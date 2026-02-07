Du Xuân Bính Ngọ: Ghé những vườn hoa mới mở tại TP.HCM cùng gia đình, bạn bè

Vườn hoa tại Menas Mall Saigon Airport
Menas Mall Saigon Airport (phường Tân Sơn Hòa) tiếp tục mở cửa không gian văn hóa Xuân tại khuôn viên ngoài trời của tòa nhà trung tâm thương mại. Tọa lạc tại vị trí các khu văn phòng và đặc biệt là rất gần Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, không gian Xuân này thu hút người dân xung quanh và cả khách du lịch đến để trải nghiệm.
Đặc biệt, vườn hoa xuân tại Menas Mall sẽ mở cửa đến ngày 23/2/2026 để người dân có thể thoải mái ghé chơi, check-in cho mùa Xuân mới. Người dân có thể di chuyển bằng các phương tiện cá nhân đến đây hoặc sử dụng các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất như 103, 109 và 152 có điểm dừng ở Parkson Trường Sơn (đường Trường Sơn).
Vườn hoa Ga Ba Son
Phát triển trên dự án vườn hoa đã có từ dịp Tết Dương lịch, vườn hoa Ga Ba Son (phường Sài Gòn) đã được trang trí với nhiều sắc hoa mới vô cùng rực rỡ, phù hợp cho những ngày Xuân đầu năm tràn đầy năng lượng. Trong khuôn viên vườn hoa, có thể thấy được sắc vàng của hướng dương, cúc mâm xôi; sắc đỏ của hoa mào gà và rất nhiều màu rực rỡ khác của vô vàn loài hoa đang khoe sắc chào xuân. Đặc biệt, linh vật ngựa phi vàng óng và dũng mãnh chính là điểm nhấn trung tâm của vườn hoa năm nay.
Vườn hoa xuân Ga Ba Son sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 5/2/2025 và phục vụ xuyên Tết. Người dân có thể di chuyển đến vườn hoa bằng MRT1 cũng như các tuyến xe buýt 56, 53, 88 dừng ở trạm Ba Son (đường Tôn Đức Thắng) và 30, 44 ở trạm Mầm Non Hoa Lư (đường Nguyễn Hữu Cảnh).
Vườn hoa khu vực nút giao Trần Phú - Trần Nhân Tôn
Một vườn hoa đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị được ra mắt chính là vườn hoa khu vực nút giao Trần Phú - Trần Nhân Tôn (phường An Đông). Vườn hoa này được cải tạo từ khu đất trống số 152 đường Trần Phú. Năm nay, rất nhiều sắc hoa rực rỡ dần bao phủ khoảng đất trống cùng với linh vật ngựa ở trung tâm càng khiến khu vực ngã tư này thêm sôi động, sẵn sàng chào đón không khí Xuân Bính Ngọ.
Vườn hoa dự kiến sẽ được bàn giao và đi vào hoạt động vào ngày 8/2/2026. Ngoài phương tiện cá nhân, người dân cũng có thể ghé đến vườn hoa tham quan bằng các tuyến xe buýt như 56, 53, 45, 06, 38, 139 ở trạm Huỳnh Mẫn Đạt (đường An Dương Vương), tuyến số 53 ở bến xe Lê Hồng Phong (đường Lê Hồng Phong) và tuyến số 91 ở trạm Ngã tư Trần Nhân Tông (đường Hùng Vương).