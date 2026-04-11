"Cái quần cái áo" trở thành bài toán khó của dàn "Anh tài" trước concert Gai Home

HHTO - Trước thềm concert Gai Home cuối tháng 4, dàn "Anh tài" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 đang tất bật chuẩn bị "cái quần cái áo" để gặp gỡ người hâm mộ.

Sau chuỗi 8 đêm concert liên tiếp "cháy vé", Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) sắp sở hữu concert thứ 9 mang tên Gai Home - sự kiện được kỳ vọng tiếp tục duy trì quy mô ấn tượng đã tạo nên dấu ấn của chương trình.

Trong 8 đêm concert trước, từ concept sân khấu, âm nhạc đến phần trình diễn, mọi yếu tố đều được đầu tư bài bản. Hệ thống dàn giáo quy mô lớn cùng âm thanh, ánh sáng công suất cao gây ấn tượng khi mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho Gai Con. Sân khấu trung tâm với màn hình LED cỡ lớn kết hợp các màn hình phụ được bố trí để đảm bảo khán giả ở mọi vị trí đều có thể theo dõi trọn vẹn concert.

Khán giả không khỏi mong chờ vào độ hoành tráng của concert cuối tháng 4 tới. Ảnh: BTC.

Song song với đó, yếu tố tạo nên chất riêng của chuỗi concert còn đến từ sự đầu tư của các "Anh tài" ở phần trang phục và make-up. Qua nhiều đêm diễn, câu chuyện "cái quần cái áo" dần trở thành một "đặc sản" quen thuộc, khi loạt nghệ sĩ như BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy hay S.T Sơn Thạch liên tục mang đến những lựa chọn trang phục nổi bật, từ kim sa lấp lánh đến áo dài, áo lông… khiến cộng đồng Gai Con luôn mong chờ vào "sàn diễn thời trang" của mỗi concert.

"Cái quần cái áo" vô cùng "đơn giản" của các nghệ sĩ khiến Gai Con trầm trồ. Ảnh: FBNV.

Mới đây, "Anh tài" Cường Seven thu hút sự chú ý khi chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc lựa chọn trang phục biểu diễn, đặc biệt với những nghệ sĩ dễ ra mồ hôi. Theo anh, áo da là lựa chọn "nóng, siêu nóng", chỉ cần đứng yên cũng có thể đổ mồ hôi, gây khó khăn khi nhảy; áo vest tuy đỡ hơn nhưng vẫn gây nóng khi biểu diễn. Trong khi đó, áo gile hoặc ba lỗ mang lại cảm giác thoáng hơn nhưng khó tìm, thường phải đặt may riêng. Cuối cùng, anh cho rằng sơ mi lụa, cả dài tay lẫn ngắn tay, là lựa chọn chân ái khi vừa mát, vừa dễ vận động và không gây khó chịu khi biểu diễn.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ toàn bộ trang phục yêu thích của anh đã được vợ đem cất, buộc anh phải "cầu cứu" ý kiến từ khán giả cho concert Gai Home. Anh mong muốn tìm được set đồ phù hợp mà không cần đầu tư quá nhiều, đồng thời "né" những phong cách cầu kỳ, đắt đỏ như Jun Phạm hay (S)TRONG. Lời chia sẻ nhanh chóng nhận được phản hồi sôi nổi từ người hâm mộ và các "Anh tài", với nhiều gợi ý từ trang phục đơn giản đến những ý tưởng mang tính hài hước.

Gai Con nhiệt tình gợi ý cho "Anh tài" Cường Seven những bộ đồ độc lạ.

Chỉ còn khoảng hai tuần trước concert, cộng đồng Gai Con đang đếm ngược với tâm trạng háo hức. Mới đây, ê-kíp chương trình cũng tung thêm thông tin về một hoạt động đặc biệt tại Gai Home ngày 26/04: không gian "con đường ký ức" được thiết kế như điểm kết nối, nơi khán giả có thể ký tên, lưu giữ những kỷ niệm gắn với mùa Hè 2024. Đi kèm đó là lời kêu gọi người hâm mộ cùng tham gia đặt tên cho con đường này, như một cách tiếp nối hành trình cảm xúc mà ATVNCG 2024 đã tạo ra suốt thời gian qua.