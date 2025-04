Đâu chỉ tự giễu chính mình, Trấn Thành còn kéo Sơn Tùng M-TP, Erik vào so sánh ngoại hình

HHT - Giờ thì Trấn Thành đã không còn thấy cô đơn khi có thêm hai chàng nam thần bị lộ khoảnh khắc "chỉ muốn giấu nhẹm".

Còn nhớ ở concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội vào cuối năm ngoái, MC Trấn Thành đã có khoảnh khắc chỉ muốn chôn vùi. Trong một vài tấm ảnh do khán giả chụp lại, Trấn Thành bị lộ bụng tròn trịa dưới chiếc áo khoác ngắn ngủn, khiến cư dân mạng không khỏi bật cười. Có người nhanh chóng ví nam MC như ông già Noel đi phát quà, có người lại tự hỏi vì sao stylist chọn cho Trấn Thành một bộ đồ lộ hết nhược điểm vóc dáng như vậy.

Đến nay, khi netizen dường như đã quên bức ảnh ấy thì Trấn Thành bất ngờ tự khơi lại. Nam MC ghép ảnh mình bên cạnh ảnh của Sơn Tùng M-TP, Erik cùng lời nói vui rằng anh không cô đơn. Trấn Thành cũng suy đoán ảnh của mình đã bị chỉnh sửa nên vòng 2 mới bự hẳn lên so với người khác.

Màn tự giễu bản thân của Trấn Thành khiến khán giả phì cười, bởi không phải ai cũng sẵn sàng tự hài hước hóa ảnh xấu của mình. Chưa kể giờ đây nam MC còn đưa thêm ảnh “bé mỡ” của đồng nghiệp ra so sánh một cách vui nhộn. Trong thời gian ngắn, cả Sơn Tùng M-TP lẫn Erik đều bị lộ thân hình có chút tròn trịa khiến nhiều netizen ngạc nhiên.

Bởi trước đó, Erik thường khoe ảnh cơ bụng 6 múi cực chuẩn, còn Sơn Tùng luôn chọn trang phục rất khéo ở đời thường cũng như trên sân khấu. Nhưng chỉ vì một giây lơ đễnh mà hai chàng nam thần bị ghi lại khoảnh khắc không ngờ. Và fan của Sơn Tùng M-TP lẫn Erik đều rất thích thú khi thấy idol cũng có những khoảnh khắc đời thường ngộ nghĩnh như thế này.