Petrichor The Series: Engfa - Charlotte thỏa lòng "thuyền viên", diễn xuất tiến bộ

HHT - Cùng là rượt đuổi bằng ô tô nhưng "Baek sĩ" Sa Eon của "When The Phone Rings" ngầu, còn anh "Baek nước mắt" Hyun Woo của "Queen of Tears" khiến khán giả phải khóc.

HHT - Ji Sang Woo là nhân vật phụ chỉ có ở bản truyền hình của "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông), nên dù khán giả có nằm lòng nguyên tác cũng không thể biết vai diễn này có tác động ra sao tới mạch phim. Khán giả lo rằng anh có thể là phản diện, nhưng có những chi tiết cho thấy "túi mù" của "When The Phone Rings" là bản "secret" thiện lương.