Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 là bạn cùng lớp Quán quân Olympia 25

HHTO - Nam sinh Nguyễn Lương Thái Duy là người nhỏ tuổi nhất trong 19 đề cử lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Nguyễn Lương Thái Duy hiện là học sinh lớp 12 chuyên Sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam do cô Bùi Thị Thu Hà chủ nhiệm. Đây cũng là lớp học nổi danh với "tổ đội" sưu tập huy chương quốc tế, cúp Quán quân, trong đó có nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh - nhà vô địch Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25.

Cậu bạn Thái Duy cùng cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Thu Hà.

Thái Duy vừa chính thức được gọi tên vào 19 đề cử tiêu biểu nhất để bước vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Cậu bạn sinh năm 2K8 là một trong 3 cái tên lọt vào đề cử thuộc lĩnh vực Học tập và là người nhỏ tuổi nhất trong 19 đề cử.

Năm ngoái, khi còn là học sinh lớp 11, Thái Duy đã cùng 3 học sinh khác tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2025. Cậu bạn là người duy nhất giành Huy chương Vàng với điểm số xếp thứ 7 trong gần 300 thí sinh đến từ 81 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thái Duy đã được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Các giải thưởng liên quan đến Sinh học mà cậu bạn đạt được chất đầy tủ, nổi bật có thể kể đến: Huy chương bạc cuộc thi Olympic Sinh học Hoa Kì (USABO) năm 2025, Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Sinh học thành phố và quốc gia năm học 2024 - 2025...

Thái Duy được giáo viên và bạn bè đánh giá là cái tên xuất sắc, luôn duy trì thành tích học tập trong top đầu lớp. Chàng teen chú trọng ghi chép đầy đủ, nắm bắt phần trọng tâm qua các bài giảng trên lớp, kết hợp với việc chủ động tìm hiểu kiến thức mới, nâng cao qua Internet.

Cậu bạn cũng khéo léo cân bằng học tập với thời gian nghỉ ngơi, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Thái Duy từng là trưởng ban truyền thông của The Classics là CLB Âm nhạc cổ điển trực thuộc trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chưa hết, cậu bạn còn nhận được giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội.