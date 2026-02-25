Đặt báo Quý II: Cùng gia đình Hoa Học Trò tăng tốc để về đích thành công

HHTO - Chúng mình đã bước sang những tháng cuối của năm học, và đây là lúc cần tăng tốc mạnh mẽ nhất để có kết quả như ý.

Hoa Học Trò ôn thi, chọn ngành cùng bạn

Hiểu rõ tâm trạng hoang mang, băn khoăn của các sĩ tử cuối cấp, Hoa Học Trò sẽ tăng cường tuyến bài vở về tư vấn mùa thi để các bạn chọn trường, chọn ngành sao cho vừa vặn với sức học, phù hợp với đam mê của mình nhất. Những thay đổi trong kỳ thi vào lớp 10 sẽ được nhà Hoa cập nhật liên tục. Trong Quý II/2026, Hoa Học Trò sẽ có 6 số báo phát hành ngày 1 và 15 hằng tháng với giá cả quý là 120.000 đồng. Bạn đọc đặt mua qua bưu điện hãy nhớ mã số của HHT là B89 nhé!

Thiên Thần Nhỏ thêm phần rực rỡ

Thiên Thần Nhỏ tiếp tục mang lại rất nhiều điều mới mẻ cho tween. Dạo này có game gì thú vị, từ khóa nào đang được tween dùng nhiều… Thiên Thần Nhỏ sẽ cập nhật thật nhanh để bạn hòa nhập cùng bạn bè. Chưa kể “đặc sản” truyện tranh siêu hài hước của Thiên Thần Nhỏ cũng rất thu hút các tween.

Quý này, Thiên Thần Nhỏ gồm 3 số thường kỳ có giá 20.000 đồng phát hành ngày 1/4, 15/4 và 1/5. Riêng ấn bản siêu đặc biệt Chào Mùa Hè đến với bạn vào ngày 12/5 sẽ là combo gộp 3 số báo nên dày dặn hơn hẳn, có giá 60.000 đồng. Giá cả Quý II/2026 là 120.000 đồng và mã số B89.4 dành cho các bạn đặt báo qua bưu điện.

Lớp Học Mật Ngữ còn bí mật nào chưa kể?

Hai lớp Hoàng Cung, Hoàng Đạo có tận 24 thành viên nên mỗi buổi học lại có quá chừng chuyện để kể, mỗi cung lại khám phá ra khả năng mới của mình tha hồ gây bất ngờ cho bạn bè. 1001 chuyện vui về các cung Hoàng đạo sẽ xuất hiện trong Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới tập 18 ra mắt ngày 20/4 (giá 30.000 đồng) và tuyển tập đặc biệt THE BEST ra ngày 1/6 (giá 90.000 đồng). Mỗi tập truyện đều có phụ truyện kèm theo, bạn nhớ ghi vào lịch để không bỏ lỡ nhé!