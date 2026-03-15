“Đầu Rêu” Zoro tỏa sáng trong One Piece 2: Thành quả Mackenyu tập ngày tập đêm

HHTO - “Đầu Rêu” Roronoa Zoro có nhiều khoảnh khắc khiến fan đứng ngồi không yên trong One Piece mùa 2. Câu chuyện đằng sau những phút “huy hoàng” đó là những giờ tập luyện nghiêm ngặt, “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” của nam diễn viên Arata Mackenyu.

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau bao ngóng đợi, One Piece mùa 2 - với tên gọi One Piece: Into The Grand Line đã trở lại vào ngày 10/3 vừa qua. Với khí thế như vũ bão, công chiếu chưa được bao lâu, One Piece 2 đã nhanh chóng lập được nhiều thành tích khiến fan phổng mũi tự hào như đạt điểm “tươi ngon” tuyệt đối 100% từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes, các tập phim đều đạt điểm “giỏi” từ 8 điểm trở lên trên IMDb, đứng Top 1 Netflix tại 74 quốc gia…

Trong One Piece 2, “Đầu Rêu” Roronoa Zoro (Arata Mackenyu) có không ít cảnh ấn tượng. Một trong những cảnh “gây sốt” nhất chắc chắn phải kể đến khoảnh khắc Zoro cởi trần khi tàu Going Merry lênh đênh trên vùng biển lạnh giá, trong khi đó các đồng đội thì mặc “kín cổng cao tường” để giữ ấm. Khi Ussop nhắc nhẹ, Zoro “nể lắm mới mặc” một cái… áo ba lỗ.

Có thể thấy so với mùa đầu tiên, Zoro của mùa 2 có thân hình vạm vỡ hơn hẳn. Điều đó cũng khớp với hình ảnh của Zoro trong anime. Để có được thành quả đó, nam diễn viên Mackenyu đã phải trải qua quá trình tập luyện rất chăm chỉ và kỷ luật, cùng với sự hỗ trợ của huấn luyện viên Lloyd Naicker.

Trên Instagram cá nhân, Mackenyu đã dành lời cảm ơn đến huấn luyện viên Lloyd Naicker: “Tôi không thể làm được điều này nếu không có anh ấy”. Về phần mình, huấn luyện viên cũng vô cùng tự hào khi chứng kiến thành quả lao động miệt mài của cả hai.

Lloyd Naicker tiết lộ, để đạt được hình thể vạm vỡ như trên phim, Mackenyu đã phải tuân theo một lịch tập luyện nghiêm ngặt. Anh kể: “Mackenyu tập luyện bảy ngày một tuần, mỗi buổi ba tiếng và tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt do đội của tôi chuẩn bị. Thực tế, mỗi tuần tôi phải ép cậu ấy ăn một bữa “ăn gian”.”

Huấn luyện viên Lloyd Naicker hết lời khen ngợi Mackenyu là “một trong những khách hàng tận tâm nhất mà tôi từng làm việc cùng”. Anh bày tỏ sự ấn tượng trước việc Mackenyu đã dốc hết sức mình để chuẩn bị cho vai diễn, để mang đến cho khán giả những gì tốt nhất có thể. Không chỉ dừng lại ở đó, Lloyd Naicker còn hé lộ rằng “Đầu Rêu” sẽ “trông còn tuyệt vời hơn nữa” trong mùa 3 của One Piece. Tiết lộ này khiến các fan đứng ngồi không yên.

Nói về cảnh chiến đấu ấn tượng của Roronoa Zoro trong One Piece: Into The Grand Line chắc chắn phải nhắc đến cảnh hạ gục 100 kẻ địch tại thị trấn Whiskey Peak. Lúc này, băng Mũ Rơm vừa cập bến Đảo Xương Rồng - nhìn từ xa hòn đảo như một bụi xương rồng khổng lồ.

Ban đầu, cư dân của thị trấn này tỏ ra rất thân thiện với hải tặc, không những chào đón nồng nhiệt mà còn chiêu đãi thức ăn và đồ uống ê hề. Nhưng thực chất, Whiskey Peak lại là thị trấn giết hải tặc. Những chiếc gai nhọn trên thân xương rồng của hòn đảo khi nhìn cận hơn mới thấy rõ rằng chúng chính là bia mộ của những gã cướp biển đã để xác lại đây.

Sau khi cùng các cư dân của thị trấn tiệc tùng một trận đã đời, các thành viên của băng Mũ Rơm tách nhau ra vì một số lý do. Khi phát hiện ra bộ mặt thật của Whiskey Peak, mỗi người phải chiến đấu ở những khu vực khác nhau, riêng Zoro đối đầu với 100 tay sai dưới sự lải nhải của Mr. 9. “Đầu Rêu” không hề nao núng, còn xem đây là cơ hội tuyệt vời để thử mấy cây kiếm mới (mà anh chàng chẳng phải tốn xu nào để mua). Sau một hồi quần thảo, Zoro đã một mình “xử lý” 100 tên.

Được biết, phân cảnh chiến đấu này trên phim dài khoảng 15 phút, và thực sự có đủ 100 kẻ địch chứ không chỉ là lời nói suông, nhưng Mackenyu lại có rất ít thời gian để chuẩn bị. Mackenyu kể lại đội ngũ làm phim chỉ cho anh chàng có 6 tiếng tập luyện để quay một cảnh phim dài và khó như thế. “Họ nói kiểu như là, Mackenyu, cậu có 6 tiếng. Luyện tập, học thuộc lòng, và chúng ta sẽ quay phim vào ngày mai!”.

Mackenyu cho biết cảnh chiến đấu ở thị trấn Whiskey Peak là một thử thách lớn mà anh chàng chưa bao giờ gặp từ trước đến nay, nhưng cuối cùng mỹ nam Nhật Bản đã thành công. “Thật tuyệt vời khi xem lại cảnh đó. Tôi rất hài lòng với kết quả. Koji Kawamoto, người điều phối các pha hành động, đã làm rất tốt. Chúng tôi thậm chí còn xem cảnh đó cùng nhau và vỗ tay tán thưởng nhau”.

Tranh thủ chợp mắt xíu nào.

Nhiều fan bảo rằng ngay cả ở hậu trường, Mackenyu cũng rất là "Zoro".

One Piece mùa 2 - với tên gọi One Piece: Into The Grand Line, tiếp tục theo chân Luffy cùng những đồng đội trong băng Mũ Rơm phiêu lưu ra đại dương rộng lớn. Lúc này, con thuyền Going Merry rời khỏi biển Đông (East Blue), tiến ra Đại Hải Trình kỳ vĩ. Những dòng nước của vùng biển huyền thoại này đưa băng Mũ Rơm đến những hòn đảo kỳ lạ, gặp gỡ nhiều người - trong đó có những người bạn mới dễ mến, thậm chí còn kết nạp một số thuyền viên mới, nhưng cũng có không ít những kẻ địch đáng gờm chĩa vũ khí vào cả nhóm.

One Piece: Into The Grand Line đã phát sóng trọn bộ 8 tập trên Netflix. Phim có bản phụ đề và cả lồng tiếng Việt.