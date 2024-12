Dịch Dương Thiên Tỉ khiến fan “nổi da gà” khi diễn xuất không lộ mặt trong phim mới

Những sự kiện chấn động làng nhạc Âu Mỹ trong năm 2024 HHT - Trong năm 2024, làng giải trí US&UK sôi độngvới loạt dự án hoành tráng từ các ngôi sao hàng đầu và nhiều sự kiện nổi bật, trong đó đáng chú ý nhất là những sự kiện sau.

Petrichor The Series: Engfa - Charlotte thỏa lòng "thuyền viên", diễn xuất tiến bộ HHT - EngLot (tên ghép của Engfa và Charlotte) khiến fan "khóc đứng khóc ngồi" vì hạnh phúc trong "Petrichor The Series" (Giọt Mưa Mang Mùi Rỉ Sét). Cặp đôi có lần thứ 3 hợp tác, "phản ứng hóa học" không chỉ bùng nổ hơn mà diễn xuất cũng tiến bộ.

"Ông hoàng thời trang" G-Dragon "đốt cháy" sân khấu SBS Gayo Daejeon 2024 HHT - Sự xuất hiện của "ông hoàng K-Pop" G-Dragon tại SBS Gayo Daejeon 2024 đang là chủ đề được cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Như thường lệ, trưởng nhóm BIGBANG tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ bằng sân khấu mãn nhãn, mãn nhĩ với phong cách thời trang độc đáo cùng chất giọng không một điểm chê.

When The Phone Rings: Màn truy đuổi của Sa Eon gợi nhớ Hyun Woo Queen of Tears HHT - Cùng là rượt đuổi bằng ô tô nhưng "Baek sĩ" Sa Eon của "When The Phone Rings" ngầu, còn anh "Baek nước mắt" Hyun Woo của "Queen of Tears" khiến khán giả phải khóc.

SBS Gayo Daejeon 2024: G-Dragon BIGBANG, 2NE1 không đi thảm đỏ là để dưỡng sức? HHT - Không ngóng được idol đi thảm đỏ nhưng các fan đang truyền tay nhau danh sách các bài hát mà G-Dragon (BIGBANG) và 2NE1 sẽ biểu diễn tại SBS Gayo Daejeon 2024.

Gong Hyo Jin tiết lộ quà cưới của Lee Min Ho, chuẩn "phú ông" còn tinh tế HHT - Gong Hyo Jin và Lee Min Ho đã bắt đầu rục rịch quảng bá cho "When The Stars Gossip". Nhân dịp này, những chuyện chưa từng được bật mí được Gong Hyo Jin tiết lộ như việc suýt phải hoãn hôn lễ, lý do Lee Min Ho không thể tới dự đám cưới của cô.

Nam phụ Sang Woo - "túi mù" của When The Phone Rings sẽ cứu nguy cho "Baek sĩ"? HHT - Ji Sang Woo là nhân vật phụ chỉ có ở bản truyền hình của "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông), nên dù khán giả có nằm lòng nguyên tác cũng không thể biết vai diễn này có tác động ra sao tới mạch phim. Khán giả lo rằng anh có thể là phản diện, nhưng có những chi tiết cho thấy "túi mù" của "When The Phone Rings" là bản "secret" thiện lương.

When The Phone Rings: Ẩn ý đằng sau sự thay đổi trang phục của Baek Sa Eon HHT - Xuyên suốt 2 tập phim mới nhất của "When The Phone Rings", nam chính Baek Sa Eon gây chú ý khi liên tục mặc trang phục có họa tiết kẻ sọc. Chi tiết này được nhiều khán giả cho là ẩn dụ sâu xa về danh tính thật của anh.