Stranger Things ra bản hoạt hình, khán giả bắt đầu lo dự án bị "vắt sữa" quá đà

HHTO - Dù series chính truyện đã khép lại từ lâu, Netflix vẫn quyết tâm kéo dài sức sống của thương hiệu Hawkins bằng dự án hoạt hình "Stranger Things: Tales From ’85".

Vừa qua, Netflix đã cho ra mắt trailer chính thức của dự án Stranger Things: Tales From ’85, đưa người hâm mộ quay trở lại thị trấn Hawkins vào mùa Đông năm 1985. Lấy mốc thời gian giữa mùa 2 và mùa 3 của loạt phim gốc, bản hoạt hình vẫn xoay quanh các nhân vật trung tâm là Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas và Max.

Khi đang tận hưởng kỳ nghỉ đông yên bình, nhóm bạn bất ngờ đối mặt với lũ quái vật trồi lên từ lớp tuyết.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng tạo nên quái vật mới, người chịu trách nhiệm chính của dự án, Eric Robles cho biết sinh vật này giống như sự giao thoa giữa khoa học tại phòng thí nghiệm Hawkins và vật chất từ Thế giới ngược (Upside Down).

"Tôi lớn lên cùng bộ phim Jaws (Hàm cá mập), nên chúng tôi đã vận dụng ý tưởng tương tự. Bên dưới lớp tuyết dày kia luôn có thứ gì đó đang rình rập, và bạn không bao giờ biết khi nào nó sẽ lao ra tóm lấy mình", ông nói.

Phim vẫn lấy các nhân vật quen thuộc trong series gốc làm nhóm nhân vật chính.

Thời điểm mới công bố sản xuất, dự án cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao vì quyết định liên quan đến dàn diễn viên chính. Những ngôi sao gắn bó gần một thập kỷ với thương hiệu như Millie Bobby Brown hay Finn Wolfhard sẽ không tham gia lồng tiếng. Thay vào đó, dàn nhân vật nhí được đảm nhiệm bởi những cái tên mới như Brooklyn Davey Norstedt (vai Eleven), Luca Diaz (vai Mike) hay Jolie Hoang-Rappaport (vai Max).

Mike và Eleven.

Steve và Dustin.

Lucas và Max.

Dù việc thay đổi này giúp dự án hoạt hình có điểm riêng, không bị so sánh trực diện với bản người đóng, nhưng cũng khiến không ít "fan cứng" cảm thấy xa lạ với các nhân vật mà mình vốn yêu mến. Bên cạnh dàn cũ, khán giả sẽ làm quen với một nhân vật mới là Nikki Baxter (Odessa A’zion lồng tiếng), cô nàng sở hữu mái tóc hồng cá tính.

Bất chấp sự hào hứng từ một bộ phận người hâm mộ, không ít khán giả cũng bắt đầu bày tỏ sự ngán ngẩm trước chiến lược mở rộng vũ trụ quá mức của Netflix. Ngay bên dưới trailer, nhiều bình luận cho rằng thay vì khai thác các mốc thời gian cũ để "níu kéo" người xem, nhà sản xuất nên tập trung vào những nội dung mới và có hướng khai thác đột phá hơn.

Một số bình luận của netizen:

"Tôi tưởng họ nói kết thúc là kết thúc rồi chứ. Mới có 3 tháng thôi mà đã ra cái này rồi."

"Thật kỳ quặc khi tung ra một phần phim chen giữa các mùa cũ sau khi bộ phim chính đã khép lại."

"Tôi không hiểu sao họ lại chọn kiểu hoạt hình giống Spider-Verse cho một bộ phim lấy bối cảnh những năm 80. Sao không dùng hoạt hình 2D truyền thống?"

"Netflix thực sự không thể để thương hiệu này yên nghỉ được sao? Hãy tiến tới cái gì đó mới mẻ đi chứ."

"Cảm giác như đây là một nỗ lực tuyệt vọng để giữ cho thương hiệu được sống tiếp vậy."

Stranger Things: Tales From ’85 gồm 10 tập, mỗi tập dài 30 phút do studio Flying Bark sản xuất, dự kiến lên sóng Netflix từ ngày 23/4.