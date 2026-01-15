Đây là nguyên nhân khiến "Nữ hoàng độc ác" lừng danh ở Disneyland bị sa thải

HHTO - Từng gây bão mạng với những màn "chặt chém" khách tham quan cực gắt, Sabrina Von B. - nữ diễn viên thủ vai Hoàng hậu (Evil Queen) tại Disneyland vừa chính thức chia tay vai diễn sau 8 năm gắn bó. Đáng chú ý, lý do cô rời đi có liên quan đến chính sự nổi tiếng quá mức của mình.

Nếu bạn từng lướt thấy những đoạn clip triệu view về một Hoàng hậu kiêu kỳ, sẵn sàng đáp trả khách hàng bằng những câu thoại "xéo xắt" nhưng đầy giải trí, thì đó chính là Sabrina Von B. Trong suốt 8 năm từ khi mới 18 tuổi đến năm 26 tuổi, Sabrina đã biến nhân vật Evil Queen vốn bị ghét bỏ trở thành cái tên được săn đón bậc nhất tại công viên Disneyland.

Sabrina Von B. trong tạo hình Hoàng hậu (Evil Queen), nhân vật thuộc truyện cổ tích "Bạch Tuyết﻿ và bảy chú lùn". Ảnh: People

Sabrina Von B. đã tự tạo nên những câu thoại thương hiệu như khẳng định vẻ đẹp là "hoàn toàn tự nhiên, không hề trang điểm" hay màn đối đáp "La Reina" (Nữ hoàng) đầy thần thái khi bị gọi là phù thủy khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Chia sẻ với tờ People, nữ diễn viên nói: "Thật vinh dự khi có thể thổi hồn vào một nhân vật phản diện của Disney, không phải theo cách độc ác mà là mang hơi hướng hài hước, tạo ra niềm vui và nụ cười cho mọi người".

Một số khoảnh khắc "viral" của nữ diễn viên do khách tham quan ghi lại. Video: @villa.viva74

Tuy nhiên, sự nổi tiếng trên mạng xã hội lại trở thành rào cản đối với quy định nghiêm ngặt của "nhà Chuột". Disney luôn ưu tiên việc bảo vệ "phép màu", tức là giữ cho du khách, đặc biệt là các em nhỏ tin rằng nhân vật họ gặp chính là nhân vật bước ra từ truyện cổ tích, chứ không phải một diễn viên đang đóng vai.

Sabrina thú nhận việc cân bằng giữa sự nổi tiếng cá nhân và quy định của công viên là một thử thách lớn. "Ở Disney, điều đó hơi đáng sợ vì họ muốn bảo vệ phép màu, trong khi dưới các bình luận, mọi người luôn cố gắng tìm ra danh tính thực sự của tôi".

Cô khẳng định bản thân đã giữ kín danh tính cho đến tận giây phút cuối cùng khi phía Disney quyết định để cô rời đi. Chỉ sau khi chính thức nghỉ việc, Sabrina mới đăng tải video xác nhận mình là người đứng sau lớp mặt nạ Evil Queen.

Clip do "chính chủ" đăng tải thu hút hơn 9 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn trên nền tảng TikTok. Video: @sabrinavonb

Để trở thành "Nữ hoàng" hoàn hảo mỗi ngày, Sabrina phải trải qua quá trình chuẩn bị khắc nghiệt. Cô cho biết vai diễn này đòi hỏi thể chất cao hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. "Bạn phải mặc trang phục nặng nề dưới cái nóng của California. Phải uống đủ nước, ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ từ tối hôm trước để có năng lượng. Việc xoay chiếc áo choàng ngày này qua ngày khác cũng thực sự không hề dễ dàng", Sabrina chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi tâm lý cũng là một thử thách. Từ một cô gái có phần nhút nhát và thiếu tự tin ngoài đời thực, Sabrina phải thực hiện các bài tập cơ mặt, luyện giọng cười "phù thủy" và chỉ mất vài giây sau cánh cửa để hoàn toàn biến thân thành một Nữ hoàng tự tin, sắc sảo.

Dù phải dừng lại, Sabrina vẫn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì những kỷ niệm đẹp, đặc biệt là hành trình chứng kiến những vị khách nhí lớn lên từng năm khi đến thăm cô. Hiện tại, nữ diễn viên đang hướng tới những mục tiêu mới trong hoạt động nghệ thuật.