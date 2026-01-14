Ngọc Minh Trà Cốt ẩn ý phần 2, Hầu Minh Hạo - Na Trát vẫn đóng chính?

HHTO - Vu Chính đã nói về khả năng sản xuất phần 2 của "Ngọc Minh Trà Cốt" nếu phim đạt được điều này.

Gần đây, trong chuỗi bài quảng bá cho Ngọc Minh Trà Cốt, nhà sản xuất Vu Chính viết rằng: "Các bạn có đang xem Ngọc Minh Trà Cốt không? Tôi sắp đuổi kịp tiến độ rồi! Đừng xem lậu, hãy xem ở kênh chính thức nhé. Cùng tiến đến hạng nhất để có mùa 2 nào. Hãy cổ vũ lẫn nhau nha".

Ở phần bình luận, ông cũng khẳng định đang chuẩn bị cho phần 2 của Ngũ Phúc Lâm Môn, làm tăng kì vọng cho khán giả.

Tại Trung Quốc, Ngọc Minh Trà Cốt chiếu trên MangoTV - nền tảng nhỏ nên lượt xem chiếu mạng lép vế nhiều so với các tác phẩm đang chiếu khác. Dù vậy, phim vẫn trụ hạng trong Top 5 của nhiều bảng xếp hạng lớn. Rating chiếu đài (Hồ Nam) mỗi ngày rơi vào khoảng 0.3 - 0.5%. Theo thống kê Datawin, Vlinkage (tính theo ngày), Ngọc Minh Trà Cốt cũng từng giành vị trí đầu bảng.

Ngọc Minh Trà Cốt không "đại bạo", nhưng với những con số trên và độ phủ sóng hiện tại trên mạng xã hội cũng có thể coi là thành công nho nhỏ. Vu Chính cũng mới đăng một bài ăn mừng phim lọt vào Top tỉ suất rating cao của nhà đài nên khán giả có quyền hi vọng tác phẩm này sẽ có phần 2.

Ngọc Minh Trà Cốt "thả thính" mùa 2 cũng làm tăng lo ngại kết phim sẽ bị bỏ lửng. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn tác phẩm này cầm chắc kịch bản hạnh phúc viên mãn. Lục Giang Lai sẽ từ bỏ vị trí Thế tử phủ Quốc công và cả sự nghiệp để lui về phủ Vinh, chăm sóc cơ nghiệp "trà vương" cùng Thiện Bảo.

Ngoài ra, khán giả cũng hi vọng dàn diễn viên trai xinh gái đẹp sẽ được giữ nguyên. Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát có tiếp tục đóng chính trong phần 2 nữa hay không cũng khiến fan phim tò mò. Phim hiện tại tâng nữ chính quá mạnh khiến xây dựng nhân vật của Giang Lai càng về sau càng đuối, nên khán giả hi vọng nếu có phần tiếp và Hầu Minh Hạo vẫn tham gia thì nhân vật của anh sẽ được tập trung khai thác hơn.

Thực hư ra sao sẽ rõ vào ngày 15/1 khi gói express (xem trước những tập cuối) của Ngọc Minh Trà Cốt được mở bán.