“One Piece” căng buồm thẳng tiến tới mùa 2, băng hải tặc Mũ Rơm cần bổ sung bác sĩ

HHT - Con tàu Going Merry đã căng buồm, băng hải tặc Mũ Rơm sẽ ra khơi một lần nữa. Netflix chính thức xác nhận “One Piece” live-action sẽ có mùa 2, và đồng thời hé lộ luôn nhân vật mới!

Các fan One Piece đang reo hò bởi Netflix chính thức thông báo rằng bộ phim về hải tặc và kho báu cùng những chuyến phiêu lưu hấp dẫn được chuyển thể từ nguyên tác manga/anime của tác giả Eiichiro Oda sẽ có mùa 2.

One Piece mùa 2 sẽ tiếp tục cùng băng hải tặc Mũ Rơm trên con thuyền Going Merry giong buồm đến những vùng biển mới, chinh phục Đại Hải Trình và tìm kiếm kho báu One Piece huyền thoại. Cuối mùa 1, băng hải tặc Mũ Rơm có 5 thành viên, bao gồm: Kiếm sĩ Zoro (Mackenyu), hoa tiêu Nami (Emily Rudd), xạ thủ Usopp (Jacob Romero), đầu bếp Sanji (Taz Skylar) với Luffy (Iñaki Godoy) là thuyền trưởng. Sang mùa mới, con thuyền Going Merry sẽ thêm đông đúc bởi có thành viên mới gia nhập.

Thông qua ốc sên truyền tin, tác giả Eiichiro Oda cảm ơn các khán giả lâu năm lẫn mới yêu thích One Piece đã dành tình cảm cho phiên bản live-action, giúp bộ phim được yêu mến trên toàn thế giới. Đồng thời, Eiichiro Oda cũng hé lộ rằng kịch bản mùa 2 đang trong quá trình hoàn thiện. Các fan tin rằng Eiichiro Oda đã gián tiếp tiết lộ rằng tác giả vẫn sẽ bám sát nội dung và quá trình thực hiện One Piece mùa 2 như đã làm với mùa 1.

Tác giả Eiichiro Oda cũng dí dỏm nói rằng băng hải tặc Mũ Rơm đang cần một bác sĩ. Đó là một manh mối quá rõ ràng về việc một trong những nhân vật được yêu thích nhất nguyên tác - Tony Tony Chopper chắc chắn sẽ có mặt trong mùa 2. Trong manga/anime One Piece, Chopper là bác sĩ của băng Mũ Rơm và là thành viên nhỏ tuổi nhất trên tàu, tính cách ngây thơ, có phần nhút nhát, là một trong những nhân vật mang đến nhiều tình huống hài hước nhưng cũng có không ít những giây phút ấn tượng, đáng nhớ.

Có thể nói One Piece mùa 1 đã có một “trận chiến” thực sự giữa kỳ vọng của các fan và “lời nguyền” thất bại của dòng phim chuyển thể từ manga/anime tại Hollywood. Và One Piece đã giành chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng rất rực rỡ. Mùa 1 One Piece thu về 37,8 triệu lượt xem chỉ trong vòng hai tuần phát sóng, đạt chứng nhận tươi rói 98% trên trang Rotten Tomatoes.

Trong tuần đầu tiên công chiếu, One Piece đứng ở vị trí số 1 Netflix tại 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, vượt qua kỷ lục khủng mà Wednesday và Stranger Things mùa 4 đã thiết lập là 83 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điều khiến các fan One Piece hơi xuống tinh thần là Netflix chưa có mốc thời gian cụ thể, thậm chí là chưa có cả ngày dự kiến mùa 2 lên sóng. Cuộc đình công kéo dài của SAG-AFTRA và WGA (Hiệp hội diễn viên và Hiệp hội biên kịch Mỹ) chắc chắn có ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình sản xuất One Piece mùa 2.