Daniel Radcliffe vui vẻ "ngồi bên lề" chứ không tham gia "Harry Potter" bản truyền hình

HHT - Một kỷ nguyên phép thuật mới đang đến khi “Harry Potter” rục rịch lên phim truyền hình nhiều tập, phát sóng dự kiến trong 10 năm tới. Nhưng một số diễn viên quen thuộc cho biết họ sẽ vui vẻ “ngồi bên lề”, điển hình là Daniel Radcliffe.

Đầu năm nay, các fan Harry Potter trên toàn thế giới nô nức trước tin Max (tên cũ là HBO) sẽ thực hiện phiên bản phim truyền hình nhiều tập cho Harry Potter. Với lợi thế nhiều tập, phiên bản Harry Potter này sẽ bám sát hết mức có thể bộ sách bảy cuốn của tác giả J.K. Rowling và đưa lên phim nhiều tình tiết đã bị giản lược ở các phần phim điện ảnh. Không nghi ngờ gì nữa, một kỷ nguyên phép thuật mới sắp đến.

Một số thông tin ban đầu cho biết mỗi mùa phim sẽ tập trung vào một tập truyện trong bộ sách Harry Potter. Bộ truyện gồm 7 tập, nhưng dự án Harry Potter phiên bản series này sẽ được thực hiện trong “10 năm liên tiếp”. Các fan đưa ra nhiều giả thuyết, như phim sẽ chỉ có 7 mùa nhưng cần 10 năm thực hiện, bởi chưa có gì đảm bảo mỗi năm sẽ kịp thực hiện một mùa phim.

Cũng có giả thuyết cho rằng ngoài 7 tập truyện Harry Potter, một số nội dung từ Fantastic Beasts (Sinh Vật Huyền Bí) sẽ được tận dụng để thực hiện 10 mùa phim. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã thông báo Fantastic Beasts sẽ không có liên quan gì đến Harry Potter bản truyền hình.

Dù rất nóng lòng chờ đợi nhưng các fan sẽ không được thưởng thức sớm phiên bản series của Harry Potter. Loạt phim này dự kiến lên sóng tận năm 2025, thậm chí là năm 2026.

Dàn diễn viên quen thuộc từ các phần phim điện ảnh Harry Potter dĩ nhiên đã không còn phù hợp để trở lại thủ vai các nhân vật đã gắn liền với họ. Harry Potter phiên bản series chắc chắn phải tuyển chọn dàn diễn viên mới. Hiện tại, chưa có cái tên nào được công bố nhưng được biết công cuộc tìm kiếm gương mặt tiềm năng đang được Max tập trung đẩy mạnh.

Dàn diễn viên cũ từ Harry Potter phiên bản điện ảnh không thể trở lại đóng vai cũ nhưng hoàn toàn có thể xuất hiện với vai trò cameo - khách mời. Nhưng “Harry Potter” Daniel Radcliffe đã nói rằng anh cảm thấy ổn khi “ngồi bên lề”, được coi là ngụ ý anh sẽ không xuất hiện trong phiên bản truyền hình dù với vai trò cameo.

Daniel hóm hỉnh: “Tôi hiểu họ đang cố gắng bắt đầu lại một cách mới mẻ, và tôi chắc chắn bất cứ ai cũng đều muốn tạo dấu ấn cho riêng mình, nên có lẽ không cần phải tìm cách mời Harry già này đóng vai khách mời làm gì đâu”. Daniel Radcliffe cho biết anh vui vẻ truyền “ngọn đuốc” cho thế hệ mới.

Mặc cho những tranh cãi của công chúng đối với J.K. Rowling, về những phát ngôn của tác giả về người chuyển giới, Max vẫn dành sự ủng hộ cũng như nhấn mạnh vai trò của bà đối với Harry Potter phiên bản series là rất quan trọng. Max cam kết bảo vệ tính toàn vẹn của các tập truyện, và rõ ràng với vai trò tác giả J.K. Rowling sẽ hiểu rõ cốt truyện cùng các nhân vật nhất.

Quy mô của Harry Potter phiên bản series sẽ được thực hiện ở tầm Game of Thrones, House of The Dragon, thậm chí là cao hơn. Được biết, House of The Dragon đã tiêu tốn gần 200 triệu USD (khoảng 4,8 ngàn tỷ đồng). Max cho biết nhà sản xuất sẵn sàng chi tiền để tạo ra những tập phim chất lượng nhất. Vì thế mức độ hoành tráng của Harry Potter phiên bản truyền hình rất đáng để kỳ vọng.