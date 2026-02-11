"Đổi gió" sắm đồ Tết tại 2 khu tổ hợp thời trang đang khiến giới trẻ mê mẩn

HHTO - Mùa Tết 2026 đang gõ cửa và câu chuyện "mặc gì cho năm mới" lại trở thành chủ đề nóng hổi với Gen Z. Tạm biệt những trung tâm thương mại hay những cung đường quen thuộc, giới trẻ Sài thành đang “đổi gió” tìm đến những khu tổ hợp thời trang để tìm mua những “bộ cánh” lung linh cho dịp Tết năm nay.

Với phương châm sắm đồ Tết vừa nhanh, gọn nhưng vẫn phải đúng gu, Gen Z bắt đầu ưu tiên những địa điểm tập trung nhiều thương hiệu trong cùng một không gian để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo được chất lượng của từng thiết kế. Trong đó, 2 khu tổ hợp tại phường Cầu Kiệu và phường Tân Định đang “được lòng” nhiều bạn trẻ tại TP.HCM nhờ cách bày trí đặc trưng, thu hút và sự đa dạng về mẫu mã.

11 Garmentory

Tọa lạc trên con đường Nguyễn Đình Chính thuộc phường Cầu Kiệu, khu tổ hợp đầu tiên mang tên 11 Garmentory nổi bật với một diện mạo hiện đại. Điểm thu hút nhất ở đây chính là lối kiến trúc mang đậm hơi thở của những công xưởng sản xuất với trần bê tông thô và các đường ống cùng những giá treo quần áo bằng kim loại. Không gian này tạo ra một cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế, giúp tôn lên tối đa chất liệu và form dáng của trang phục.

Không gian mua sắm đang được giới trẻ tích cực xin "in-tư". (Nguồn: @dazymood)

Khi đến tham quan mua sắm, bạn sẽ cảm nhận được sự chỉn chu trong từng sào đồ. Thay vì trưng bày hàng loạt, mỗi thương hiệu nội địa góp mặt tại khu tổ hợp này đều sẽ lựa chọn trưng bày những thiết kế nổi bật nhất. Bên cạnh đó, 11 Garmentory vừa có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm của team yêu thích sự cá tính và phá cách đến team ưa chuộng sự tối giản hay cả trang phục truyền thống được cách tân lại với các thương hiệu tiêu biểu: Fnos, Whenever, Ngaos, Moná...

(Ảnh: cafehoppersg)

Không gian tối giản giúp tôn vinh từng thiết kế. (Ảnh: cafehoppersg)

(Nguồn: @jacksonnguyen.317)

Sau một vòng dạo chơi, khách hàng có thể nghỉ chân tại quầy cà phê The Muse nằm ngay bên trong khu tổ hợp thời trang để thưởng thức một ly nước mát và check-in thành quả mua sắm. Không chỉ thu hút giới trẻ trong nước, nơi đây còn trở thành “tọa độ” mua sắm yêu thích của đông đảo du khách nước ngoài khi ghé thăm TP.HCM.

Góc check-in "vạn người mê" tại 11 Garmentory. (Nguồn: @ngoc.vuong39)

Daspace Saigon

Đến với khu vực trung tâm thành phố, khu tổ hợp Daspaces trên đường Trần Quý Khoách lại mang đến một luồng năng lượng hoàn toàn trái ngược. Với không gian 4 tầng lầu rực rỡ, nơi đây là địa điểm lý tưởng để hội chị em có thể tha hồ lựa chọn trang phục linh hoạt, từ dịu dàng, nữ tính đến phá cách. Chính sự đa dạng này đã giúp Daspaces chinh phục cả hội bạn trẻ sành mặc lẫn khách quốc tế.

Đột nhập "mê cung" mua sắm 4 tầng lầu tại Daspaces. (Nguồn: @daspacesaigon)

Điểm hẹn mua sắm năng động, thu hút giới trẻ ngay trung tâm Quận 1. (Ảnh: daspacesaigon)

Điểm mạnh khiến nơi đây trở thành "thánh địa" mua sắm được Gen Z yêu thích chính là khả năng đáp ứng “trọn gói” từ nhu cầu trang phục đa phong cách đến các loại phụ kiện đi kèm từ trang sức đến cả túi xách, giày dép, giúp bạn hoàn thiện diện mạo mà không cần di chuyển quá nhiều địa điểm. Daspaces “hội tụ” nhiều thương hiệu như SaigonMade, Drobe, CHUH, Dmers... chiều lòng mọi phong cách.

Điểm cộng lớn là vô vàn mẫu túi xách và trang sức giúp hoàn thiện outfit. (Nguồn: @daspacesaigon)

(Ảnh: daspacesaigon)

Bên cạnh chi nhánh chính tại đường Trần Quý Khoách, Daspaces còn sở hữu một chi nhánh khác nằm tại tầng 2 chung cư Tôn Thất Hiệp. Dù có diện tích khiêm tốn hơn, nơi đây vẫn giữ trọn vẹn trải nghiệm mua sắm với danh mục sản phẩm đa dạng, đảm bảo hội bạn trẻ vẫn có thể tìm thấy mọi mảnh ghép thời trang yêu thích từ quần áo cho đến phụ kiện.