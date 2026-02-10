Điểm danh tọa độ ngắm mai anh đào "đỉnh chóp" tại Đà Lạt khiến giới trẻ mê mẩn

HHTO - Những ngày qua, hàng trăm tín đồ xê dịch lại rủ nhau lên Đà Lạt. Mục đích của chuyến đi đầu năm chính là kịp bắt lấy khoảnh khắc thơ mộng và tuyệt mỹ của mùa hoa mai anh đào. Cả phố núi như được khoác lên mình tấm áo mới, ngập tràn sắc hồng ngọt ngào làm say lòng những người yêu nhiếp ảnh và thiên nhiên.

Thông thường, mùa mai anh đào Đà Lạt sẽ bắt đầu vào khoảng cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1, tùy thuộc vào tình hình thời tiết của mỗi năm. Tuy nhiên, năm nay vào thời điểm cuối tháng 1 và đầu tháng 2, đúng dịp cận Tết Nguyên đán, sắc hồng mới thực sự bùng nổ và được hội "xê dịch" ưu ái gọi là mùa hoa đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây bởi độ nở đều và màu sắc rực rỡ.

Tuy nhiên, khoảng thời gian hoa vào độ lung linh nhất thường chỉ kéo dài vỏn vẹn từ 2 đến 3 tuần trước khi hoa tàn và cây bắt đầu ra lá xanh. Chính sự ngắn ngủi và phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên đã khiến việc “săn” hoa trở thành một cái hẹn đầy hồi hộp của nhiều người vào mỗi dịp đầu năm.

Những nhành đào vươn cao, nhuộm hồng cả một góc trời. (Ảnh: ti.chp.fujifilm.l)

Mai anh đào Đà Lạt sở hữu năm cánh xếp duyên dáng tựa hoa mai, nhưng thân cây lại mang dáng vẻ của cây đào, cây mận. Sắc hoa là sự pha trộn tinh tế giữa màu hồng phấn dịu dàng và sắc tím biếc đằm thắm. Tại đây, du khách chỉ cần chọn một góc nhìn phù hợp là đã có thể sở hữu ngay những bức ảnh đậm chất thơ giữa khung cảnh thiên nhiên rực rỡ.

Những quán cà phê có background mai anh đào cũng được nhiều Gen Z tích cực xin in-tư. (Ảnh: 97kg.v)

Khi sắc hồng nhuộm kín mọi nẻo đường phố núi. (Ảnh: ti.chp.fujifilm.l)

﻿ (Ảnh: james_70700)

Bản đồ check-in cùng mai anh đào của giới trẻ năm nay đã được mở rộng và cập nhật liên tục với nhiều điểm đến hấp dẫn. Đầu tiên, không thể không nhắc đến dốc Đa Quý, địa điểm luôn được “lăng-xê” trên mạng xã hội mỗi mùa hoa về nhờ khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Nằm ở khu vực Trại Mát, cách trung tâm thành phố khoảng 8km, con dốc này khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải choáng ngợp bởi 2 hàng cây bên đường mọc san sát nhau. Khi vào mùa nở rộ, cả con dốc như được trải một tấm thảm hồng kéo dài tít tắp.

Bỗng hóa nàng thơ giữa phố núi Đà Lạt. (Ảnh: Tho Nguyen)

(Ảnh: Dong Ngo)

Gen Z tranh thủ check-in cùng mùa hoa mai anh đào năm nay. (Ảnh: Dong Ngo)

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo, vài năm trở lại đây, cái tên Mộng Đào Nguyên trở nên viral dù địa điểm này cách trung tâm khá xa và đường đi không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, Mộng Đào Nguyên không chỉ là một con đường hoa đơn thuần, mà là cả một triền đồi được bao phủ bởi rừng mai anh đào mọc tự nhiên xen lẫn giữa các vườn cà phê bạt ngàn. Hàng trăm gốc đào cổ thụ mọc rải rác trên sườn đồi bung nở đồng loạt, tạo nên những mảng màu hồng rực rỡ nổi bật giữa đại ngàn xanh thẳm của núi rừng.

Sắc hồng đặc trưng của mai anh đào - biểu tượng mùa xuân phố núi. (Nguồn: vietanh1502)

(Ảnh: vietanh1502)

Những triền đồi mai anh đào khoe sắc rực rỡ đan xen giữa sắc xanh thẫm. (Ảnh: sangodalat)

Bên cạnh đó, “tọa độ” check-in hot nhất mùa hoa năm nay chính là đường Lê Đại Hành. Điểm nhấn đặc biệt nhất tại khu vực này chính là sự xuất hiện của tháp viễn thông phía xa. Chiếc view này gây ấn tượng mạnh mẽ cả vào ban ngày lẫn buổi đêm. Không chỉ mang đến một cảm giác vừa hiện đại vừa cổ điển mà còn gợi liên tưởng đến những góc phố thơ mộng tại nước ngoài.

(Ảnh: th.yen.nguyen)

Chiếc view hot nhất mạng xã hội những ngày qua. (Nguồn:th.yen.nguyen)

Vibe quốc tế ngay giữa lòng Đà Lạt. (Nguồn: th.yen.nguyen)

Một tọa độ thu hút khác không thể bỏ qua chính là khu vực đường tàu hỏa nối trung tâm thành phố với Trại Mát. Nếu ngày thường nơi đây mang vẻ trầm mặc, thì khi bước vào mùa hoa, đường tàu giống như lối dẫn vào xứ sở thần tiên. Ngoài ra, các địa điểm như chung cư Yersin, dọc hồ Xuân Hương, Đại học Đà Lạt và một số quán cà phê có tầm nhìn từ trên cao cũng là những tọa độ lý tưởng để bắt trọn khoảnh khắc mai anh đào nhuộm hồng từng góc phố trung tâm thành phố.

Lối dẫn vào "xứ sở thần tiên" giữa đời thực tại đường ray Trại Mát. (Nguồn: baro.kl)

(Nguồn: oroornmm)

Bí kíp để có những bức ảnh "nghìn like" giữa rừng hoa chính là sự tối giản trong trang phục. Những bộ váy áo mang tông màu trắng, kem, be hoặc nâu đất là lựa chọn phù hợp nhất, giúp bạn nổi bật nhưng vẫn hài hòa với sắc hồng của hoa. Một chiếc mũ nồi hay khăn len sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho tổng thể, đúng chất lãng mạn của Đà Lạt.