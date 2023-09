Điểm lại loạt ca khúc hit trong sự nghiệp của TWICE, nhóm giữ phong độ hay thụt lùi?

HHT - Mới đây, producer kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Crazy Music đã nói về TWICE cùng những ca khúc hit nổi bật trong sự nghiệp của nhóm. Anh có những nhận định riêng về phong độ của nhóm nhạc được mệnh danh là “girl group quốc dân” này.

Trong phần K-razy Review của radio Kim Young Chul’s PowerFM được phát sóng trên đài SBS, producer kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Crazy Music đã nói về TWICE cùng những ca khúc hit nổi bật trong sự nghiệp của nhóm. Crazy Music chính là tác giả của rất nhiều bản hit của các nhóm nhạc nổi tiếng như DBSK, BTOB,... Anh cũng là thành viên chính thức của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA).

Crazy Music bày tỏ sự ấn tượng với ảnh hưởng của TWICE trong nền âm nhạc K-Pop, đặc biệt với liên hoàn hit như Cheer Up, TT,... được ra mắt vào năm 2016. Anh nói: “Khi MV được đăng lên YouTube, có nhiều người xem đến mức lượt view đã bị đóng băng ở 450 nghìn lượt trong khoảng vài tiếng đầu. Chỉ hai ngày sau đó, lượt view đã đạt đến mức 5 triệu, một con số khá lớn tại thị trường K-Pop thời điểm đó. Và hiện tại đã có hơn 530 triệu lượt xem trên YouTube. Cheer Up thực sự là bài hát đỉnh nhất K-Pop năm 2016.”

Crazy Music sau đó cũng đề cập đến những bản hit khác của TWICE sau Cheer Up như Dance The Night Away, bài hát được cho là một trong "lựa chọn hàng đầu" của các composer. Anh cũng nói về bài hát mới nhất của nhóm được ra mắt vào tháng 3/2023 là Set Me Free.

“Có rất nhiều người so sánh bài hát này với những hit lớn của TWICE trong quá khứ và cho rằng TWICE không còn giữ được vị thế của mình, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Album này của nhóm đã đạt No.2 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Thực tế là TWICE còn nổi hơn so với trước đây.”

Crazy Music nhấn mạnh rằng Cheer Up vẫn là một hit K-Pop của mọi thời đại nhưng những hoạt động sau đó của TWICE cũng vẫn cho thấy nhóm duy trì tốt phong độ. Bên cạnh việc phá vỡ “lời nguyền 7 năm” của K-Pop, TWICE vẫn đang khẳng định được vị thế của mình với màn solo debut của hai thành viên là Nayeon và Jihyo.

“Xét về lượng bán album toàn thế giới thời điểm đó, nếu Taylor Swift đứng thứ nhất thì TWICE cũng đạt được hạng 6. TWICE chính là nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên bán được hơn 1 triệu bản album. Điều này thật đáng kinh ngạc.”

Một lần nữa, Crazy Music dành sự thán phục cho sức bền của TWICE trên con đường sự nghiệp và bày tỏ: “Khi ấy, K-Pop ở thị trường châu Âu chưa thực sự phát triển, nhưng concert tour lần thứ năm của nhóm đã bắt đầu tại London, Anh. Điều này chứng tỏ nhóm đã thực sự mở rộng được tầm ảnh hưởng của mình tại thị trường khó tính này. Tôi thực sự rất tự hào và kính trọng TWICE với tư cách là một nhạc sĩ.”