Diễn viên đoạt giải Oscar đòi vào vai bác sĩ Kureha, biên kịch One Piece lập tức phản hồi

HHT - Sau khi hay tin Jamie Lee Curtis - chủ nhân tượng vàng Oscar - bày tỏ quyết tâm được diễn vai bác sĩ Kureha, biên kịch "One Piece" live-action lập tức phản hồi dưới trang cá nhân của nữ diễn viên khiến cộng đồng fan bùng cháy.

Bất chấp việc ra mắt trong thời điểm Hollywood đang gặp nhiều khó khăn, tình hình đình công của các biên kịch và diễn viên diễn ra phức tạp, One Piece live-action của Netflix vẫn ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Series này thành công vượt qua kỷ lục của hai “tiền bối" Wednesday và Stranger Things mùa 4, trở thành phim dẫn đầu lượt xem trên Netflix ở nhiều quốc gia.

Với sự thành công ngoài mong đợi, Netflix đã nhanh chóng “bật đèn xanh" cho mùa phim tiếp theo. Thông tin này không chỉ khiến người hâm mộ băng Mũ Rơm hào hứng, mà nó còn gây sự chú ý với các diễn viên có mong muốn tham gia vào phim.

Vừa qua, “chủ nhân tượng vàng Oscar" Jamie Lee Curtis đã bày tỏ sự quyết tâm của bản thân để được tham gia vào One Piece live-action với vai diễn bác sĩ Kureha. Jamie Lee Curtis là một nữ diễn viên sinh năm 1958, từng thắng giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Deirdre Beaubeirdre trong bộ phim Everything Everywhere All At Once.

Trên trang Instagram cá nhân, Jamie Lee Curtis đã đăng hình ảnh bản thân trong trang phục của bác sĩ Kureha, cùng dòng trạng thái: “Một khi công cuộc đình công tại Hollywood chấm dứt, tôi sẽ thuyết phục các nhà làm phim của One Piece live-action. Tôi sẽ cho họ thấy sự cuồng nhiệt của tôi với thương hiệu này, với mong muốn trở thành bác sĩ Kureha.”

Dưới phần bình luận, Matt Owens - biên kịch và đồng sản xuất của series One Piece live-action cũng "góp vui" khi đáp lại lời thỉnh cầu của cô Jamie. Anh chia sẻ: “Mẹ thân yêu ơi, mẹ không cần phải thuyết phục gì đâu, vì là chúng con đã gửi cho mẹ tạo hình của nhân vật rồi đó. Khi mà mọi thứ ổn thỏa, chúng ta hãy cùng bàn bạc và làm việc nha!”.

Phản hồi của biên kịch Matt Owens nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng fan One Piece khi Jamie Lee Curtis là một diễn viên "lão làng", có thực lực của Hollywood, điều đó được minh chứng qua các vai diễn mà bà từng tham gia. Hiện tại, ngoài thông tin nhân vật Tony Tony Chopper sẽ xuất hiện trong mùa 2, thì Netflix vẫn chưa tiết lộ thêm những nhân vật mới nào sẽ được đưa lên màn ảnh.