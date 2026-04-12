"Anh tài" Jun Phạm - Duy Khánh lần đầu đi du lịch cùng nhau sau 14 năm quen biết

HHTO - Sau nhiều lần lỡ hẹn vì công việc, Jun Phạm và Duy Khánh cuối cùng đã có chuyến du lịch đầu tiên tại Singapore, "manifest" thành công lời hứa kéo dài suốt nhiều năm.

Sau hơn một thập kỷ tình bạn, Jun Phạm và Duy Khánh mới có lần đầu tiên cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch đúng nghĩa. Cả hai vừa khép lại hành trình ngắn ngày tại Singapore và trở về TP.HCM, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong tình bạn 14 năm.

Trước đó, sau chuỗi hoạt động dày đặc từ concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG), ghi hình Gia Đình Haha đến các dự án cá nhân, Jun Phạm đã tự thưởng cho mình chuyến đi nghỉ từ ngày 7/4. Đến ngày 10/4, Duy Khánh cũng bay sang hội ngộ. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: "Bữa giờ ở Việt Nam yên ổn quá không chịu được hay sao á, phải bay vội qua Singapore để được "cậu chủ" nắm đầu nắm cổ" và khẳng định đây là chuyến đi đầu tiên của cả hai sau 14 năm quen biết.

Cả hai từng chia sẻ rằng mối quan hệ này bắt đầu bằng một… khoản nợ trong dự án MV Đường Về Quê. Ảnh: FBNV.

Trong hành trình ngắn ngày, hai nghệ sĩ dành thời gian khám phá những địa điểm nổi bật như National Museum hay Peranakan Museum, đồng thời tận hưởng không khí thành phố bằng những vòng xe đạp dọc các con đường rực rỡ quanh khu vực tượng Merlion. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy năng lượng cho thấy một Jun Phạm - Duy Khánh rất khác, không còn áp lực công việc mà chỉ đơn thuần là hai người bạn tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi.

Chuyến đi này càng trở nên ý nghĩa khi trước đó, cả hai từng nhiều lần "lỡ kèo" vì lịch trình dày đặc. Trong một talkshow cuối năm 2025, khi được hỏi về điều còn tiếc nuối, cả hai thừa nhận chưa từng có một ngày thực sự được nghỉ ngơi. Dù từng hẹn sau concert D-1 của ATVNCG sẽ lên đường ngay, nhưng kế hoạch liên tục bị trì hoãn bởi chuỗi concert kéo dài đến D-8. Lời hứa "nhất định đi du lịch cùng nhau trong năm 2026" cuối cùng cũng được thực hiện.

Khán giả thích thú với loạt tương tác giữa "khu tự trị" Jun Phạm - "khu tự nguyện" Duy Khánh. Ảnh: Broadcast Duy Khánh.

Hai nghệ sĩ đã có kỳ nghỉ đáng nhớ cùng nhau. Ảnh: FBNV.

Jun Phạm và Duy Khánh từ lâu đã là một trong những cặp bạn thân được yêu thích của V-Biz. Tại ATVNCG 2024, họ ghi dấu với những màn tung hứng "chí choé" nhưng đầy ăn ý trong nhà Đa Sắc. Sau đó, cả hai tiếp tục đồng hành trong Gia Đình Haha 2025 với hình ảnh "anh cả" tháo vát và "út Dâu" tình cảm. Gần đây nhất, Duy Khánh cũng đảm nhận vai trò MC trong showcase J-UNZIP của Jun Phạm, tiếp tục nối dài chuỗi tương tác thân thiết khiến khán giả yêu mến.