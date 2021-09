Đạo diễn “Squid Game” phủ nhận đạo nhái “As The Gods Will” của Nhật, netizen Hàn cười chê

HHT - Bộ phim trò chơi sinh tồn “Squid Game” của Hàn Quốc bị cáo buộc đạo nhái ý tưởng của “As The Gods Will” đến từ Nhật. Đạo diễn phim phủ nhận liền bị cư dân mạng xứ Kim chi chê cười.

Squid Game (tựa Việt: Trò Chơi Con Mực) là tựa phim trò chơi sống còn của Hàn Quốc trên Netflix. Sau khi lên sóng vào 17/9, Squid Game đã nhanh chóng phủ sóng toàn cầu, hạ cánh vị trí số 1 trong Top 10 Netflix của nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh khen ngợi, Squid Game cũng vướng phải các tranh cãi về đạo nhái ý tưởng. Nhiều fan của dòng phim sinh tồn đã chỉ ra cảnh tương đồng giữa Squid Game và As The Gods Will - một bộ phim thể loại trò chơi sinh tồn của Nhật Bản.

Squid Game kể về một nhóm những người nợ nần ngập đầu được mời tham dự một trò chơi mà ở đó kẻ thua cuộc sẽ mất mạng, nhưng người thắng được số tiền khổng lồ 45,6 tỷ won (khoảng 900 tỷ đồng). As The Gods Will cũng là một bộ phim mà các học sinh trung học bị buộc phải tham gia vào các trò chơi đặt cược mạng sống.

Cụ thể, trong Squid Game, trò chơi đầu tiên là “Đèn đỏ, đèn xanh” được quản trò bởi một con búp bê rô-bốt khổng lồ. Khi búp bê quay lưng lại, người chơi phải vận dụng thời cơ để tiến về vạch đích. Nhưng khi búp bê quay đầu đối mặt, người chơi phải giữ mình bất động, nếu không sẽ bị xử thua cuộc.

Trò chơi đầu tiên mở màn As The Gods Will có luật chơi tương tự, khác ở chỗ kẻ quản trò là một con Daruma (con lật đật Nhật Bản) biết nói. Cả hai trò chơi ở cả hai phim đều có giới hạn thời gian, ai không đến đích trước thời hạn cũng sẽ thua cuộc.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk của Squid Game đã phủ nhận cáo buộc này. Ông khẳng định “không có mối liên hệ nào” giữa hai phim. Sự tương đồng được rút ra chỉ vì trò chơi đầu tiên trong cả hai phim giống nhau mà thôi.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk nói rằng ông đã lên kế hoạch cho Squid Game từ năm 2008 và bắt đầu viết kịch bản vào năm 2009. “Tôi không muốn xác nhận quyền sở hữu câu chuyện, nhưng nếu phải nói thì tôi đã làm điều đó trước As The Gods Will”, đạo diễn nói. As The Gods Will phát hành vào năm 2014.

Câu trả lời của đạo diễn Hwang Dong Hyuk không được cư dân mạng Hàn Quốc đồng tình. Yếu tố trò chơi dân gian có thể giống nhau nhưng đặt một số cảnh quay cạnh nhau cho thấy chúng có cùng góc máy và hành động. Một số netizen còn chỉ ra ở trò chơi nhảy cầu kính của Squid Game có sự tương đồng với một cảnh của Kaiji - một tựa phim Nhật Bản.

Một số bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc trên thequoo:

“Như thể là đạo diễn vốn là fan của thể loại trò chơi sinh tồn và rồi góp nhặt mỗi thứ một ít từ các phim khác vào phim này vậy.”

“Quan điểm của tôi là nói như này để phủ nhận đạo nhái khiến người ta trông ngớ ngẩn ghê.”

“Buồn cười quá xá, vậy thì bao nhiêu người có thể bảo rằng họ nghĩ ra Harry Potter trước dựa vào cái suy luận đấy của đạo diễn?”

“Ngay từ cách đạo diễn dùng công cụ là đồ chơi để quản trò đến cách camera và món đồ chơi ấy chuyển động, đến giới hạn thời gian chơi, đều có quá nhiều trùng hợp…”