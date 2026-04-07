Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Cùng là nữ chính nhưng Trần Đô Linh thiệt thòi hơn Cúc Tịnh Y?

HHTO - Nguyệt Lân Ỷ Kỷ từng giới thiệu là có 4 diễn viên chính, nhưng cho đến bây giờ khán giả lại thấy có sự chênh lệch không hề nhẹ.

Trước khi lên sóng, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã khẳng định Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy và Điền Gia Thụy đều là diễn viên chính. Quả thực 4 người có danh tiếng ngang nhau, nên xếp “bình phiên” là hợp lý. Nhưng sau 10 tập đầu của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, khán giả đã nhận ra Cúc Tịnh Y - Điền Gia Thụy có đất diễn áp đảo so với Trần Đô Linh - Tăng Thuấn Hy.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ có sự chênh lệch về đất diễn.

Cư dân mạng cho rằng Trần Đô Linh cũng có vai chính trong phim ăn khách, cũng có nhan sắc hợp với phim cổ trang, không kém cạnh gì Cúc Tịnh Y nhưng lại phải chịu cảnh làm nền cho bạn diễn. Từ đó mà người hâm mộ thấy bất bình thay cho Trần Đô Linh, bởi ê-kíp vẫn quảng bá như thể hai sao nữ có đất diễn ngang bằng.

Trần Đô Linh xuất hiện ít hơn Cúc Tịnh Y.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Nguyệt Lân Ỷ Kỷ chưa chiếu hết thì chưa thể xác định Trần Đô Linh thiệt thòi đất diễn hơn Cúc Tịnh Y. Bởi sau tập 10, đất diễn của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy đã nhiều lên đáng kể. Thậm chí có khán giả ngồi thống kê thời lượng lên hình của hai cặp đôi thì Cúc Tịnh Y - Điền Gia Thụy chỉ trội hơn vài phút trong một tập. Nhưng vì motip cặp đôi oan gia, hễ gặp mặt là cãi cọ sẽ gây ấn tượng mạnh hơn mẫu cặp đôi trưởng thành, bên nhau nhẹ nhàng nên người xem nhớ đến Cúc Tịnh Y - Điền Gia Thụy nhiều hơn mà thôi.

Trần Đô Linh rất xinh đẹp trong phim này.

Chưa kể Nguyệt Lân Ỷ Kỷ ban đầu có 40 tập nay rút xuống 29 tập nên các cảnh quay bị cắt bỏ rất nhiều, làm thay đổi mạch phim. Nhiều khán giả phàn nàn tình tiết bị rời rạc thiếu liền mạch và chắc chắn đất diễn của Trần Đô Linh vì thế cũng ít hơn ban đầu.