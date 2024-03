Dàn sao Marry My Husband ở Nha Trang: Min Young "xinh iu ơi", Na In Woo quá ảo

HHT - Trước khi ra sân bay trở lại Hàn Quốc, dàn diễn viên "Marry My Husband" (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) cũng lộ diện trong một vài bức ảnh chụp cùng người hâm mộ.

Tối 13/3, ê-kíp của bộ phim đình đám Marry My Husband đã ra sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) để về lại Hàn Quốc, kết thúc chuyến nghỉ dưỡng 5 ngày tại khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Nhân dịp này, các fan và nhân viên khách sạn đã tranh thủ "xả ảnh" chụp cùng dàn sao, trong đó thần thái đa dạng của dàn diễn viên nam lại vô tình trở thành tâm điểm.

Một tấm ảnh khác do fan đăng tải đang phổ biến khắp các trang mạng vì độ hài hước. Người hâm mộ vô tình gặp Na In Woo tại Nha Trang, xin phép chụp ảnh cùng. Tuy vậy, kết quả ra lò lại "lạ lắm à nghen" vì đôi mắt nam diễn viên to và da trắng bất thường vì filter làm đẹp.

Tương tự, "bỉ (ngạn) ổi" Lee Yi Kyung cũng khó tránh "kiếp nạn" filter với má hồng và môi chúm chím đỏ. Các fan còn được phen cười ngất với mái tóc xoăn tít đầy lạ lẫm nhưng trông cũng bảnh bao, đáng yêu của Lee Yi Kyung.

Bộ phim Marry My Husband lên sóng vào ngày 1/1/2024 và nhanh chóng "gây sốt" bởi nội dung trùng sinh, trả thù lôi cuốn và tình tiết hợp lý, chặt chẽ. Đồng thời, diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên cũng đưa bộ phim đạt gần 12% rating cho tập cuối, trở thành "bom tấn" phim Hàn đầu tiên của năm 2024.