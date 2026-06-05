Đâu chỉ có IELTS, Gen Z đang đổ xô đi săn chứng chỉ PTE và DET vì điều gì?

HHT - Hai chứng chỉ PTE (Pearson Test of English) và DET (Doulingo English Test) đang dần được nhiều trường đại học và các chương trình quốc tế công nhận. Đều giúp teen rộng mở đến cánh cửa đại học nhưng liệu bạn có biết đâu mới là chứng chỉ chân ái dành cho mình?

Khám phá bộ đôi chứng chỉ Tiếng Anh mới

Hằng năm, mùa xét tuyển của các trường Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM... đều có các phương thức xét tuyển yêu cầu kèm theo chứng chỉ tiếng Anh.

PTE Academic và DET đang dần được các trường đại học và học sinh ưu ái.

“Đấu trường” quốc tế cũng hot hit không kém khi PTE và DET đang dần trở thành hai “tấm vé thông hành” mới giúp bạn vượt qua vòng xét tuyển của các trường Đại học tại Việt Nam và nhiều chương trình liên kết quốc tế tại Anh, Mỹ, Úc hay New Zealand...

Tên chứng chỉ

PTE Academic

DET

Đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

- Đơn vị tổ chức thi: EMG Education, trung tâm Đức Anh

- Đơn vị cấp chứng chỉ: Tập đoàn giáo dục Pearson

Bài thi chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ được tổ chức và cấp chứng chỉ bởi nền tảng học ngôn ngữ Duolingo.

Lệ phí thi

185 USD/ lần thi (Khoảng 4.800.000 đồng)

70 USD/ lần thi (khoảng 1.800.000 đồng)

Các trường đại học trong nước chấp nhận chứng chỉ

ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM, ĐH RMIT, ĐH Swinburne Việt Nam, ĐH FPT, ĐH Văn Lang, ĐH Phenikaa

Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, Tiên tiến, Chuyển tiếp quốc tế - ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Địa điểm tổ chức thi

Các trung tâm được ủy quyền của Pearson ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ

Thi trực tiếp trên hệ thống của DET ở bất cứ đâu bạn mong muốn





(Thông tin được cập nhật đến tháng 6/2026)

Đề thi đánh giá thí sinh như thế nào?

Để chinh phục được số điểm mong muốn, hội sĩ tử cần hiểu rõ cách các bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Anh Nguyễn Đặng Việt Chương (Quản lý kênh phân phối TOEFL khu vực Đông Nam Á, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS) chia sẻ rằng, bài thi TOEFL iBT hiện nay áp dụng dạng câu hỏi thích ứng (adaptive). Sau khi hoàn thành phần thi đầu tiên, nếu kết quả bài làm của bạn nằm giữa mức B1 và B2, hệ thống sẽ sắp xếp thêm các câu hỏi ở hai mức độ này trong các phần thi tiếp theo. Nếu bạn trả lời sai nhiều ở trình độ B2 thì hệ thống sẽ xác định khả năng ngoại ngữ của bạn đang ở mức B1.

Hai chứng chỉ PTE Academic và DET đều đánh giá thí sinh thông qua hệ thống câu hỏi thích ứng (adaptive) để đo lường chính xác nhất trình độ của bạn. Ảnh: PTE Helper

PTE và DET cũng áp dụng cơ chế tương tự bài thi TOEFL iBT. Với bài thi DET, thuật toán sẽ tự động điều chỉnh độ khó của câu hỏi tiếp theo dựa trên phong độ làm bài của bạn đối với câu hỏi ngay trước đó. Điều đó có nghĩa nếu bạn làm đúng càng nhiều, đề sẽ càng “khoai” nhưng cơ hội đạt điểm cao càng lớn.

Trong khi đó, bài thi PTE có nội dung toàn diện khi tích hợp nhiều kỹ năng vào một câu hỏi. Ví dụ, ở phần Read Aloud, bạn cần đọc chuẩn, phát âm rõ ràng để đạt điểm cao. Cấu trúc bài thi cũng cho phép thí sinh cải thiện điểm tổng thể mà không quá phụ thuộc vào từng kỹ năng riêng lẻ.

Các cấp bậc cụ thể của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam tương ứng với khung tham chiếu chiếu Châu Âu về ngoại ngữ (CEFR)

Từ 30/8/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công nhận chứng chỉ PTE Academic tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Các teen cuối cấp có chứng chỉ PTE Academic từ 43 điểm trở lên có thể được xét miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bí quyết lựa chọn chứng chỉ Tiếng Anh phù hợp

Hiện nay, IELTS vẫn là chứng chỉ tiếng Anh dẫn đầu khi được nhiều trường đại học trong và ngoài nước chấp nhận và có địa điểm tổ chức thi “phủ sóng” nhiều tỉnh thành.

Bạn Kim Phụng đạt điểm 8.0 IELTS. Ảnh: NVCC

Bạn Kim Phụng (Lớp 12 Chuyên Anh, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM) chia sẻ: “Thi nói trực tiếp 1:1 là cơ hội để bạn thể hiện khả năng giao tiếp tự nhiên. Thầy cô sẽ “check-VAR” xem bạn đang có năng lực thực sự hay đang cố trả bài theo những mẫu câu học thuộc, điều mà những thuật toán của máy móc đôi khi chưa thể cảm nhận hết được”.

Hình thức thi trực tuyến ở phần thi nói có thể giúp thí sinh giảm áp lực so với thi trực tiếp, với sự tham gia của giám khảo người nước ngoài. Ảnh: NVCC

Khác với IELTS, quy trình chấm điểm của DET và PTE lại ghi điểm tuyệt đối trong mắt hội hướng nội nhờ quy trình chấm điểm chủ yếu bằng máy tính và A.I. Ở phần thi nói, bạn không cần phải trò chuyện trực tiếp với giám khảo vì bài thi sẽ được hệ thống và giám khảo chấm song song sau khi hoàn thành. Nếu bạn thuộc tuýp dễ hồi hộp khi thi trực tiếp, đây có thể là lựa chọn giúp bạn tự tin hơn.

Bên cạnh cấu trúc đề thi, cơ sở vật chất tại địa điểm tổ chức thi và cơ hội xét tuyển cũng được nhiều Gen Z quan tâm. “Em út” PTE thử thách lòng kiên nhẫn của hội ngoại thành khi các địa điểm tổ chức thi vẫn thuộc "hàng hiếm có khó tìm", chưa phủ sóng rộng rãi.

Trái lại, dù “bé bự” DET ghi điểm tuyệt đối tiện lợi khi bạn có thể thi ở nhà, nhưng số lượng trường đại học trong nước “gật đầu” chấp nhận chứng chỉ này vẫn còn đếm trên đầu ngón tay.

Nếu lựa chọn xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu Việt Nam thì IELTS vẫn là "gương mặt vàng" của làng xét tuyển, nhưng nếu lựa chọn du học thì bạn còn phải xem xét thêm mình có ý định học tại những nước nào. Ví dụ như PTE là “vua” xét tuyển của Úc, DET và TOEFL iBT là “bùa lợi” cho phần lớn các trường đại học ở Hoa Kỳ.

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