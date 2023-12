Điện ảnh Hollywood năm 2023: Disney liên tục nổ "bom xịt", siêu anh hùng thoái trào

HHT - 2023 là một năm đầy biến động của Hollywood, khi khán giả không những chứng kiến thương hiệu lớn như Disney lao đao mà còn nhận thấy sự thoái trào của dòng phim siêu anh hùng trong dòng chảy lịch sử điện ảnh.

Một năm đáng quên của nhà Disney

Được kỳ vọng là cột mốc quan trọng kỷ niệm 100 năm thành lập của Disney nhưng năm 2023 lại chẳng chứng kiến được bao nhiêu thành công của hãng phim danh tiếng này. Trong năm nay, Disney cho ra mắt tổng cộng tới hơn 30 bộ phim chiếu rạp và chiếu trực tuyến trên Disney+, tuy nhiên tính riêng tại địa hạt phòng vé, Guardians of The Galaxy Vol.3 là tác phẩm duy nhất mang về lợi nhuận cho hãng với doanh thu 845,6 triệu đôla (20,5 nghìn tỷ đồng).

Disney dường như “mất lái" trong chính sở trường của hãng. Hai bộ phim hoạt hình được Disney đem ra công chiếu trong năm nay là Elemental và Wish đều chật vật thu hồi vốn.

Elemental dù nhận được sự yêu thích từ các khán giả trẻ nhưng vẫn không đủ giúp Disney kiếm được lợi nhuận tại phòng vé. Wish thậm chí còn thảm hại hơn, khi được giới thiệu là tác phẩm kỷ niệm 100 năm thành lập của Disney, nhưng lại mất hút trên các bảng xếp hạng phòng vé vì nội dung thiếu sáng tạo.

Trong năm vừa qua, Disney cũng đối mặt với nhiều tranh cãi xoay quanh việc tuyển chọn diễn viên. Live-action The Little Mermaid với vai nữ chính được giao cho Halle Bailey đã tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả. Điều tương tự cũng xảy ra với bản live-action của Peter Pan & Wendy, Percy Jackson and the Olympians hay Snow White sắp sửa công chiếu vào năm 2025.

Sự thoái trào của dòng phim siêu anh hùng

Dòng phim siêu anh hùng từng thống trị phòng vé trong thời gian dài hàng thập kỷ, bởi câu chuyện thú vị về những con người "phi thường" và kỹ xảo hình ảnh hoành tráng đều dễ thu hút khán giả rạp. Thế nhưng, năm nay thị trường phim siêu anh hùng lại khá ảm đảm, nhạt nhòa.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vàThe Marvels là hai dẫn chứng cụ thể nhất cho thấy các tác phẩm của Marvel đã mất dần sức ảnh hưởng tại rạp. Điều này khiến các khán giả đang cảm thấy lo lắng cho tương lai của Marvel.

Mới đây, nam diễn viên Jonathan Majors (vai Kang Kang the Conqueror) đã bị Marvel sa thải sau khi tòa án phán anh tội quấy rối và hành hung bạn gái. Jonathan từng được Marvel xây dựng theo hướng một nhân vật phản diện khét tiếng trong giai đoạn mới. Với quyết định cắt vai nam diễn viên, kế hoạch của Marvel cho các dự án mới đang gặp phải nhiều khó khăn.

Tương tự Marvel, những đại diện trong năm nay của nhà DC không thu được thành công. Shazam! Fury of the Gods, Blue Beetle và The Flash liên tục ghi danh vào bảng xếp hạng những phim siêu anh hùng thất bại nhất lịch sử DC cả về mặt nội dung lẫn doanh thu phòng vé.

DC vẫn còn một con "át chủ bài" cuối năm mang tên Aquaman and the Lost Kingdom. Hiện số phận của phim chưa rõ vì chỉ mới bắt đầu công chiếu, tuy nhiên tác phẩm này dự kiến sẽ vấp phải không ít khó khăn vì nhiều khán giả tuyên bố "tẩy chay" phim chỉ vì vai diễn của Amber Heard vẫn được giữ lại.

Universal có được "vía" tốt mang tên Nolan

Năm 2021, đạo diễn Christopher Nolan tuyên bố nói lời tạm biệt với hãng phim “ruột” Warner Bros. - mái nhà đã gắn bó với ông trong loạt tác phẩm xuất sắc như Interstellar, Inception cũng như bộ ba "bom tấn" The Dark Knights. Ông đã chính thức chuyển sang hợp tác với hãng Universal sau khi hoàn tất bộ phim Tenet với công ty cũ.

Chỉ với tác phẩm đầu tiên mang tên Oppenheimer, Christopher Nolan đã khẳng định ông vẫn giữ vững vị thế khi gia nhập "gia đình" mới. Dù dài hơn 3 tiếng đồng hồ, Oppenheimer vẫn thành công thu hút khán giả ra rạp, mang về cho Universal hơn 900 triệu đôla (21,9 nghìn tỷ đồng).

Phim là một trong ba tác phẩm “hốt bạc” nhiều nhất cho Universal trong năm nay, bên cạnh The Super Mario Bros Movie và Fast X, giúp Universal vươn lên trở thành "Top 1" phòng vé của năm.

2023 cũng được xem là một năm đại thắng của các phim thuộc thể loại kinh dị khi loạt tác phẩm kinh dị nổi tiếng Five Nights At Freddy's, The Nun 2, Scream 6 thay nhau nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng doanh thu. Five Nights At Freddy's được xem là một trường hợp thú vị, vì dù bị nhận xét là một tác phẩm nhạt nhòa không đáng xem, bộ phim này vẫn kiếm được lời nhờ vào lượng lớn người hâm mộ của tựa game gốc.