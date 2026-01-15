Fan BTS "xoay vốn" cực hài hước sau lịch world tour, nhiều khách sạn "vỡ trận"

HHTO - Sau màn "tung map" chấn động của BTS, các ARMY Việt đã nghĩ ra muôn vàn cách "xoay vốn" cực hài hước. Đối diện với tình trạng hàng loạt khách sạn ở Hàn, Thái Lan, Singapore, Malaysia... đều "cháy phòng" chớp mắt, fan tỏ ra bất ngờ nhưng cũng cẩn thận dặn nhau giữ một cái đầu lạnh.

Bằng việc tung ra lịch trình chính thức cho world tour mới, BTS trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu trong suốt những ngày qua. Bên cạnh niềm vui sướng khi nhóm chính thức tái khởi động đầy mạnh mẽ là tình thế "nước mắt lưng tròng" của ARMY toàn cầu, bao gồm fan Việt vì concert đến, khó tránh tình trạng eo hẹp tài chính.

Nguồn ảnh: Threads @jaszthy.

Trên các nền tảng mạng xã hội, không khó để thấy muôn vàn cách "xoay vốn" cực hài hước của V-ARMY - Từ "tạm ứng" trước tiền mừng cưới cho đến "xin vía dạo".

Trong khi đó, một bộ phận người hâm mộ vẫn còn đang bận rộn "thắp nến" để BTS gọi tên Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo vào năm 2027, nhằm tối ưu chi phí cũng như thời gian di chuyển đến concert.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ chính là các quốc gia diễn ra concert ở gần Việt Nam đã nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy phòng” ngay trong ngày 14/1. Nhiều khách sạn tầm trung quanh khu vực Hua Mak (gần Sân vận động Quốc gia Rajamangala, Thái Lan) đã kín chỗ, chỉ còn lại những lựa chọn với mức giá cao hơn. Không dừng lại ở đó, netizen còn chia sẻ rằng tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Malaysia, Singapore hay Cao Hùng (Đài Loan), khi nhiều khách sạn được cho là đã kín lịch đặt phòng đến gần 95%.

Hàng loạt khách sạn "sold out" trước hẳn 11 tháng khiến dân tình chỉ biết ngỡ ngàng hỏi V-ARMY: "Sao bà nói bà chưa có tiền?".

Có thể thấy làn sóng hướng về world tour của BTS đang ngày một sôi sục và vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thế nhưng, V-ARMY cũng liên tục nhắc nhau giữ cái đầu lạnh, bởi chặng Đông Nam Á phải đến tận tháng 12/2026 mới chính thức khởi động - tức là vẫn còn khoảng 11 tháng nữa trước “giờ G”. Việc hối hả "xoay vốn" ngay từ lúc này không chỉ tạo áp lực tài chính mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người hâm mộ.

Giữa không khí háo hức này, không ít fan dễ rơi vào trạng thái FOMO (hội chứng sợ bị bỏ lỡ) nên vội vàng đặt khách sạn, săn vé máy bay theo số đông dù vé concert còn chưa "sure kèo". Tình trạng này dễ tạo thành cơ hội cho các bên “chợ đen” từ khách sạn đến vé mồi chài, khiến nhiều fan có nguy cơ mất tiền oan. Thực tế, khách sạn gần như lúc nào cũng còn phòng, chỉ là có thể xa trung tâm hơn một chút nên các ARMY cũng không cần quá lo lắng.

Chưa kể, không loại trừ khả năng một số khách sạn chủ động “khóa phòng” để kiểm soát lượng khách và đẩy giá. Chính vì vậy, cộng đồng ARMY đang khuyên nhau không nên quá hấp tấp: Hãy xác định rõ điểm đến mong muốn, tích cóp ngân sách từng chút một để khi concert thật sự diễn ra, mỗi khoảnh khắc đều được tận hưởng trọn vẹn nhất.