Đề án tuyển sinh Đại học Ngoại thương: 4.550 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển

HHTO - Trường Đại học Ngoại thương vừa chính thức công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Nhà trường giữ ổn định 4.550 chỉ tiêu, đồng thời tiếp tục triển khai nhiều phương thức xét tuyển song song, tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh trên cả nước.

Giữ nguyên quy mô tuyển sinh, trải đều tại 3 cơ sở

Cụ thể, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương là 4.550 sinh viên, áp dụng cho trụ sở chính tại Hà Nội, Cơ sở II tại TP.HCM và Cơ sở Quảng Ninh.

Chỉ tiêu được phân bổ cho hàng loạt chương trình đào tạo thuộc các nhóm ngành “hot” như Kinh tế - Quản lý kinh tế, Kinh doanh - Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Luật, Công nghệ - Trí tuệ nhân tạo, Ngôn ngữ thương mại… với nhiều loại hình đào tạo khác nhau từ chương trình tiêu chuẩn đến chất lượng cao, tiên tiến, tích hợp và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

4 phương thức xét tuyển song song trong năm 2026

Trong mùa tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục áp dụng 4 phương thức xét tuyển chính.

Thứ nhất là xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, dành cho thí sinh đạt giải Olympic quốc tế, học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đạt giải các cuộc thi nghệ thuật quốc tế, người khuyết tật đặc biệt nặng, thí sinh là người nước ngoài hoặc thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người.

Thứ hai, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, áp dụng cho học sinh các trường THPT chuyên hoặc học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Phương thức này yêu cầu kết quả học tập 6 học kỳ đạt mức Tốt và điểm trung bình các môn theo tổ hợp xét tuyển ở mức cao.

Trường Đại học Ngoại thương.

Thứ ba, xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến từ 24 điểm cho tổ hợp 3 môn (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).

Thứ tư, xét tuyển sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và quốc tế, như bài thi HSA của ĐH Quốc gia Hà Nội, V-ACT của ĐH Quốc gia TP.HCM, TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level.

Chứng chỉ ngoại ngữ tiếp tục là “điểm cộng lớn”

Một điểm đáng chú ý trong đề án tuyển sinh 2026 của Đại học Ngoại thương là vai trò quan trọng của chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nhà trường tiếp tục chấp nhận nhiều loại chứng chỉ như IELTS, TOEFL iBT, Cambridge English, JLPT, HSK-HSKK, DELF, với ngưỡng điểm cụ thể tương ứng từng chương trình đào tạo.

Việc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ giúp thí sinh gia tăng lợi thế xét tuyển, đặc biệt ở các chương trình chất lượng cao, chương trình tích hợp và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Công bố quy đổi điểm sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trường Đại học Ngoại thương cho biết sẽ công bố bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong trường hợp số lượng thí sinh đạt ngưỡng trúng tuyển vượt chỉ tiêu, điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và thứ tự nguyện vọng sẽ được sử dụng làm tiêu chí phụ để xét tuyển.

Nhà trường khuyến nghị thí sinh theo dõi sát các mốc thời gian tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng chỉ cần thiết, tránh bỏ lỡ các cơ hội xét tuyển sớm vào một trong những trường đại học top đầu cả nước.