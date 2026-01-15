Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh bản BL do AugustLeng đóng chính bị phản đối

HHTO - Cặp đôi của "Thượng Ẩn" (bản Thái) AugustLeng (tên cặp đôi của August Vachiravit và Leng Thanaphon) đã bị coi là "thuyền chìm" sau loạt ồn ào đời tư của August. Vì thế, dù "Love Destiny" (Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh) bản BL (boylove) là dự án lớn, khán giả không có mấy phản hồi tích cực sau thông tin AugustLeng tái hợp.

Hãng phim chỉ mới đăng poster giấu mặt dự án làm lại "bom tấn" màn ảnh châu Á Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh bản BL. Tuy nhiên, dựa vào dáng người và những Story Instagram gần đây của August Vachiravit và Leng Thanaphon, khán giả chắc nịch cặp đôi Thượng Ẩn sẽ tái hợp. Một vài trang tin lớn của Thái Lan cũng đưa tin xác nhận.

Poster nhá hàng.

﻿ ﻿ Story Instagram dạo này của August - Leng với cùng vibe như ảnh đôi được coi là lời xác nhận ngầm cho màn tái hợp.

August và Leng không phải diễn viên được ghép đôi hoạt động cùng một công ty nên khả năng cao dự án này có thể chỉ gói gọn ở việc đóng - quảng bá phim, không có hoạt động "ăn theo" bên lề như fan meeting hay concert.

Bên cạnh fan couple ủng hộ nhiệt tình, reo vui khắp nơi thì không ít khán giả phản đối kịch liệt. Năm 2024, August Vachiravit bị Gunsmile tố có thói trăng hoa, lăng nhăng dù đã có bạn gái. Thậm chí, August còn gửi tin nhắn khiêu khích vì đã "có được" bạn gái cũ của Gunsmile khi anh chỉ mới chia tay 1 tuần.

Dù bài tố không nhắc tên trực tiếp nhưng dân mạng vẫn đoán ra đó là August khiến nam diễn viên buộc phải lên tiếng xin lỗi. Anh thừa nhận mọi chuyện đã là quá khứ, xảy ra vài năm trước ở thời điểm còn bồng bột. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ngay trước thềm Thượng Ẩn lên sóng nên ảnh hưởng lớn đến thiện cảm của khán giả.

"Thuyền" AugustLeng chưa kịp ra khơi đã chìm. August cũng bị chỉ trích thậm tệ vì diễn xuất kém nhưng liên tục nhận được kịch bản tốt. Ngoại hình đẹp trai cũng không cứu được kỹ năng kém. Không ít người đặt câu hỏi vì sao Leng vẫn chấp nhận "xào couple" với August dù biết chắc dư luận sẽ phản đối. Một số khác đang yêu cầu nhà sản xuất giữ Leng đổi August vì chưa thể tha thứ cho anh.

"Tưởng thuyền chìm mà vẫn cố chèo à."

"Sau ngần ấy phốt vẫn bám víu được lại còn đóng dự án lớn, August có chống lưng mạnh đấy."

"Ai giúp Leng thức tỉnh đi, năm ngoái khổ cỡ nào mà vẫn lao đầu vào."

"Thôi thì chắc đóng xong rồi thôi, nhưng ai đó đổi "anh 8" đi."

"Lạ ghê ha, thừa nhận bê bối thì tức là nhân cách gã tệ thật, nhưng vẫn đóng phim rần rần."

"Bên GMMTV chẳng có lịch trình chính thức nào trong năm 2026 cho Leng cả nên thấy dự án mới của em thì mừng lắm. Nhưng sao lại dính vào cậu August này lần nữa."