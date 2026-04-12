6 nam thần mới của phim Việt: Cao to dáng chuẩn, vừa đẹp trai vừa diễn xuất ổn

HHTO - Điện ảnh Việt bùng nổ trong những năm gần đây đã tạo ra một thế hệ mỹ nam mới, ai cũng sở hữu chiều cao đáng nể, gương mặt đẹp trai, diễn xuất ổn, xứng đáng là những nam thần mới nổi của phim Việt.

Khi Mưa Đỏ trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt năm 2025, cả dàn diễn viên của phim đều thăng hạng danh tiếng cực nhanh. Nhưng cho tới lúc này, Steven Nguyễn vẫn là cái tên giữ được sức hút nhiều nhất. Vẻ đẹp nam tính rắn rỏi, thân hình 6 múi vạm vỡ giúp Steven Nguyễn trở thành gương mặt ấn tượng. Nhất là sau phim Không Giới Hạn, nam diễn viên càng là lựa chọn hàng đầu cho các vai diễn nam tính, mạnh mẽ.

Sau vài năm im ắng từ phim Gái Già Lắm Chiêu V năm 2021, Khương Lê tái xuất bùng nổ qua Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Chàng thợ điện An Thiên với mái tóc dài lãng tử, nụ cười hiền và ánh mắt ấm áp, kèm theo chuyện tình bi thương đẫm nước mắt là đủ để Khương Lê được xem là nam thần triển vọng của phim Việt.

Trần Quốc Anh gia nhập showbiz đã lâu, đóng vai chính trong nhiều dự án lớn nhỏ, được cộng tác với nhiều đạo diễn tên tuổi nhưng vẫn chưa thực sự bứt phá. Nhưng sau hai lần tham gia phim Tết của Trấn Thành, Quốc Anh đã là cái tên được khán giả nhớ tới. Ngoài vẻ đẹp thư sinh, chiều cao ấn tượng thì Quốc Anh còn ghi điểm khi không ngại thử nghiệm với những vai diễn khác biệt, dù có phải làm xấu mình.

Võ Điền Gia Huy đang nổi rần rần với phim chiếu mạng Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Nhưng từ trước đó, nam diễn viên đã kịp gây ấn tượng với Tử Chiến Trên Không. Sở hữu đôi mắt biết nói, diễn xuất đa dạng, đóng được nhiều loại vai nên Võ Điền Gia Huy đang được mời vào nhiều dự án mới.

Nam diễn viên có cái tên rất lạ: Trần Ngọc Vàng cũng đang gây chú ý với loạt ảnh đẹp không góc chết, khiến nhiều người tự hỏi vì sao visual này vẫn chưa bùng nổ trên màn ảnh. Trần Ngọc Vàng đóng nhiều phim nhưng đa số đều thất bại ngoài phòng vé và thật may là cái tên Trần Ngọc Vàng đang được quan tâm nhờ vai phụ trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Ma Ran Đô có biệt danh “diễn viên trăm tỷ” khi chỉ trong năm 2025, anh đã xuất hiện trong ba phim có doanh thu trên 100 tỷ đồng là Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương. Nhưng trước đó, Ma Ran Đô cũng có khởi đầu chật vật với những vai nhỏ xíu. Hiện giờ, Ma Ran Đô được cho là đóng vai vua Bảo Đại ở phim đang quay Hoàng Hậu Cuối Cùng.