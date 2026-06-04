Video người đi xe máy bị sét đánh ở Bangkok: Sợi dây chuyền “hút sét”?

HHTO - Một video ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đi xe máy bị sét đánh ở Bangkok (Thái Lan) khiến nhiều cư dân mạng châu Á chú ý. Sợi dây chuyền của anh bị đứt và để lại vết bỏng, nên nhiều người cho rằng dây chuyền "hút" sét. Nhưng lý do có phải vậy không?

Tóm tắt nhanh: · Video người bị sét đánh khi đang chạy xe máy ở Bangkok (Thái Lan) đang được chia sẻ nhanh chóng. · Nạn nhân sống sót và đang được điều trị. · Sợi dây chuyền kim loại anh đeo bị đứt và để lại vết bỏng ở cổ, nhưng việc đi trên cầu vượt lúc mưa dông mới là nguyên nhân làm tăng nguy cơ bị sét đánh.

Video người đi xe máy bị sét đánh

Video ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông bị sét đánh trong khi chạy xe máy trên cầu vượt ở Bangkok (Thái Lan) đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.

Các báo cáo ban đầu cho thấy sét đánh trúng giữa mũ bảo hiểm của nạn nhân, làm cháy bề mặt, còn sợi dây chuyền kim loại mà anh đang đeo bị đứt và để lại vết bỏng trên cổ.

Theo trang Bangkok Post, vụ việc xảy ra vào chiều 2/6, lúc trời đang mưa. Camera hành trình của một ô tô cho thấy tia sét lóe lên rồi người đi xe máy trên cầu vượt ngã xuống đường. Nạn nhân bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện.

Đây là video:

Nguồn: Thai Enquirer.

Người bị sét đánh vẫn sống sót

Theo trang Pattaya Mail, vợ của nạn nhân cho biết anh đang có dấu hiệu hồi phục. Nhưng các bác sĩ vẫn phải tiếp tục theo dõi và kiểm tra vì sét đánh có thể gây ảnh hưởng tới tim, hệ thần kinh và cơ bắp, và có thể để lại hậu quả lâu dài.

Vì sao việc đi trên cầu vượt có thể làm tăng nguy cơ bị sét đánh?

Nhiều cư dân mạng cho rằng sợi dây chuyền kim loại của nạn nhân đã “hút sét”. Cũng có những lời đồn thổi mang màu sắc tâm linh, kiểu như người này đã “phạm lỗi” gì đó.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Jessada Denduangboripant ở ĐH Chulalongkorn (Bangkok) giải thích rằng mũ bảo hiểm và phụ kiện kim loại đều không “hút” sét, mà các vật kim loại chỉ dẫn điện, thường gây ra các vết bỏng ở các điểm tiếp xúc khi nạn nhân bị sét đánh.

Người đi đường che ô cho người bị nạn và tìm cách giúp đỡ. Ảnh: Cứu hỏa Cứu hộ Thái Lan.

Theo các hướng dẫn về an toàn trong thời tiết cực đoan, việc con người ở vị trí cao hơn so với xung quanh mới là nguy hiểm hơn trong khi trời có mưa dông, sấm sét. Việc di chuyển trên cầu vượt lúc mưa dông có thể làm tăng nguy cơ bị sét đánh vì cầu vượt cao hơn xung quanh, lại thường rộng và ít vật che chắn.

Vì vậy, khi mưa to, dông gió, người dân nên hạn chế di chuyển ngoài trời, đặc biệt ở các khu vực trống trải, mà nên tìm nơi trú có mái che chắc chắn, tránh đứng ở vị trí cao, trống hoặc có cấu trúc kim loại lớn.