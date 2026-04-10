Vì sao một anime “ngập rác” lại trở thành tiêu điểm đề cử Anime của năm 2026?

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Có thể Gachiakuta chưa có được sự chú ý xứng đáng khi mở màn, nhưng rất nhanh chóng, sức hấp dẫn của nó đã được chứng minh qua độ phủ sóng rộng lớn từ manga (truyện tranh) đến anime (hoạt hình), đến cả game hay các sản phẩm ăn theo. Nhiều fan còn ví von Gachiakuta giống như “rác” - chủ đề mà nó lấy làm bối cảnh - bởi người ta có thể lướt qua luôn, nhưng những ai đã để tâm thì sẽ thấy nó cuốn hút vô cùng.

Trong danh sách đề cử Anime của năm 2026 tại Crunchyroll Anime Awards, Gachiakuta đang có cơ hội tranh giải với Dan Da Dan mùa 2, My Hero Academia, Nguyên Tội Của Takopi, Dược Sư Tự Sự mùa 2, Mùa Hè Hikaru Chết.

Không những vậy, Gachiakuta còn góp mặt ở nhiều hạng mục khác, có thể kể đến: Phim mới hay nhất, Nhạc mở đầu hay nhất, Phim hành động hay nhất, Đồ hoạ đẹp nhất, Bối cảnh xuất sắc nhất, Thiết kế nhân vật hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nhân vật chính xuất sắc, Nhân vật phụ xuất sắc…

Có thể nói Gachiakuta là một anime “ngập rác”, nhưng hoàn toàn không hề có ý tiêu cực. Nhân vật chính của câu chuyện là Rudo, một cậu bé sống ở một khu ổ chuột trong một thành phố có sự phân biệt giai cấp, giàu-nghèo rất rõ rệt. Những người như Rudo bị coi là “rác”, thường xuyên phải chịu đựng sự phân biệt đối xử. Rudo có một đam mê là đi nhặt nhạnh các bãi rác ở khu nhà giàu các món đồ và tái sử dụng chúng, dù rằng hành động này càng khiến cậu bị xa lánh hơn.

Cuộc đời của Rudo đổi hướng khi cậu bị vu oan giết cha nuôi, bị bắt giữ và kết án là bị ném xuống “địa ngục”. Nơi Rudo bị ném xuống là một thế giới ngập tràn rác thải. Không khí ở một số vùng có thể bị ô nhiễm đến mức gây chết người, rác còn có thể biến thành những con quái vật hung tợn và chỉ có thể tiêu diệt chúng bằng sức mạnh đặc biệt. Quyết báo thù cho cha nuôi, Rudo tìm cách trở ngược lên trên, và để làm được điều đó trước mắt cậu phải tìm cách sống sót ở thế giới mới này.

Gachiakuta gây ấn tượng khi phát triển câu chuyện của mình từ xuất phát điểm báo thù đến những khía cạnh khác như tìm kiếm câu trả lời cho những bí ấn to lớn hơn, như thế giới này là gì, tại sao nó lại ngập đầy rác, Rudo thực sự là ai? Càng đi sâu, Gachiakuta lại càng mở rộng cốt truyện, nhân vật, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến sửng sốt khác.

Phong cách của Gachiakuta cũng rất ấn tượng khi kết hợp hoạt hình đậm chất graffiti, mang đến sự độc đáo riêng. Gachiakuta được chăm chút tỉ mỉ, chi tiết trong các cảnh phim, các cảnh hành động cũng rất hấp dẫn.

Dàn nhân vật thú vị, vừa hài hước vừa dễ đồng cảm, có thể liên hệ đến chúng ta theo một cách nào đó. Như Rudo, người nhìn thấy giá trị trong những thứ mà người khác không thấy. Hay Zanka, người luôn nỗ lực để ít nhất thấy mình xứng đáng dưới cái bóng của một gia tộc sản sinh ra những “thiên tài”.

Càng đào sâu tìm hiểu, Gachiakuta càng trở nên thú vị và đầy bất ngờ. Như cách câu chuyện mở đầu với một thiếu niên giận dữ tìm cách trả thù, nhưng những gì tiếp theo xảy đến với cậu lại là những cảm xúc ấm áp và mở lòng nhiều hơn là u ám hay tối tăm. Điều đó khiến Gachiakuta dễ dàng nhận được chứng nhận “10 điểm không nhưng” từ những ai đã đọc hay xem qua.

Phiên bản truyện tranh Gachiakuta hiện đang phát hành ở Việt Nam. Bản anime cũng đã có mặt trên Netflix.