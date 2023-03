"Đất Rừng Phương Nam" công bố dàn diễn viên: Trấn Thành, Mai Tài Phến đều bị chê

HHT - Phim điện ảnh "Đất Rừng Phương Nam" được đông đảo khán giả quan tâm ngay từ khi công bố dự án. Mỗi khi ê-kíp phim tiết lộ vai diễn là ngay lập tức bị cư dân mạng đem ra so sánh với các diễn viên trong bản phim truyền hình "Đất Phương Nam".

Đất Rừng Phương Nam là dự án điện ảnh được đầu tư khủng do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cầm trịch. Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên, khán giả đã dành sự quan tâm lớn cho dự án này. Tuy nhiên, phim truyền hình Đất Phương Nam đã quá thành công nên nhiều khán giả có suy nghĩ ê-kíp phim điện ảnh khó có thể vượt qua cái bóng lớn này. Mỗi khi các diễn viên của phim Đất Rừng Phương Nam được tiết lộ, cư dân mạng lại đặt lên bàn cân so sánh với bản truyền hình và có nhiều ý kiến trái chiều.

Mai Tài Phến

Mới đây nhất, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã xác nhận nam diễn viên Mai Tài Phến sẽ đảm nhận vai Võ Tòng. Anh chia sẻ: "Nhân vật Võ Tòng trong Đất Phương Nam - phiên bản truyền hình năm 1997 - đã quá ấn tượng, nhưng tôi nghĩ người xem có thể sẽ bất ngờ với diễn xuất của Mai Tài Phến trong phim này - không giống những gì khán giả đã biết về anh. Chúng tôi từng tuyển nhiều diễn viên cho vai Võ Tòng nhưng không phù hợp. Vô tình tôi thấy một bức ảnh của Mai Tài Phến, rồi mời lên casting, sau đó quyết định chọn".

Nhiều cư dân mạng nhận xét Mai Tài Phến quá đẹp trai và lãng tử, không thể hiện được sự vạm vỡ, cơ bắp, có chút hơi bặm trợn của nhân vật Võ Tòng. Một số netizen cho rằng nam diễn viên Vinh Râu có ngoại hình giống với Võ Tòng trong suy nghĩ của khán giả hơn.

Tuy nhiên, một số khác lại nhận định ngoại hình có thể thay đổi bằng cách luyện tập và hóa trang nên Mai Tài Phến có hợp với Võ Tòng hay không nên chờ tới khi phim công chiếu hãy đưa ra kết luận. Cư dân mạng còn đề xuất Mai Tài Phến đóng Võ Tòng thì nên mời Mỹ Tâm đóng vai Út Trong.

Trong bản phim truyền hình, Võ Tòng để lại ấn tượng sâu sắc với người xem với hình ảnh râu tóc tua tủa, lầm lì nhưng tốt bụng và nhân hậu. Anh đem lòng yêu cô Út Trong nên không quản nguy hiểm tay không giết cá sấu, lấy vàng bạc châu báu trong dạ dày "quái thú" làm của hồi môn.

Diễn viên Lê Quang đã thể hiện Võ Tòng tốt tới mức bị "đóng đinh" vào nhân vật. Anh từng kể: "Khi tôi bước ra sân khấu với tên Lê Quang, hầu như không ai biết đến, nhưng nhắc đến vai Võ Tòng của tôi, bà con đều vỗ tay rần rần".

Trấn Thành

Trấn Thành gây chú ý khi không chỉ đóng Đất Rừng Phương Nam mà còn đầu tư vào dự án lớn này. Ông xã Hari Won xác nhận anh đóng vai bác Ba Phi - một nhân vật luôn tạo tiếng cười, mang đến niềm vui cho người khác. Bác Ba Phi thường kể những câu chuyện nghe tưởng chừng phóng đại nhưng cuối cùng lại xảy ra trong thực tế. Trấn Thành chia sẻ mong muốn không bị khán giả so sánh với những nghệ sĩ gạo cội từng đóng vai này.

Trong phiên bản truyền hình Đất Phương Nam, bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can đóng. Nhiều khán giả chia sẻ hình ảnh bác Ba Phi trong lòng họ chỉ có duy nhất nghệ sĩ Mạc Can, không ai có thể thay thế được.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Trấn Thành quá trẻ để đóng vai bác Ba Phi. Hơn nữa, diễn xuất của nam danh hài bị nhận xét ồn ào, thiếu đi sự tinh tế và trải nghiệm. Rất đông netizen bày tỏ đoàn phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam nên giao vai bác Ba Phi cho những nghệ sĩ gạo cội có kinh nghiệm hơn.

Tuy nhiên, một số khác lại ủng hộ quyết định của ê-kíp Đất Rừng Phương Nam. Bởi dự án này được đầu tư lớn, rất cần những tên tuổi có thể hút khán giả ra rạp thì mới không bị lỗ. Trấn Thành không chỉ là nghệ sĩ hot nhất hiện nay mà còn được đào tạo bài bản. Người hâm mộ tin rằng nam diễn viên Bố Già sẽ biết điểu chỉnh và tiết chế diễn xuất để phù hợp với nhân vật.