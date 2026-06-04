Đề xuất thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9: Có áp dụng luôn trong năm nay?

HHTO - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tiếp tục đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9. Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động bởi nếu được chấp thuận, số ngày nghỉ lễ Quốc khánh hằng năm có thể tăng gấp đôi so với hiện nay. Tuy nhiên, đây mới là kiến nghị và chưa phải quy định chính thức.

Đề xuất tăng số ngày nghỉ Quốc khánh từ 2 lên 4 ngày

Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiều đoàn viên, người lao động đã bày tỏ mong muốn được tăng thêm thời gian nghỉ dịp lễ Quốc khánh. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, tổ chức Công đoàn đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ hưởng nguyên lương vào dịp 2/9.

Nếu đề xuất được thông qua, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày lễ Quốc khánh mỗi năm, thay vì 2 ngày như quy định hiện hành của Bộ luật Lao động.

Một trong những lý do quan trọng của đề xuất này là giúp người lao động có thêm thời gian chăm lo cho gia đình, đặc biệt trong thời điểm đầu năm học mới.

Nhiều người lao động mong muốn được dự lễ khai giảng cùng con

Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày khai giảng năm học mới thường diễn ra vào đầu tháng 9, trùng với dịp nghỉ Quốc khánh. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng có điều kiện nghỉ làm để đưa con tới trường trong ngày đặc biệt này.

Đối với nhiều công nhân làm việc theo ca hoặc tại các khu công nghiệp, việc xin nghỉ thêm ngày làm việc đôi khi gặp khó khăn. Vì vậy, việc kéo dài thời gian nghỉ lễ được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để cha mẹ có thể đồng hành cùng con trong ngày khai trường.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng cho rằng việc tăng số ngày nghỉ lễ có thể góp phần cải thiện đời sống tinh thần, giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau những tháng làm việc liên tục.

Số ngày nghỉ lễ của Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực

Một trong những căn cứ được đưa ra khi đề xuất tăng thêm ngày nghỉ là tổng số ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương tại Việt Nam hiện vẫn ở mức khá thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo quy định hiện hành, người lao động Việt Nam được nghỉ 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, bao gồm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Trong khi đó, nhiều nước ở châu Á đang áp dụng số ngày nghỉ lễ cao hơn đáng kể, dao động từ 15 đến 17 ngày mỗi năm.

Theo đánh giá của tổ chức Công đoàn, việc tăng thêm ngày nghỉ không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống người lao động mà còn có thể thúc đẩy các hoạt động du lịch, dịch vụ và tiêu dùng trong nước.

Hiện mới là kiến nghị, chưa có quyết định chính thức

Dù nhận được nhiều sự quan tâm, đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh hiện vẫn mới ở giai đoạn kiến nghị. Để được áp dụng trên thực tế, đề xuất này cần được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đánh giá tác động và xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật Lao động.

Do đó, chế độ nghỉ lễ Quốc khánh hiện nay vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành, tức người lao động được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương.

Trong bối cảnh nhu cầu cân bằng giữa công việc và cuộc sống ngày càng được quan tâm, đề xuất tăng thêm ngày nghỉ lễ tiếp tục là chủ đề nhận được nhiều ý kiến. Nhiều người lao động bày tỏ sự ủng hộ vì có thêm thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi, trong khi một số ý kiến cho rằng cần đánh giá kỹ tác động đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.