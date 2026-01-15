Ngọc Minh Trà Cốt tập 30, 31, 32: Giang Lai bị cha ruột nhốt, Tào Tuấn "debut" thảm

HHTO - 6 tập cuối của "Ngọc Minh Trà Cốt" tập trung bối cảnh ở kinh thành - phủ quốc công. Lục Giang Lai nhận lệnh về kinh gấp nhưng không vui vẻ, bị nhốt đến thê lương rồi được Vinh Thiện Bảo đến giúp.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Vì không biết Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) đang giúp Yến Bạch Lâu thật nên Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) cho người nhốt chàng lại ở vườn trà. Tuy nhiên, My Anh đã kịp phát hiện giấy cáo trạng mà Yến lang luyện viết bằng miệng xuyên đêm, báo cho Lang Trúc Sinh đi tìm Lục đại nhân.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Thiện Bảo cố kéo dài việc làm lễ để chờ Trình quản sự về thì đúng lúc Giang Lai cho người đưa Yến Bạch Lâu thật để vạch trần Vệ Diêu (Triệu Dịch Khâm) - con trai trưởng của Vệ Khắc Giản, người đi học xa nên may mắn thoát khỏi sóng gió năm xưa. Bất chấp Giang Lai đưa người thật và cáo trạng đến, hắn vẫn giả vờ van xin lão phu nhân họ Vinh tin mình.

Đến khi Trình quản sự đưa lão quản sự lâu năm của họ Yến đến nhận mặt thiếu gia, Vệ Diêu mới nhận tội. Thiện Bảo nói rằng nàng đã nghi ngờ hắn từ lâu khi thấy người hầu cận theo cạnh không biết chút gì về trà. Tất cả người hầu hắn đưa đến phủ đều không có ai theo từ Yến gia. Lá thư cô gửi Nghiêm quản sự chính là nhờ bà cho người đến nhà họ Yến để điều tra.

Giang Lai kết luận Vệ Diêu chính là kẻ đã tác động đến lư hương, khiến bệnh hen suyễn của Dương Đỉnh Thần phát tác, biến Hạ Tinh Minh thành con dê thế mạng. Cũng chính Vệ Diêu ép chết Dương thị vì cho rằng bà là người khiến Vệ gia sụp đổ, mà không nhìn ra kẻ thực sự khơi nguồn sóng gió là người cha nhu nhược của mình.

Hôn lễ có khách mời là nhiều trưởng quầy có tiếng. Họ nhìn thấy sự thông minh, nhìn xa trông rộng của đại tiểu thư, ủng hộ nàng lên làm gia chủ Vinh gia. Tổ mẫu bẽ bàng khi bản thân bị kẻ gian lợi dụng, không hiểu cháu gái, nhìn ra những quyết định sai lầm của mình.

Quân Thư (Trương Nam) hợp tác với đại tỷ diễn kịch làm hại tổ mẫu, vốn là định đâm Thiện Bảo để nàng giả vờ bị thương nhẹ nhưng không ngờ Vệ Diêu lại lao ra chắn, thúc đẩy hôn lễ. Quân Thư bày tỏ lòng kính trọng nhưng cũng hận bà vì gián tiếp khiến cha mẹ nàng khổ. "Vinh ngũ" quyết định nghe sắp xếp của Thiện Bảo, đến quản lý chi nhánh ở kinh thành, không trở về phủ Vinh nếu tổ mẫu còn sống.

Quân Thư làm lành với Dĩnh Sinh. Vì đại tiểu thư đã nói cho Bạch lang biết chính "Vinh ngũ" đẩy chàng cũng cho người lén cứu chàng lên trước khi người của Tưởng Ích Khiêm đến.

Đốt cây trà vương, nhưng Thiện Bảo cũng giữ lại một nhánh để Quân Khê trồng lại. Nàng có tài trồng trọt thiên bẩm mà tổ mẫu chỉ mải xúi giục tranh quyền không hay biết.

Chuyện tỉ muội trong nhà được Thiện Bảo sắp xếp êm đẹp thì sóng gió mới ập đến. Quân Thư gửi tin về phủ, có kẻ bán trà kém chất lượng trên danh nghĩa phủ Vinh. Đoán rằng thế lực phía sau không vừa nên đại tiểu thư lập tức lên đường giúp "Vinh ngũ". Ở phía Giang Lai, vốn định dọn vào sẵn sàng ở rể nhưng chàng phải lên đường gấp theo thánh chỉ.

Chỉ mới đến kinh thành, Thiện Bảo đã cho gỡ biển hiệu một Vinh Trai bán trà kém chất lượng, dằn mặt mẹ kế lẫn yêu cầu cha ruột rút khỏi gia tộc vì chuyện kinh doanh làm ảnh hưởng đến danh tiếng Vinh gia.

Nhá hàng tập 31 còn tiết lộ Thiện Bảo khuynh đảo một phương ở phủ Tiết quốc công, không chỉ khiến nội trạch tại đây phải quy phục mà còn buộc Tiết quốc công phải thả nhị công tử - chính là Giang Lai. Tập 30 chỉ lướt qua "Lục trà" mắt ướt, bị nhốt thê lương. Đến tập 31 sẽ rõ bối cảnh hơn. Chàng bị cha ruột ép nhận tổ quy tông, bị nhốt lại để chờ ngày thế ngôi Thế tử của đại ca.

Cảnh "Yêu phi họa quốc" của Lục Giang Lai mà khán giả mong đợi sắp xuất hiện.

Trailer Ngọc Minh Trà Cốt tập 31 - 32.

Tiết Thụ Ngọc (Tào Tuấn) chính thức "debut" ở tập 31 - 32, từ dáng vẻ phong lưu, anh tuấn trở thành kẻ tàn phế nóng tính, vũ phu, điên cuồng. Thụ Ngọc ngã ngựa bị liệt, không còn được cha tin yêu. Tiết quốc công cho người tìm "con rơi" Giang Lai trở về, kế thừa ngôi vị, đem vinh quang về ông ta, cho gia tộc.

Tiết Thụ Ngọc bị cha đổ oan, đánh đập tàn nhẫn. Giang Lai kịp thời đến cứu, cũng sẽ so tài với cha ruột một phen. 6 tập cuối này, khán giả hi vọng ý chí quét sạch gian thần nơi quan trường của "Lục trà" sẽ được đào sâu.

Preview Ngọc Minh Trà Cốt tập 31 - 32.

Ngọc Minh Trà Cốt sẽ phát sóng hết tập cuối trong gói express trên MangoTV, iQIYI vào ngày 15/1.