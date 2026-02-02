Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Metro Hà Nội “lên đời” công nghệ: Áp dụng 100% cổng soát vé định danh

Linh Lê

HHTO - Nếu bạn thường xuyên đi Metro Hà Nội, nhất là tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, thì có một thay đổi quan trọng cần lưu ý: Toàn bộ hệ thống cổng soát vé đã chuyển sang vé định danh, xác thực điện tử.

Việc áp dụng 100% cổng soát vé định danh, kết hợp xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học là bước đi nhằm đồng bộ hóa hệ thống, giúp việc đi lại nhanh gọn và hiện đại hơn. Trước đó, tuyến Cát Linh - Hà Đông cũng đã triển khai hình thức này, và đến nay cả hai tuyến metro đang khai thác tại Hà Nội đều dùng chung một hệ thống soát vé.

Kể từ ngày 1/2, hành khách muốn qua cổng soát vé trên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội bắt buộc phải sử dụng vé định danh hoặc các hình thức thanh toán điện tử đã được xác thực. Điều này đồng nghĩa với việc những ai vẫn quen mua vé giấy sẽ cần thay đổi thói quen. Bù lại, thay đổi này được đánh giá là tiện lợi hơn hẳn. Chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc thẻ thanh toán, hành khách có thể qua cổng nhanh chóng mà không cần xếp hàng mua vé như trước.

13-1723084395-c-4.jpg
Tuyến tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội hiện đang vận hành từ Nhổn - Cầu Giấy.

Cùng với việc đổi sang vé định danh, Hà Nội Metro cũng mở rộng hàng loạt phương thức thanh toán không tiền mặt. Người đi tàu có thể mua vé và quét qua cổng bằng ứng dụng Hà Nội Metro, thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế hoặc các ví điện tử phổ biến hiện nay. Việc đa dạng cách thanh toán không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt vào giờ cao điểm, mà còn phù hợp với xu hướng “ra đường không cần tiền mặt” của giới trẻ.

Để khuyến khích hành khách làm quen với hình thức vé định danh, trong giai đoạn đầu triển khai, Hà Nội Metro phối hợp cùng các đối tác thanh toán áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, trong đó có các chính sách hỗ trợ hoặc miễn phí vé khi thanh toán điện tử trong thời gian nhất định. Bên cạnh đó, các đối tượng như người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và các nhóm chính sách vẫn tiếp tục được miễn phí vé theo quy định hiện hành.

Việc áp dụng 100% cổng soát vé định danh không chỉ là thay đổi cách mua vé, mà còn được xem là bước chuẩn bị cho một hệ thống metro hiện đại hơn trong tương lai. Khi các tuyến đường sắt đô thị mới tiếp tục được đưa vào khai thác, việc dùng chung một hệ thống vé sẽ giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn.

coverfb.jpg
