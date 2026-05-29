13 ngày nữa thi tốt nghiệp THPT: 2K8 chọn "bỏ tủ" thay vì "học tủ"

HHTO - Bước vào giai đoạn nước rút, các sĩ tử 2K8 đang cho thấy sự chủ động với chiến lược quản trị áp lực. Thay vì cố nhồi kiến thức, có sĩ tử dũng cảm "bỏ tủ" để bảo toàn điểm số, người lại duy trì kỷ luật thép từ chối may rủi và có bạn tháo gỡ tâm lý nhờ sớm chạm "điểm rơi" năng khiếu.

Chiến thuật "bỏ tủ" để tối ưu điểm số

Thời gian đếm ngược đến kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 đang ngắn dần. Thay vì cùng áp dụng một công thức ôn luyện chung, nhiều sĩ tử 2K8 đang tự thiết lập những chiến thuật thực tế, linh hoạt dựa trên năng lực và sức chịu đựng áp lực của bản thân.

Chọn tổ hợp D07 (Toán, Hóa, Anh), Bùi Thụy Ngọc Trúc nhìn nhận rõ rủi ro từ định dạng đề thi mới. Với Trúc, Toán là môn thi "nặng đô" nhất vì mỗi câu trả lời ngắn chiếm đến 0,5 điểm, trong khi ở môn Hóa chỉ mất 0,25 điểm. "Có nghĩa là không biết làm là đi tong luôn", Trúc chia sẻ.

Bùi Thụy Ngọc Trúc (giữa), học sinh lớp 12 trường THTH ĐHSP TP.HCM.

Từ nhận thức này, Trúc thiết lập một chiến thuật ôn tập mang tên "bỏ tủ". "Mình không có khái niệm "học tủ" mà là "bỏ tủ". Chắc chắn mình sẽ không ngó ngàng đến những câu mức điểm 9 - 10 dù chỉ là một khắc. Thay vào đó, mình tận dụng thời gian dò thật kỹ lại bài làm, làm lại những câu hỏi còn đang phân vân", Trúc khẳng định.

Sự đánh đổi này nhằm giúp Trúc nắm chắc mức điểm 8 - 9, phù hợp với năng lực và nguyện vọng, thay vì mạo hiểm thời gian ở những phần vượt tầm. Ở giai đoạn nước rút, bạn duy trì giải đề 3 môn cứ mỗi 2 ngày một lần, đan xen những khoảng thời gian thư giãn đi ăn uống, đi dạo, nghe nhạc và đánh cầu lông để giải tỏa căng thẳng.

Nói không với may rủi bằng kỷ luật cá nhân

Khác với Trúc, Đào Lê Phương Vy (dự thi khối A00) chọn cách đối diện với áp lực bằng một thời gian biểu tự học nghiêm ngặt. Khi thời gian học trên trường giảm, Vy tự sắp xếp lịch trình: Buổi sáng ôn lý thuyết và làm bài môn Hóa với thời gian "ép" đúng 50 phút; buổi chiều học Toán; 20 giờ tối lên Google Meet học nhóm môn Lí. Cuối ngày, Vy note lại toàn bộ lỗi sai vào giấy ghi chú để rút kinh nghiệm.

Đào Lê Phương Vy, học sinh lớp 12 trường THPT Tuy Phong, Bình Thuận

Đối diện với áp lực thi cử, nữ sinh 2K8 đưa ra góc nhìn về chuyện "học tủ": "Học tủ là cách học đặt niềm tin vào sự may rủi nhiều hơn vào năng lực của bản thân. Nó giống như một người bước vào phòng thi với tâm thế cầu mong".

Vy ví kiến thức như những viên gạch xây nên tương lai. "Nếu chỉ chọn vài viên đẹp nhất để giữ lại, còn bỏ quên những phần khác, nền móng ấy sẽ chẳng thể nào bền vững", Vy chia sẻ. Bằng việc học nghiêm túc và hiểu thực sự, Vy xóa bỏ nỗi sợ "trúng hay lệch tủ", bước vào phòng thi bằng sự bình tĩnh của người có nền tảng vững vàng.



Đồng tình với quan điểm "nói không với may rủi", bạn Minh Huy (dự thi khối A1) bổ sung thêm một lý do vô cùng thực tế: "Mình thấy chỉ nên học theo dạng thôi chứ không nên học tủ, tại lỡ đề đổi cấu trúc thì không biết làm". Nhận thấy môn Toán ngày càng "nặng đô" và đòi hỏi tư duy cao, Huy không chọn cách dồn ép bản thân mà rải đều sức lực, duy trì nhịp độ ôn tập 2-3 tiếng/môn mỗi ngày.

Với Minh Huy (trường THPT Phước Long), việc ăn uống và ngủ đủ giấc là cách để giảm tải căng thẳng trong giai đoạn nước rút.

Nhẹ gánh tâm lý khi xác định đúng "điểm rơi"

Với các thí sinh thi khối năng khiếu, bài toán áp lực lại mang một hình thái khác. Trương Duy Minh (dự thi khối V01) cho biết bản thân đã bắt đầu chuẩn bị cho môn Vẽ suốt 3 năm qua, từ hồi lớp 10. Ở thời điểm hiện tại, Minh đã tham gia kỳ thi năng khiếu tại trường Đại học Tôn Đức Thắng và đạt được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, nam sinh vẫn đặt ra mục tiêu cao hơn tại Đại học Kiến Trúc (UAH) để tiếp tục nỗ lực.

Việc sớm đạt được kết quả tốt môn năng khiếu ở ngôi trường vừa tầm giúp Minh tháo gỡ được phần lớn gánh nặng tâm lý. "Đến giờ áp lực lớn nhất của mình là hai môn văn hóa Toán và Lí. Phần vẽ của mình khá ổn rồi", Minh cho biết.

Trương Duy Minh, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ.

Trạng thái tâm lý thoải mái cho phép Minh linh hoạt hơn trong việc duy trì phong độ. Nam sinh chọn cách đan xen giữa ôn tập và giải trí bằng cách sang nhà bạn học cùng hoặc cùng nhau ra công viên tập thể dục, đảm bảo sức khỏe thể chất song hành cùng trí lực cho chặng đua cuối cùng.

Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 đang đến gần, các sĩ tử có xu hướng tập trung vào những kiến thức nắm vững nhất để nắm chắc phần điểm số phù hợp với năng lực của mình và gút lại những mục tiêu hợp lý nhất. Điều quan trọng không nằm ở việc học nhiều đến đâu, mà là tìm được cách học phù hợp với năng lực, mục tiêu và nhịp độ của chính mình.