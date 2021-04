Dàn rapper tài năng được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích như Ricky Star tại "Rap Việt 2021"

HHT - "Rap Việt 2021" hiện đã kết thúc vòng Casting. Dù nhiều rapper nổi tiếng phải ra về nhưng khán giả vẫn kỳ vọng, các tên tuổi “máu mặt” ở lại sẽ làm nên nhiều điều thần kỳ tại những vòng sắp tới.

Hiện tại, Ban tổ chức Rap Việt vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về dàn thí sinh sẽ góp mặt tại cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, các rapper có tầm ảnh hưởng và tài năng nhất hiện đã chắc suất có mặt tại vòng ghi hình. Dưới đây là danh sách những tên tuổi có thể góp mặt và sẽ làm nên chuyện tại các vòng thi đấu chính thức của Rap Việt 2021.

Blacka

Từng được mệnh danh là “thần đồng rap Việt” khi vô địch giải freestyle rap của G-Family (một tổ chức Hip-Hop lớn ở miền Nam) lúc chưa đầy 17 tuổi, Blacka giờ đây đã vươn mình trở thành một ngôi sao lớn có tầm ảnh hưởng ở Underground.

Tại vòng Casting Rap Việt, rapper sinh năm 1997 đã không làm fan hâm mộ thất vọng bằng phần dự thi được đánh giá là “trên mức tuyệt vời”. Anh chàng cũng được xem như là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân.

Sở hữu kỹ năng rap thượng thừa và khả năng chơi vần “bá đạo”, cùng với đó là kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu, Blacka xứng đáng là một trong những rapper đáng xem nhất tại Rap Việt năm nay.

H$.Robe

Trong giới Underground Việt, Robe được xem như là “idol giới trẻ”, khi anh là một trong những người tiên phong xuất sắc trong việc làm mới thể loại melodic rap ở miền Nam. Không những thế, khả năng ứng dụng auto-tune (công nghệ điều chỉnh giọng hát) vào các bài nhạc đầy độc đáo của Robber cũng được nhiều rapper gạo cội đánh giá cao.

Do đó, khi có tin đồn anh chàng đậu vòng Casting, các rap fan đã “đứng ngồi không yên”. Thậm chí, nhiều người còn kỳ vọng, “thuyền trưởng” của Hu$tlang sẽ vào Chung kết, bởi ngoài khả năng chơi tốt nhiều thể loại rap, anh chàng còn có thể “đốt cháy” các sân khấu ca nhạc.

Bên cạnh đó, việc Thành Draw, một cựu thành viên của Hu$tlang, từng lọt đến tận Top 8 của cuộc thi vào năm ngoái, cũng là động lực khiến nhiều người tin rằng Robe sẽ “làm nên chuyện” tại mùa 2 này.

Obito

Đối với khán giả đại chúng, Obito đơn thuần chỉ là tài năng trẻ sáng giá, sở hữu bản hit đình đám Simple love. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Stu King từng là một “đấu sĩ” có hạng trong giới rap, với nhiều chiến tích lẫy lừng.

Đặc biệt, ở cuộc Đại chiến Bắc - Nam năm 2018, anh chàng đã khiến nhiều người phải sửng sốt, khi “dám” một mình tuyên chiến với các rapper gạo cội ở miền Bắc bằng bản dissing rap mang tên Chiến thư. Bài nhạc không chỉ gây tiếng vang ở Underground, mà còn làm nên tên tuổi của Obito trong làng Rap.

Hiện tại, tuy đã thay đổi phong cách âm nhạc, nhưng màu sắc mới mà Obito mang đến trong từng sản phẩm vẫn được đánh giá cao. Thậm chí, anh chàng còn được nhận định là đã tiến bộ hơn lúc trước, khi các bài nhạc gần đây “nghe rất quốc tế”.

Tại vòng Casting Rap Việt, phần dự thi của rapper Lost được cho là đã thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo. Do đó, nhiều người nhận định, với tư duy âm nhạc tiến bộ, cùng bản lĩnh đã được trui rèn từ những năm tháng thi đấu rap, Obito hoàn toàn có thể làm nên kỳ tích tại Rap Việt mùa 2.

Pjpo

Người ta thường nói, “gừng càng già càng cay”, câu này đặc biệt đúng trong trường hợp của Pjpo. Tuy đã xấp xỉ 30, nhưng nhiệt huyết và trình rap của anh vẫn chưa có dấu hiệu sụt giảm. Không những thế, rapper này còn nhanh nhạy trong việc bắt nhịp với xu hướng âm nhạc mới, bằng chứng là các bài nhạc của anh đều được thay đổi và nâng cấp qua từng năm.

Dù đến với cuộc thi ở độ tuổi không còn quá trẻ, nhưng phần trình diễn của 2P ở buổi casting vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Một số rapper dự thi cho biết, Giám khảo Rhymastic đã phải “gật gù” trước phần diễn của anh chàng đến từ Vĩnh Long này.

Nhiều người nhận định, Pjpo đủ khả năng vượt qua vòng ghi hình, thậm chí là gặt hái quả tại Rap Việt. Không những thế, với kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, chủ nhân bản rap Lý cây bông sẽ cầu nối lý tưởng giữa HLV và thí sinh trong đội.

Sidie

Trong một cuộc thi đầy rẫy ngôi sao như Rap Việt 2021, Sidie nổi lên như làn gió đầy tươi mới. Vốn là một rocker và chỉ mới tiếp xúc với rap khoảng 2 năm, Ngọc Diệp bất ngờ tạo nên tiếng vang lớn, khi cô được cho là đã đánh bại nhiều gương mặt nổi tiếng để trở thành thí sinh nữ đầu tiên vượt qua vòng Casting tại Hà Nội.

Với thành tích trên, cộng với khả năng ca hát và quá khứ từng hợp tác với một số rapper có tiếng, Sidie được dự đoán sẽ là ẩn số thú vị của chương trình năm nay. Thậm chí, có người còn cho rằng, cô hoàn toàn đủ khả năng để tiếp bước người tiền nhiệm Tlinh.

Coldzy

Tại buổi casting “Rap Việt” ở Hà Nội, Coldzy là một trong số ít các thí sinh chiếm được cảm tình từ cả 3 vị giám khảo. Từng đó đủ nói lên rằng, trình độ của “tune thủ” người Hà Nội là không phải dạng vừa.

Sở hữu khả năng viết lời cực tốt, cùng tài thi triển những giai điệu melodic rap đầy mê hoặc, Coldzy đang được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của giới Underground. Không những thế, phong thái tự tin khi on stage của anh chàng cũng là điều được nhiều người đánh giá cao.

Bên cạnh đó, rapper trẻ tuổi này còn là một hitmaker chính hiệu. Tuy chỉ mới 21 tuổi và không quá nổi tiếng đối với khán giả đại chúng, nhưng Coldzy đã có trong tay bộ sưu tập các bản hit “triệu view”, có thể kể đến như If you said so, LOOP, All time winner,…

Với một “profile” khá khủng, cùng tài năng đã được khẳng định, người hâm mộ nhạc rap đang rất hy vọng Rap Việt năm nay sẽ là sân khấu để Coldzy tỏa sáng và tiến gần hơn tới khán giả đại chúng.

If you said do - bản hit "triệu view" của Coldzy:

Bên cạnh những tên tuổi trên, Rap Việt vẫn còn nhiều thí sinh được đồn đoán đã lọt vào vòng ghi hình như Orijinn, 16 BrT, Sol7, Lil Wuyn,... Các rapper này đều có điểm chung là sở hữu tài năng âm nhạc tuyệt vời. Do đó, chương trình năm nay hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt và khó lường.

H.Chris