nhân vật Thế Thần trung tâm trong câu chuyện của Avatar: The Last Aibender là Aang - một Ngự khí sư mới 12 tuổi. Do tuổi còn nhỏ, vẫn còn vô tư và ham vui như mọi đứa trẻ khác, Aang thấy cô đơn và áp lực trước gánh nặng quá lớn phải trở thành Thế Thần, phải trở thành anh hùng cứu thế giới khỏi sự bạo tàn của Hỏa Quốc, thế là một đêm nọ cậu bỏ trốn. Cũng trong đêm đó, Hỏa Quốc phục kích Phong Tộc, Aang may mắn thoát khỏi họa diệt tộc, nhưng cậu cũng gặp một cơn bão lớn và bị nhốt trong một tảng băng, 100 năm sau mới tỉnh dậy.

Đảm nhận vai Thế Thần Aang trong bản phim live-action của Netflix là Gordon Cormier (sinh năm 2009), một diễn viên nhí có cha là người Canada, mẹ là người Philippines, lớn lên ở Vancouver và theo đuổi diễn xuất khi mới 8 tuổi. Gordon tiết lộ ban đầu cậu đã từ chối thử vai cho bộ phim kinh phí lớn này của Netflix.

Để đảm bảo tính tuyệt mật của dự án, không chỉ Gordon mà đa số các diễn viên khác tham gia thử vai đều không hề biết mình đang thử vai gì, cho phim gì. Lý do Gordon Cormier từ chối thử vai là vì cậu chỉ mới 11 tuổi, còn Netflix đang tìm kiếm một diễn viên 12 tuổi. Gordon Cormier nghĩ mình quá nhỏ để diễn vai này, nhưng bộ phận casting đã nói rằng họ thực sự muốn gặp cậu.

Sau một buổi thử vai, một đoạn video ghi lại, hai lần gọi lại, ba lần đọc thoại xem tương tác với các diễn viên khác (hai lần với “Hoàng tử Zuko” và một lần với “Katara”), Gordon Cormier chính thức trở thành Thế Thần Aang của vũ trụ Ngự thuật sư.

Trong dàn diễn viên trẻ của Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng, Gordon Cormier có lẽ là diễn viên duy nhất chưa từng xem bản gốc phim hoạt hình trước khi thử vai, bởi khi phim công chiếu cậu còn chưa ra đời. Nhưng khi đã được nhận vai Aang, Gordon Cormier đã “ngâm cứu” phim hoạt hình đến tận 26 lần.

Sở dĩ cậu xem nhiều như thế là vì càng xem càng thích, nên cứ xem đi xem lại. Gordon nói: “Em cảm thấy như mình thực sự đã hiểu Aang, thấy những gì cậu ấy đang trải qua và hy vọng đưa điều đó vào live-action, với tông màu trầm và tối hơn một chút”.

Tất cả các diễn viên trong Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng đều phải tham gia một khóa đào tạo trước khi quay phim, kéo dài sáu tuần, chủ yếu là để làm quen và tập luyện với những cảnh chiến đấu sẽ có trong phim. Với lợi thế trẻ tuổi nhất, Gordon Cormier được các diễn viên khác chứng nhận là người “sung sức” nhất. Cậu hào hứng và tràn đầy năng lượng với tất cả các bài tập, chạy, vòng quanh khắp nơi… Thậm chí, Gordon Cormier còn nói đây là thiên đường đối với cậu. Khi về nhà, Gordon cũng tập luyện hàng giờ liền theo những video mà nhà sản xuất phim đưa cho.

Ngoài đóng phim, Gordon Cormier còn có một sở thích bất tận với trượt ván và có thể nói cậu là một “bậc thầy”. Qua những video chia sẻ các khoảnh khắc trượt ván, có thể thấy Gordon Cormier có kỹ thuật trượt khá xịn. Dù nhiều người tỏ ra lo lắng cậu sẽ bị thương khi trượt, Gordon Cormier chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui của môn thể thao này.

Nếu Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng được Netflix “bật đèn xanh” cho mùa 2, Gordon Cormier rất hào hứng được đóng cảnh chiến đấu với Hỏa vương Ozai và mong chờ nhất tập phim Những Ngày Appa Mất Tích (tập 16 của mùa 2 bản phim hoạt hình). Gordon Cormier chia sẻ rằng trong phim, Aang sẽ ngày càng tìm hiểu nhiều hơn về lý do tại sao cậu ấy phải trở thành Thế Thần, và cậu rất nóng lòng được thể hiện điều đó.

Bản phim live-action Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng có 8 tập, đã có mặt trên Netflix.