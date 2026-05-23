Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Những bước chuẩn bị cuối cùng trước "giờ G"

HHTO - Chỉ còn ít ngày nữa, các bạn học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT - cột mốc quan trọng khép lại 12 năm phổ thông, đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng cho tương lai.

Áp lực điểm số và cuộc chạy đua với thời gian

Nhiều bạn cho rằng áp lực lớn nhất ở thời điểm hiện tại không chỉ nằm ở lượng kiến thức cần ôn tập mà còn đến từ cảm giác “thiếu thời gian”. Khi lịch thi năm nay được đẩy sớm hơn, teen 2K8 buộc phải tăng tốc ôn luyện trong khoảng thời gian ngắn hơn so với trước.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Thành Danh (Lớp 12A9, trường THPT Xuyên Mộc - TP.HCM), cho biết mục tiêu của bạn là đậu vào Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM với nguyện vọng là ngành Thiết kế thời trang.

Theo Danh, đây là năm thứ hai kỳ thi diễn ra theo chương trình giáo dục phổ thông mới nên tài liệu tham khảo và đề mẫu cho một số môn vẫn chưa thực sự phong phú. Vì vậy, nam sinh đã chủ động lên kế hoạch ôn tập từ sớm thay vì chờ đến sát ngày thi mới tăng tốc: “Ở giai đoạn này mình không học dàn trải nữa mà ôn tập ngắt quãng, ôn lại bài liên tục để nhớ kiến thức lâu hơn và tránh bị quá tải”.

Nguyễn Thành Danh, học sinh lớp 12A9, trường THPT Xuyên Mộc. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, bạn Dương Ngọc Hải Ly (học sinh lớp 12A9, trường THPT Xuyên Mộc - TP.HCM) lại mang nỗi lo quen thuộc của nhiều sĩ tử: Làm sao đạt đủ điểm để đậu nguyện vọng 1 ngành Du lịch?

Theo học tổ hợp môn Xã hội, Hải Ly hiện tập trung củng cố những phần kiến thức còn yếu thay vì chỉ luyện đề như trước: “Năm nay mình chú trọng học theo từng chuyên đề, đặc biệt là các nội dung trọng tâm giáo viên ôn trên lớp. Ngoài học kiến thức, mình còn luyện canh thời gian làm bài để quen với áp lực phòng thi”.

Nếu Lịch sử và Địa lí là hai môn khiến nữ sinh tự tin nhất thì Ngữ văn lại là môn tạo nhiều áp lực vì yêu cầu tư duy mở và khả năng diễn đạt. Để cải thiện, Hải Ly dành thêm thời gian luyện viết, tham khảo cách triển khai ý từ bài mẫu và ghi chú lại những dẫn chứng hay để vận dụng khi làm bài.

Dương Ngọc Hải Ly, học sinh lớp 12A9, trường THPT Xuyên Mộc. Ảnh: NVCC

Giữ nhịp tinh thần giai đoạn "nước rút"

Ở chặng nước rút, việc “nhồi nhét” thêm kiến thức mới thường không mang lại hiệu quả cao, thậm chí dễ khiến chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Chính vì vậy, việc cân bằng tâm lý và sức khỏe trong thời điểm này là vô cùng quan trọng.

Thành Danh cho biết, bạn luôn cố gắng giữ sự lạc quan và tích cực để duy trì động lực học tập, trong khi Hải Ly chủ động phân chia thời gian học và nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ để tránh kiệt sức và đảm bảo sức khỏe thật tốt để đi thi.

Dưới góc độ giáo viên, cô Lệ Hy (giáo viên môn Địa lí - Giáo dục kinh tế và Pháp luật, trường THPT Xuyên Mộc - TP.HCM) nhận thấy tinh thần học tập của học trò lớp 12 rất nghiêm túc và quyết tâm vì các bạn hiểu đây là cột mốc quan trọng sau 12 năm học tập.

“Tuy nhiên, khó khăn phổ biến nhất vẫn là áp lực tâm lý và sự thiếu tự tin, đặc biệt với những học sinh có học lực chưa thật sự ổn định. Ngoài ra, nhiều bạn còn phân bổ thời gian học chưa hợp lý, học dàn trải hoặc chưa quen với áp lực thời gian khi làm bài”, cô nhận định.

Nhà trường luôn đồng hành cùng học sinh

Để hỗ trợ học sinh trong giai đoạn cận kề kỳ thi, nhà trường cũng tăng cường các buổi ôn tập theo từng nhóm học sinh, tổ chức thi thử và tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, luyện kỹ năng làm bài cho các bạn.

Cô Võ Thị Thiên Lý (Phó Hiệu trưởng trường THPT Xuyên Mộc - TP.HCM) cho biết, đến thời điểm hiện tại, trường đã tổ chức kỳ thi thử lần 1 cho học sinh lớp 12 và dự kiến tiếp tục thi thử lần 2 trong thời gian tới.

“Mỗi lần thi thử không chỉ giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề và áp lực phòng thi mà còn là cơ hội để các bạn tự đánh giá năng lực của bản thân, từ đó điều chỉnh phương pháp học tập và bổ sung những phần kiến thức còn chưa vững,” cô chia sẻ.

Không chỉ học sinh, thầy cô cũng bước vào giai đoạn “tăng tốc”. Thầy cô tập trung hệ thống hóa kiến thức cơ bản, đồng thời dạy học theo hướng cá nhân hóa với những học sinh còn hổng kiến thức ở một số nội dung. Bên cạnh việc giảng dạy trên lớp, thầy cô còn thường xuyên tương tác với học sinh qua các nhóm Zalo, gửi thêm tài liệu và bài tập trên hệ thống LMS để hỗ trợ tự học tại nhà.

Cô Võ Thị Thiên Lý - Phó hiệu trưởng trường THPT Xuyên Mộc. Ảnh: NVCC.

Khi kỳ thi ngày càng đến gần, điều các sĩ tử cần vượt qua không chỉ là những đề thi hay điểm số mà còn là áp lực tâm lý và cuộc chạy đua với chính bản thân mình. Sau hành trình dài của tuổi học trò, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là cột mốc quan trọng mà còn là cánh cửa mở ra tương lai mà mỗi học sinh đang nỗ lực chạm tới.