Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Ngọc Minh Trà Cốt ẩn ý phần 2, Hầu Minh Hạo - Na Trát vẫn đóng chính?

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vu Chính đã nói về khả năng sản xuất phần 2 của "Ngọc Minh Trà Cốt" nếu phim đạt được điều này.

Gần đây, trong chuỗi bài quảng bá cho Ngọc Minh Trà Cốt, nhà sản xuất Vu Chính viết rằng: "Các bạn có đang xem Ngọc Minh Trà Cốt không? Tôi sắp đuổi kịp tiến độ rồi! Đừng xem lậu, hãy xem ở kênh chính thức nhé. Cùng tiến đến hạng nhất để có mùa 2 nào. Hãy cổ vũ lẫn nhau nha".

screenshot-1015.png
screenshot-1007.png
Ở phần bình luận, ông cũng khẳng định đang chuẩn bị cho phần 2 của Ngũ Phúc Lâm Môn, làm tăng kì vọng cho khán giả.

Tại Trung Quốc, Ngọc Minh Trà Cốt chiếu trên MangoTV - nền tảng nhỏ nên lượt xem chiếu mạng lép vế nhiều so với các tác phẩm đang chiếu khác. Dù vậy, phim vẫn trụ hạng trong Top 5 của nhiều bảng xếp hạng lớn. Rating chiếu đài (Hồ Nam) mỗi ngày rơi vào khoảng 0.3 - 0.5%. Theo thống kê Datawin, Vlinkage (tính theo ngày), Ngọc Minh Trà Cốt cũng từng giành vị trí đầu bảng.

Ngọc Minh Trà Cốt không "đại bạo", nhưng với những con số trên và độ phủ sóng hiện tại trên mạng xã hội cũng có thể coi là thành công nho nhỏ. Vu Chính cũng mới đăng một bài ăn mừng phim lọt vào Top tỉ suất rating cao của nhà đài nên khán giả có quyền hi vọng tác phẩm này sẽ có phần 2.

ngoc-minh-tra.jpg

Ngọc Minh Trà Cốt "thả thính" mùa 2 cũng làm tăng lo ngại kết phim sẽ bị bỏ lửng. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn tác phẩm này cầm chắc kịch bản hạnh phúc viên mãn. Lục Giang Lai sẽ từ bỏ vị trí Thế tử phủ Quốc công và cả sự nghiệp để lui về phủ Vinh, chăm sóc cơ nghiệp "trà vương" cùng Thiện Bảo.

Ngoài ra, khán giả cũng hi vọng dàn diễn viên trai xinh gái đẹp sẽ được giữ nguyên. Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát có tiếp tục đóng chính trong phần 2 nữa hay không cũng khiến fan phim tò mò. Phim hiện tại tâng nữ chính quá mạnh khiến xây dựng nhân vật của Giang Lai càng về sau càng đuối, nên khán giả hi vọng nếu có phần tiếp và Hầu Minh Hạo vẫn tham gia thì nhân vật của anh sẽ được tập trung khai thác hơn.

Thực hư ra sao sẽ rõ vào ngày 15/1 khi gói express (xem trước những tập cuối) của Ngọc Minh Trà Cốt được mở bán.

cover-1.jpg
Sam
#Ngọc Minh Trà Cốt #Hầu Minh Hạo #Cổ Lực Na Trát #Vu Chính #Ngọc Minh Trà Cốt phần 2 #Ngọc Minh Trà Cốt mùa 2 #Ngọc Minh Trà Cốt kết #Ngũ Phúc Lâm Môn phần 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục