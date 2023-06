Đến Việt Nam sau lần lỡ hẹn 3 năm trước, Charlie Puth sẽ biểu diễn bao nhiêu bài?

HHT - Chuyến lưu diễn Charlie’ Live Experience của Charlie Puth bắt đầu tại Virginia, Mỹ vào tháng 5/2023. Ở khu vực châu Á, chủ nhân hit "Attention" sẽ biểu diễn tại Thái Lan, Jakarta, Singapore, Tokyo và Seoul. Dù Việt Nam không có tên trong danh sách tour nhưng dải đất hình chữ S sẽ đón chào Charlie Puth trong khuôn khổ sự kiện âm nhạc được tổ chức tại Nha Trang.

Phía ban tổ chức cũng đã tung ra poster chính thức kèm ngày diễn ra đêm nhạc, hứa hẹn một trải nghiệm bùng nổ. Không cần chờ đợi đến tháng 10 như bạn bè trong khu vực, chỉ còn vài tuần nữa fan Việt đã có thể thưởng thức giọng ca ngọt ngào của Charlie Puth.

Nhiều fan đồn đoán rằng vì nam ca sĩ đang trong quá trình đi tour Charlie’ Live Experience nên anh sẽ mang luôn setlist của tour đến với khán giả Việt Nam. Theo trang LifestyleAsia, setlist gồm nhiều ca khúc trong album CHARLIE mới phát hành năm 2022 gồm: Charlie Be Quiet!, No More Drama, Left and Right... cũng như những bản hit đình đám của Charlie đã phát hành trước đó.

Ngoài ra, Charlie Puth cũng được đồn đoán sẽ góp giọng trong Angel Pt. 2 - ca khúc nhạc phim Fast X cùng với "bạn thân" Jimin (BTS). Nếu bài hát này sẽ được nam ca sĩ trình diễn ở Việt Nam sẽ là một đãi ngộ cực kỳ lớn đối với fan.

Năm 2020, Charlie Puth từng khiến khán giả đứng ngồi không yên khi nhận lời phỏng vấn của tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam. Nam ca sĩ còn "bắn hint" sẽ đến Việt Nam nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra.

Đến năm 2022, anh bất ngờ xuất hiện trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Charlie Puth đưa ra câu hỏi: “In this part of song, I have used a synonym for the word “friendship”. Can you tell me which word it is?” (Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?).