Trường Tiểu học Tân Định khơi dậy tư duy sáng tạo, khép lại năm học thành công

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm học, trường Tiểu học Tân Định (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2025-2026, kết hợp Ngày hội Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ. Chương trình không chỉ là dịp nhìn lại những thành tích nổi bật của thầy cô và trò trong suốt một năm học, mà còn mở ra không gian trải nghiệm sáng tạo đầy ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng những công dân đầy sáng tạo trong tương lai.

Tham dự chương trình có đồng chí Thái Văn Tài - Vụ Trưởng vụ Phổ thông Bộ GD và ĐT; đồng chí Tô Hồng Nam - Phó Cục Trưởng cục Khoa học Công nghệ và Thông tin Bộ GD và ĐT; đồng chí Đào Tân Lý - Trưởng phòng Tiểu học sở GD và ĐT Hà Nội; đồng chí Đào Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai.

Dấu ấn một năm học nhiều thành tích

Năm học 2025-2026 ghi nhận nhiều kết quả đáng tự hào của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường: Nhà trường được công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc cấp Thành phố, đồng thời nhận giấy khen của UBND phường Tương Mai vì những thành tích nổi bật trong hoạt động Thể dục Thể thao.

Đội ngũ giáo viên tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn với nhiều giải thưởng cấp Thành phố và cấp cơ sở, trong đó có giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố cùng nhiều thành tích ở các cuộc thi chuyên môn, an toàn giao thông, thể thao và phong trào thi đua.

Đặc biệt, học sinh trường Tiểu học Tân Định tiếp tục khẳng định vị thế với gần 1.200 giải thưởng trong các cuộc thi học thuật, kỹ năng và năng khiếu. Đặc biệt, năm học này trường có hơn 20 giải học sinh Giỏi cấp Quốc gia và cấp Thành phố như Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa toàn quốc, các cuộc thi tiếng Anh, Robotics, An toàn giao thông, âm nhạc, bơi lội và Taekwondo.

Phát biểu tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới đội ngũ giáo viên đã tận tụy cống hiến, đồng thời ghi nhận những cố gắng của học sinh trong suốt năm học vừa qua. Nhà trường cũng gửi những lời chúc tốt đẹp tới học sinh Khối 5 trước khi các em bước vào hành trình mới ở bậc Trung học Cơ sở.

Nuôi dưỡng những nhà sáng chế tương lai từ ghế nhà trường

Ngay sau Lễ Tổng kết, Ngày hội Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh và các đơn vị đồng hành.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời thể hiện định hướng của nhà trường trong việc đưa tinh thần sáng tạo đến với học sinh ngay từ bậc tiểu học.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, trưng bày sản phẩm sáng tạo và tìm hiểu kiến thức về sở hữu trí tuệ, học sinh được khuyến khích phát huy trí tưởng tượng, tư duy khám phá và khả năng giải quyết vấn đề. Các em không chỉ được trải nghiệm niềm vui sáng tạo mà còn từng bước hình thành nhận thức về giá trị của tri thức và những sản phẩm do con người tạo ra.

Theo Ban Tổ chức, giáo dục về sở hữu trí tuệ từ sớm là một trong những nền tảng quan trọng giúp học sinh hiểu rằng mỗi ý tưởng, mỗi sản phẩm sáng tạo đều là kết quả của quá trình lao động, nghiên cứu và cống hiến. Việc tôn trọng quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần hình thành ý thức pháp luật mà còn xây dựng văn hóa sáng tạo lành mạnh trong nhà trường.

Hướng tới xây dựng trường học đổi mới sáng tạo

Việc kết hợp giữa Lễ Tổng kết năm học và Ngày hội Sáng tạo và Sở hữu trí tuệ đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt đối với thầy và trò trường Tiểu học Tân Định. Nếu Lễ Tổng kết là dịp ghi nhận những thành quả đã đạt được thì Ngày hội Sáng tạo lại mở ra những mục tiêu mới cho hành trình giáo dục trong thời gian tới.

Với định hướng lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất và khả năng sáng tạo, trường Tiểu học Tân Định đang từng bước xây dựng môi trường học tập hiện đại, nơi mỗi học sinh được khuyến khích khám phá tiềm năng của bản thân, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển tư duy đổi mới sáng tạo ngay từ những năm đầu đời.

Từ những thành tích hôm nay và những hạt giống sáng tạo được gieo trồng trong ngày hội, nhà trường kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên hành trình trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.