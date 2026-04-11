Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thuỷ Kiki: Khung hình nào cũng đẹp như một bức tranh

HHTO - Tiếp nối chuỗi tác phẩm kinh điển của Studio Ghibli trở lại rạp chiếu, Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki là cái tên tiếp theo đưa khán giả bước vào một thế giới vừa tươi mới, vừa sống động trong hành trình trưởng thành của cô phù thủy Kiki.

Nếu ở Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro, đạo diễn Hayao Miyazaki vẽ nên một Nhật Bản gần gũi và thân thuộc, thì ở Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki, ông lại mở ra một thế giới được pha trộn đầy sáng tạo. Trong thành phố Koriko, khán giả có thể bắt gặp điện, đèn đốt khí, ô tô, khí cầu, máy bay hai tầng cánh và cả tivi cùng tồn tại trong một không gian vừa cổ điển, vừa hiện đại. Chính sự giao thoa ấy tạo nên một thành phố không hoàn toàn thuộc về nơi nào, nhưng lại khiến ai cũng muốn một lần được sống trong đó.

Koriko, với tháp đồng hồ lớn nằm giữa lòng thành phố, vừa gợi nhớ đến những thành phố cảng châu Âu, vừa mang nét phóng khoáng của những đô thị ven biển ngập nắng. Có lúc nơi này khiến người xem liên tưởng đến Paris, có lúc lại thấp thoáng dáng dấp của San Francisco, nhưng sau tất cả, Koriko vẫn mang một bản sắc rất riêng: thơ mộng, nhộn nhịp và đầy cảm hứng khám phá.

Koriko vừa quen thuộc vừa lạ lẫm

Không phải ngẫu nhiên mà bối cảnh trong phim lại có chiều sâu và sức hút đến vậy. Trước khi bước vào sản xuất, đội ngũ làm phim đã trực tiếp khảo sát thực tế tại Stockholm ở Thụy Điển, Visby trên đảo Gotland và cả Ireland để phát triển hình ảnh cho thành phố trong phim. Nhờ đó, từng con phố, mái nhà, khung cửa sổ, con dốc hay quảng trường trong Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki đều mang cảm giác vừa chân thực, vừa cổ tích, như thể được chắt lọc từ những miền ký ức đẹp nhất của châu Âu.

Khung hình nào cũng thơ mộng

Bên cạnh phần kiến trúc mang đậm hơi thở phương Tây, thiên nhiên trong phim cũng là một “nhân vật” đặc biệt. Bầu trời xanh ngắt, mặt biển lấp lánh, những triền cỏ trải dài và khoảng không rộng mở xuất hiện xuyên suốt bộ phim làm nên những khung hình nên thơ và đẹp mắt. Chính giữa bầu trời cao rộng, những cơn gió và miền không gian bất tận ấy, khán giả cũng được đồng hành cùng Kiki trong cảm giác háo hức, tự do nhưng cũng không kém phần chông chênh của những năm tháng đầu đời.

Phim nhà Ghibli chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng

Trở lại màn ảnh rộng lần này, Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki được chiếu dưới phiên bản remaster 4K, giúp từng khung hình trở nên sắc nét và rực rỡ hơn, từ những gam màu trong trẻo, ánh sáng dịu nhẹ cho đến toàn bộ không gian thành phố ven biển đầy chất thơ. Với diện mạo được nâng cấp ấy, vẻ đẹp của thành phố Koriko cũng hứa hẹn sẽ càng trở nên cuốn hút, khiến khán giả không khỏi mê đắm trước từng góc phố, mái nhà và khoảng trời trong trẻo của bộ phim.